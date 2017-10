Τραμπ για Παπαδόπουλο: Από «εξαιρετικός τύπος», «ψεύτης» και «χαμηλόβαθμος εθελοντής»

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. «Λίγοι γνώριζαν το νέο, χαμηλόβαθμο εθελοντή ονόματι Γιώργο, ο οποίος ήδη έχει αποδείξει πως είναι ψεύτης», ανέφερε ο πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, την Τρίτη σε μία σειρά από «tweets» για τις πρόσφατες αποκαλύψεις σχετικά και με τον ομογενή, Γιώργο Παπαδόπουλο (George Papadopoulos).

Υπήρξε πάντως μία περίοδος, που ο κ. Τραμπ, είχε χαρακτηρίσει τον ομογενή δικηγόρο, «εξαιρετικό τύπο».

Ειδικότερα, ο Πρόεδρος έγραψε στο Twitter, μετά και την «απομόνωση» του κ. Παπαδόπουλου από το Λευκό Οίκο:

The Fake News is working overtime. As Paul Manaforts lawyer said, there was “no collusion” and events mentioned took place long before he…

….came to the campaign. Few people knew the young, low level volunteer named George, who has already proven to be a liar. Check the DEMS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 31 Οκτωβρίου 2017