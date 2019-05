Τσίπρας: Να ξαναβγεί μπροστά η Ελλάδα των πολλών που δε διχάζει αλλά ενώνει (βίντεο)

Ομιλία στην Κοζάνη

Μετά την Ήπειρο και τη Θεσσαλία, τη σκυτάλη παίρνει η Δυτική Μακεδονία. Η καρδιά της Ελλάδας του μόχθου και της δημιουργίας, της δημοκρατίας, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προκοπής είναι μαζί μας. Η καρδιά του αληθινού πατριωτισμού χτυπάει σήμερα εδώ στη #Κοζάνη. #ΈχουμεΤηΔύναμη #ΣΥΡΙΖΑ #Ευρωεκλογές #Ευρωεκλογές2019

