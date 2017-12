Τραμπ: Κατασκευασμένες από τους Δημοκρατικούς οι κατηγορίες των γυναικών εναντίον μου

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. «Μυθεύματα» χαρακτήρισε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, τις κατηγορίες τριών γυναικών που υποστηρίζουν ότι τις παρενόχλησε σεξουαλικά και ζητούν από το Κογκρέσο να ξεκινήσει έρευνα για την υπόθεση αυτή.

Οι τρεις γυναίκες, που είχαν κατηγορήσει τον Τραμπ κατά τη διάρκεια της προεκλογικής εκστρατείας του, βρέθηκαν όλες μαζί την Δευτέρα στο πλατό του τηλεοπτικού δικτύου «NBC News». Η Ρέιτσελ Κρουξ, που εργαζόταν ως ρεσεψιονίστ στον Πύργο Τραμπ της Νέας Υόρκης, αφηγήθηκε ότι το 2005, όταν ήταν 22 ετών, ο μεγιστάνας του κτηματομεσιτικού τομέα την φίλησε χωρίς τη συγκατάθεσή της.

Η γυναίκα είπε ότι «σοκαρίστηκε» και αισθάνθηκε «απειλή».

«Παρά τις χιλιάδες χαμένες ώρες και τα εκατομμύρια δολάρια που δαπανήθηκαν, οι Δημοκρατικοί αποδείχτηκαν ανίκανοι να αποδείξουν οποιαδήποτε σύμπραξη με τη Ρωσία», έγραψε ο ίδιος ο Τραμπ σε ένα μήνυμά του στο Twitter.

Despite thousands of hours wasted and many millions of dollars spent, the Democrats have been unable to show any collusion with Russia – so now they are moving on to the false accusations and fabricated stories of women who I don’t know and/or have never met. FAKE NEWS!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 12, 2017