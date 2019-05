Τσίπρας: Σχεδιάσαμε και υλοποιούμε μέτρα ελάφρυνσης της οικονομίας (βίντεο)

Συνέντευξη στον ραδιοφωνικό σταθμό «News 24/7» και τον δημοσιογράφο Βασίλη Σκουρή.

Σχεδιάσαμε και υλοποιούμε μέτρα ελάφρυνσης με ασφάλεια για την ελληνική οικονομία. Προφανώς και δεν χάρηκαν οι ακραίοι νεοφιλελεύθεροι τεχνοκράτες και οι δυνάμεις της ιδεολογικής εμμονής στην λιτότητα. Ο κ. Βέμπερ, που αντέδρασε πρώτος, θα πρέπει να κοιτάξει τα ζητήματα της Γερμανίας. Περάσανε οι εποχές που η Ελλάδα ήταν ο αδύναμος κρίκος. Οι συσχετισμοί που θα διαμορφωθούν στην ΕΕ θα δημιουργήσουν τις συνθήκες για τη δημοσιονομική και τη κοινωνική πολιτική. Δεν θα είναι δεδομένα τα θετικά μέτρα αν ο #ΣΥΡΙΖΑ δεν βγει πρώτο κόμμα. Το αποτέλεσμα των #Ευρωεκλογών2019 στην #Ελλάδα είναι και ψήφος εμπιστοσύνης στα μέτρα ελάφρυνσης.#ΈχουμεΤηΔύναμη

