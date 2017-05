Για το μεγαλύτερο «κυνήγι μαγισσών» ενός πολιτικού στην ιστορία ΗΠΑ κάνει λόγο ο Τραμπ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Οργισμένη ήταν η αντίδραση του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ στον διορισμό ειδικού ανακριτή για την έρευνα περί ενδεχόμενων επαφών της προεκλογικής εκστρατείας του με Ρώσους αξιωματούχους.

«Με όλες τις παράνομες ενέργειες που έλαβαν χώρα στην εκστρατεία της Κλίντον και τη διακυβέρνηση Ομπάμα, δεν υπήρξε ποτέ διορισμός ειδικού ανακριτή!» ανέφερε χαρακτηριστικά ο Ντόναλντ Τραμπ μέσω του τουίτερ, αντιδρώντας στην απόφαση να διοριστεί ο πρώην διευθυντής του FBI, Ρόμπερτ Μούλερ, ως ειδικός ανακριτής της έρευνας. Με δεύτερο τουίτ του, εξάλλου, ο Αμερικανός Πρόεδρος έκανε λόγο για το «μεγαλύτερο κυνήγι μαγισσών πολιτικού στην αμερικανική ιστορία».

With all of the illegal acts that took place in the Clinton campaign & Obama Administration, there was never a special councel appointed!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Μαΐου 2017

Και συνέχισε: «Αυτό είναι το μεγαλύτερο κυνήγι μαγισσών ενός πολιτικού στην αμερικανική ιστορία!».

This is the single greatest witch hunt of a politician in American history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 18 Μαΐου 2017

Το δεύτερο αυτό τουίτ του Τραμπ έρχεται σε συνέχεια ομιλίας που έκανε την Τετάρτη, πριν ανακοινωθεί ο διορισμός του Μούλερ, κατά την οποία υποστήριξε πως κανένας πολιτικός στην ιστορία «δεν αντιμετωπίσθηκε χειρότερα ή πιο άδικα» απ’ ό,τι αυτός.

Ο Μούλερ διετέλεσε διευθυντής του FBI για 12 χρόνια, επί προεδρίας Τζορτζ Ο. Μπους και Μπαράκ Ομπάμα. Παρέδωσε την ηνία της ομοσπονδιακής Αστυνομίας το 2013 στον Τζέιμς Κόμεϊ τον άνθρωπο που απέλυσε ο Τραμπ την περασμένη εβδομάδα.

Ο διορισμός του Μούλερ έφερε ικανοποίηση στο στρατόπεδο των Δημοκρατικών που εδώ και καιρό πίεζαν για ανεξάρτητη έρευνα. «Είναι το κατάλληλο πρόσωπο» είπε ο Τσακ Σούμερ, επικεφαλής του κόμματος στη Γερουσία.

Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου απέφυγε να σχολιάσει τον διορισμό του Ρόμπερτ Μούλερ. «Δεν υπάρχει κάτι να σχολιάσουμε. Πρόκειται για εσωτερικό ζήτημα των Ηνωμένων Πολιτειών» είπε ο Ντίμτρι Πεσκόφ.

Η εξέλιξη αυτή ήρθε μετά τις έντονες αντιδράσεις και τον θόρυβο που προκλήθηκε από την αποκάλυψη ότι ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Ντόναλντ Τραμπ, φέρεται να ζήτησε από τον -πρώην πλέον- διευθυντή του FBI, Τζέιμς Κόμεϊ, να σταματήσει την ομοσπονδιακή έρευνα για τον τότε σύμβουλο Εθνικής Ασφάλειας, Μάικ Φλιν.

Ο Λευκός Οίκος αρνείται την πληροφορία αυτή, την οποία πρώτη αποκάλυψε η εφημερίδα «Νew York Times», ενώ ο ίδιος ο πρόεδρος Τραμπ επιτέθηκε στους επικριτές του αναφέροντας ότι έχει πέσει θύμα «άδικης» μεταχείρισης.

Ως προς τον Κόμεϊ, το επίμαχο δημοσίευμα της «ΝΥΤ» βασίζεται σε ένα υπόμνημα του πρώην διευθυντή του FBI, το οποίο ο τελευταίος φέρεται να το έγραψε λίγο μετά τη συνάντησή του με τον Τραμπ στον Λευκό Οίκο τον Φεβρουάριο.

«Ελπίζω να μπορείς να το αφήσεις αυτό», φέρεται να είπε ο Πρόεδρος στον κ. Κόμεϊ, σύμφωνα με το υπόμνημα.

Σε ανακοίνωσή του, ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε την εκδοχή αυτή των γεγονότων όπως αναφέρονται στο υπόμνημα. «Ενώ ο Πρόεδρος έχει επανειλημμένα εκφράσει την άποψή του πως ο στρατηγός Φλιν είναι ένας τίμιος άντρας που έχει υπηρετήσει και προστατεύσει την πατρίδα μας, δεν είχε ποτέ ζητήσει από τον κ. Κόμεϊ ή οποιονδήποτε άλλο να τερματίσει οποιαδήποτε έρευνα, περιλαμβανομένου αυτής που εμπλέκεται ο στρατηγός Φλιν» επεσήμανε το ανακοινωθέν, προσθέτοντας:

«Ο Πρόεδρος έχει απόλυτο σεβασμό για τις υπηρεσίες μας επιβολής του νόμου και όλες τις έρευνες. Αυτή δεν είναι μία αληθής ή ακριβής καταγραφή της συζήτησης μεταξύ του Προέδρου και του κ. Κόμεϊ».