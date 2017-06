Τραμπ για Λονδίνο: Ο κόσμος πρέπει να πάψει να είναι «πολιτικά ορθός» για έχει ασφάλεια

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κάλεσε τον κόσμο να πάψει να είναι «πολιτικά ορθός» ώστε να διασφαλίσει την ασφάλεια, αφού τρεις δράστες οδήγησαν ένα βαν εναντίον πεζών και μαχαίρωσαν ανθρώπους στο Λονδίνο, με αποτέλεσμα να σκοτώσουν επτά και να τραυματίσουν τουλάχιστον 48.

«Πρέπει να σταματήσουμε να είμαστε πολιτικά ορθοί και να καταπιαστούμε με την ασφάλεια του λαού μας», έγραψε στοTwitter ο Τραμπ. «Αν δεν φανουμε έξυπνοι, το πράγμα θα χειροτερέψει».

We must stop being politically correct and get down to the business of security for our people. If we don't get smart it will only get worse — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Ιουνίου 2017

Και ο Αμερικανός πρόεδρος συνέχισε: «Τουλάχιστον 7 νεκροί και 48 τραυματίες σε τρομοκρατική επίθεση και ο δήμαρχος του Λονδίνου λέει πως ‘δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας!'”.

At least 7 dead and 48 wounded in terror attack and Mayor of London says there is "no reason to be alarmed!" — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Ιουνίου 2017

Ο δήμαρχος του Λονδίνου Σαντίκ Καν –ο οποίος εξελέγη πέρυσι και είναι ο πρώτος μουσουλμάνος δήμαρχος μεγάλης δυτικής πρωτεύουσας– είχε δηλώσει νωρίτερα πως οι Βρετανοί δεν πρέπει να ανησυχήσουν βλέποντας μια αυξημένη αστυνομική παρουσία στους δρόμους του Λονδίνου μετά την επίθεση.

Do you notice we are not having a gun debate right now? That's because they used knives and a truck! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 Ιουνίου 2017

Νωρίτερα ο Τραμπ είχε προσφέρει στη Βρετανία τη βοήθεια των ΗΠΑ και είχε διαφημίσει την αμφιλεγόμενη ταξιδιωτική απαγόρευση που προσπαθεί να επιβάλει ως ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας για τους Αμερικανούς.