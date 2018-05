Τσίπρας: Οι εκλογές θα γίνουν στην ώρα τους, με τη λήξη της θητείας της κυβέρνησης (βίντεο)

Ομιλία στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Πιστεύουμε στη δίκαιη ανάπτυξη γιατί μπορεί να συμφιλιώσει την ανάγκη για ανταγωνιστικότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον, με την απαίτηση για αξιοπρεπή διαβίωση και μείωση των ανισοτήτων. Κι' αυτό είναι εφικτό μόνο μέσω της επένδυσης στο ανθρώπινο κεφάλαιο. Είναι ο μόνος τρόπος να εμπνεύσουμε εμπιστοσύνη στα συλλογικά προτάγματα και έτσι να ισχυροποιήσουμε και πάλι τις δημοκρατίες μας. Αυτό είναι το όραμα μας για την Ελλάδα μετά τα μνημόνια.Ομιλία στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ Economy & Business Facts by SEV, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών.

Posted by Alexis Tsipras on Tuesday, May 29, 2018