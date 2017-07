Τραμπ για Υγεία: 3 Ρεπουμπλικάνοι και 48 Δημοκρατικοί απογοήτευσαν τον αμερικανικό λαό

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Σε γερουσιαστές που «απογοήτευσαν» τον αμερικανικό λαό αναφέρθηκε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, μετά την απόρριψη από τη Γερουσία της μερικής κατάργησης του νόμου για την Υγεία, επαναλαμβάνοντας «αφήστε το Obamacare να εκραγεί».

«3 Ρεπουμπλικάνοι και 48 Δημοκρατικοί απογοήτευσαν τον αμερικανικό λαό», έγραψε στο Twitter ο Τραμπ, αναφερόμενος στην ψηφοφορία στη Γερουσία, η οποία απέρριψε με 51 ψήφους την κατάργηση προβλέψεων του Obamacare. «Oπως είπα από την αρχή, αφήστε το Obamacare να εκραγεί, μετά διαπραγματευτείτε», πρόσθεσε.

3 Republicans and 48 Democrats let the American people down. As I said from the beginning, let ObamaCare implode, then deal. Watch!

