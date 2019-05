Τσίπρας από τη Λαμία: Ο δικός μας κόσμος είναι ένα λαϊκό ποτάμι… (βίντεο)

Ομιλία στη Λαμία

Ο δικός μας κόσμος, ο κόσμος των πολλών, είναι ένα λαϊκό ποτάμι που πλημμυρίζει τις πόλεις και τα χωριά της Ελλάδας. Είναι η συλλογική δύναμη ενός λαού που πέρασε πολλά και βρίσκει ξανά την αξιοπρέπεια και το δίκιο του. #Λαμία #ΣΥΡΙΖΑ #Ευρωεκλογες2019

