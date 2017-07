Τραμπ «μαινόμενος» στο Twitter τονίζει πως έχει την «απόλυτη εξουσία» απονομής χάριτος

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Μία…«εφ’ όλης της ύλης» επίθεση εξαπέλυσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ μέσω Twitter, εκφράζοντας τα παράπονά του, κυρίως προς τον ειδικό ανακριτή, Ρόμπερτ Μόλερ που δεν έρευνα και για τα emails της κ. Χίλαρι Κλίντον που «χάθηκαν», τα «fake news» -κατά τον ίδιο- εφημερίδων, όπως η «New York Times» και η «Washington Post», το Obamacare, ενώ αναφέρθηκε και στην «φυγή» του κ. Σον Σπάισερ και τον διορισμό του κ. Αντονι Σκαραμούτσι.

Τόνισε δε προς πάσα κατεύθυνση ότι έχει την «απόλυτη εξουσία» στην απονομή χάριτος.

Ειδικότερα, ο κ. Τραμπ, «κλείνοντας την ημέρα του» την Παρασκευή έκανε αναφορά στον κ. Σπάισερ: «Ο Σον Σπάισερ είναι ένα υπέροχο πρόσωπο που υπέστη τρομερά χτυπήμαρα από τα Fake News Media -αλλά το μέλλον του είναι λαμπρό!»

Sean Spicer is a wonderful person who took tremendous abuse from the Fake News Media – but his future is bright! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2017

Το Σάββατο το πρωί, ο κ. Τραμπ «επιτέθηκε» στην «WP» σχετικά με το άρθρο πως ο υπουργός Δικαιοσύνης σήμερα, Τζεφ Σέσιονς, προεκλογικά, σύμφωνα με διαρροές από μυστικές υπηρεσίες είχε συνάντηση για θέματα της εκστρατείας Τραμπ με τον Ρώσο πρέσβη.

«Μία νέα ΔΙΑΡΡΟΗ ΜΥΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ από την Amazon Washington Post, αυτή τη φορά κατά του υπουργού Δικαιοσύνης Τζεφ Σέσιονς. Αυτές οι παράνομες διαρροές, όπως του Κόμεϊ πρέπει να σταματήσουν!», έγραψε σχετικά στο Twitter ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ.

A new INTELLIGENCE LEAK from the Amazon Washington Post,this time against A.G. Jeff Sessions.These illegal leaks, like Comey’s, must stop! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2017

«Οι αποτυχόντες New York Times ματαίωσαν την προσπάθεια των ΗΠΑ να σκοτώσουν τον πιο καταζητούμενο τρομοκράτη, Al-Baghdadi. Η αρρωστημένη ατζέντα τους επί της Εθνικής Ασφάλειας» ήταν το επόμενο «tweet».

The Failing New York Times foiled U.S. attempt to kill the single most wanted terrorist,Al-Baghdadi.Their sick agenda over National Security — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2017

Ακόμη υπενθύμισε μέσω Twitter ότι επρόκειτο να δώσει το «παρών» στην τελετή για την έναρξη επιχειρήσεων του μεγαλύτερου αεροπλανοφόρου στον Κόσμο, του «USS Gerald R. Ford»

This morning I will be going to the Commissioning Ceremony for the largest aircraft carrier in the world, The Gerald R. Ford. Norfolk, Va. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2017

«Ενώ όλοι συμφωνούν ότι ο πρόεδρος των ΗΠΑ έχει την απόλυτη εξουσία για απονομή χάριτος, γιατί το σκέφτονται αυτό ενώ το μόνο έγκλημα έως τώρα είναι ΔΙΑΡΡΟΕΣ εναντίον μας. ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ» υπογράμμισε στο επόμενο «tweet» του.

While all agree the U. S. President has the complete power to pardon, why think of that when only crime so far is LEAKS against us.FAKE NEWS — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2017

«Τόσοι πολλοί ρωτάνε γιατί ο υπουργός Δικαιοσύνης ή ο ειδικός ανακριτής δεν εξετάζουν στα πολλά εγκλήματα της Κλίντον ή του Κόμεϊ. 33.000 emails διεγράφησαν;» πρόσθεσε.

So many people are asking why isn’t the A.G. or Special Council looking at the many Hillary Clinton or Comey crimes. 33,000 e-mails deleted? — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2017

Και συνέχισε: «…Τι γίνεται για όλους τους δεσμούς της Κλίντον με τη Ρωσία, συμπεριλαμβανομένης της εταιρίας του Ποντέστα, τη συμφωνία Ουρανίου, το ‘Russian Reset’, ομιλίες για πολλές λεφτά κ.ά.».

…What about all of the Clinton ties to Russia, including Podesta Company, Uranium deal, Russian Reset, big dollar speeches etc. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2017

«Ο γιος μου Ντόναλντ ανοικτά έδωσε τα emails του στα ΜΜΕ και τις Αρχές ενώ η Ανέντιμη Χίλαρι Κλίντον έσβησε τα 33.000 emails της!» υπογράμμισε ακόμη ο κ. Τραμπ.

My son Donald openly gave his e-mails to the media & authorities whereas Crooked Hillary Clinton deleted (& acid washed) her 33,000 e-mails! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2017

«Με κάθε δίκαιο προς τον Αντονι Σκαραμούτσι, ήθελε να με υποστηρίξει πρώτο, πριν ακόμη αρχίσουν οι προκριματικές των Ρεπουμπλικανών, αλλά δεν σκεφτόμουν ότι θα είμαι υποψήφιος!» θυμήθηκε ο Πρόεδρος.

