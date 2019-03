Τραμπ: Η δημόσια ακρόαση Κόεν συνέβαλε στην αποτυχία της συνόδου με Κιμ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ υποστήριξε ότι η δημόσια ακρόαση του πρώην δικηγόρου του, του Μάικλ Κόεν, ενώπιον επιτροπής του Κογκρέσου πιθανόν συνέβαλε στην αποτυχία της συνόδου κορυφής με τον ηγέτη της Βόρειας Κορέας Κιμ Γιονγκ Ουν στο Ανόι την περασμένη εβδομάδα.

Σε σειρά αναρτήσεών του στο Twitter, ο Τραμπ χαρακτήρισε τον Κόεν «ψεύτη» και «απατεώνα», ενώ παράλληλα κατήγγειλε την απόφαση της συγκεκριμένης επιτροπής της Βουλής των Αντιπροσώπων -στην οποία πλειοψηφούν οι Δημοκρατικοί- να οργανώσει αυτή τη δημόσια ακρόαση ενώ διεξαγόταν η δεύτερη σύνοδος κορυφής των ΗΠΑ και της Βόρειας Κορέας, βρίσκονταν σε πλήρη εξέλιξη οι διαπραγματεύσεις για το βορειοκορεατικό πρόγραμμα κατασκευής πυρηνικών όπλων, στην πρωτεύουσα του Βιετνάμ.

For the Democrats to interview in open hearings a convicted liar & fraudster, at the same time as the very important Nuclear Summit with North Korea, is perhaps a new low in American politics and may have contributed to the “walk.” Never done when a president is overseas. Shame!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Μαρτίου 2019