Τραμπ: Δεν γίνεται ενημέρωση δημοσιογράφων στον Λευκό Οίκο λόγω των «fake news»

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ δικαιολόγησε το τέλος της καθημερινής ενημέρωσης των διαπιστευμένων στον Λευκό Οίκο αναφερόμενος στην «ανεντιμότητα» της πλειονότητας των δημοσιογράφων προς το πρόσωπό του.

Η καθημερινή συνέντευξη τύπου του εκπρόσωπου της αμερικανικής προεδρίας, που μεταδίδεται σε ζωντανή σύνδεση από την τηλεόραση από την αίθουσα τύπου στη Δυτική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου, αποτελεί μια παράδοση πολλών δεκαετιών στη χώρα.

The reason Sarah Sanders does not go to the “podium” much anymore is that the press covers her so rudely & inaccurately, in particular certain members of the press. I told her not to bother, the word gets out anyway! Most will never cover us fairly & hence, the term, Fake News!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 22 Ιανουαρίου 2019