In all fairness to Anthony Scaramucci, he wanted to endorse me 1st, before the Republican Primaries started, but didn’t think I was running! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2017

«Οι Ρεπουμπλικανοί Γερουσιαστές πρέπει να παρέμβουν στο προσκήνιο και, μετά από 7 χρόνια να ψηφίσουν την κατάργηση και Αντικατάσταση. Επόμενα, Φορολογική Μεταρρύθμιση και Υποδομές. ΝΙΚΗ!» έγραψε στη συνέχεια.

The Republican Senators must step up to the plate and, after 7 years, vote to Repeal and Replace. Next, Tax Reform and Infrastructure. WIN! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2017

Και επεσήμανε πως «Το Obamacare είναι νεκρό και οι Δημοκρατικοί κωλυσιεργούν, χωρίς ιδέες ή ψήφους, μόνο εμπόδια. Εξαρτάται μόνο από τους 52 Ρεπουμπλικανούς Γερουσιαστές!»

ObamaCare is dead and the Democrats are obstructionists, no ideas or votes, only obstruction. It is solely up to the 52 Republican Senators! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 22, 2017

χρησιμοποίησε σήμερα το Twitter για να παραπονεθεί για τον ειδικό εισαγγελέα που διερευνά ενδεχόμενες διασυνδέσεις της προεκλογικής εκστρατείας του το 2016 με τη Ρωσία, ενώ επέμεινε πως εκείνος, ως πρόεδρος, έχει «πλήρη εξουσία να συγχωρεί».

Ο Τραμπ, που νίκησε την υποψήφια των Δημοκρατικών Χίλαρι Κλίντον στις περσινές προεδρικές εκλογές, διερωτήθηκε γιατί ο υπουργός Δικαιοσύνης, Τζεφ Σέσιονς, και ο ειδικός εισαγγελέας, Ρόμπερτ Μιούλερ, δεν διεξάγουν έρευνα για τον πρώην διευθυντή του FBI Τζέιμς Κόμεϊ ή για την Κλίντον, για τους χειρισμούς της όσον αφορά την ηλεκτρονική αλληλογραφία της όταν ήταν υπουργός Εξωτερικών.

«Τόσοι άνθρωποι ρωτάνε γιατί ο A.G. ή ο Ειδικός Εισαγγελέας δεν ερευνούν τα πολλά εγκλήματα της Χίλαρι Κλίντον ή του Κόμεϊ. 33.000 διαγραμμένα ι-μέιλ…», έγραψε στο Twitter.

«Ο γιος μου ο Ντόναλντ έδωσε ανοιχτά τα ι-μέιλ του στα μμε & στις αρχές ενώ η Άτιμη η Χίλαρι Κλιντον διέγραψε (& και ξέπλυνε με οξύ) τα 33.000 ι-μέιλ της!»

Το FBI αποφάσισε πέρυσι να μην προτείνει την απαγγελία ποινικών κατηγοριών σε βάρος της Χίλαρι Κλίντον για τη διαχείριση της ηλεκτρονικής αλληλογραφίας της ως υπουργού Εξωτερικών. Ο Τραμπ απέλυσε τον Κόμεϊ τον Μάιο.

Ο Σέσιονς ήταν ο πρώτος υποστηρικτής του Τραμπ στη Γερουσία προτού να διοριστεί υπουργός Δικαιοσύνης, αλλά τελευταία έχει γίνει ένας αγωγός του θυμού του Τραμπ για την έρευνα που διεξάγεται σχετικά με τους ισχυρισμούς για ανάμειξη της Ρωσίας στις προεδρικές εκλογές του 2016. Ο Σέσιονς εξαίρεσε τον εαυτό του από την έρευνα τον Μάρτιο αφού απέτυχε να αποκαλύψει κατά την ακρόαση της επικύρωσης του διορισμού του ότι είχε συναντήσεις πέρυσι με τον πρεσβευτή της Ρωσίας.

Η Δικαστική Επιτροπή της Γερουσίας των ΗΠΑ ανέφερε την Παρασκευή πως ο μεγαλύτερος γιος του Τραμπ, Ντόναλντ Τραμπ ο νεότερος, και ο πρώην διευθυντής της προεκλογικής εκστρατείας του Τραμπ, Πολ Μάναφορτ, συμφώνησαν να διαπραγματευθούν το αν θα καταθέσουν στην επιτροπή.

Η εφημερίδα Washington Post έγραψε την Πέμπτη πως ο Τραμπ είχε ρωτήσει αν έχει την εξουσία να εκδίδει συγγνώμη για συμβούλους, μέλη της οικογένειάς του και ίσως και για τον εαυτό του καθώς η έρευνα του Μιούλερ διευρύνεται.

Ο Τραμπ είπε ότι έχει το δικαίωμα να συγχωρεί στη σειρά των τουίτ που ανήρτησε σήμερα και στο επίκεντρό τους βρέθηκε η οργή για τις διαρροές στα ειδησεογραφικά μμε.

«Ενώ όλοι συμφωνούν πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ διαθέτει την πλήρη εξουσία να συγχωρεί, γιατί να το σκεπτόμαστε μόνο όταν το μόνο έγκλημα μέχρι τώρα είναι οι ΔΙΑΡΡΟΕΣ εναντίον μας. ΨΕΥΔΕΙΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ», έγραψε.

Νομομαθείς έχουν εγείρει ερωτήματα σχετικά με την εξουσία του προέδρου να εκδίδει συγγνώμη. Αν κάποια στιγμή στο μέλλον ο Τραμπ αποφασίσει να συγχωρήσει τον εαυτό του, το Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ ίσως να βρεθεί να πρέπει αποφασίσει αν κάτι τέτοιο θα ήταν σύμφωνο με το Σύνταγμα, λένε ορισμένοι.