Τσίπρας: 700 εκατ. ευρώ για φοροελαφρύνσεις νοικοκυριών και επιχειρήσεων το 2019 (βίντεο)

Ομιλία στην συνεδρίαση της τακτικής γενικής συνέλευσης του ΣΕΤΕ.

Η ανοικτή συνεδρίαση του ΣΕΤΕ μας δίνει την ευκαιρία να μοιραστούμε τα θετικά νέα της ελληνικής οικονομίας και να συζητήσουμε για την επόμενη ημέρα του τουρισμού, που και φέτος αναμένεται να είναι έτος-ρεκόρ, με τις προσδοκίες να κάνουν λόγο για 32 εκατομμύρια επισκέπτες.Στηρίζουμε την τουριστική ανάπτυξη με ουσιαστικές δράσεις: Εκσυγχρονίζουμε δομές, όπως αεροδρόμια, λιμάνια, μαρίνες και καταφύγια. Προχωρούμε στη ρύθμιση του Airbnb εντός του 2018 και αναπτύσσουμε το πλαίσιο για την προώθηση της κινηματογραφικής βιομηχανίας στην Ελλάδα.Σήμερα όμως είναι η κατάλληλη στιγμή να θέσουμε σε πιο σωστές βάσεις το εργασιακό πλαίσιο και να εξετάσουμε το βέλτιστο επίπεδο του κατώτατου μισθού. Για εμάς είναι επιβεβλημένο, τόσο ηθικά αλλά και οικονομικά.Διότι πιστεύουμε ότι η αναδιανομή είναι ο πραγματικός κινητήρας της ανάπτυξης και μετά από μια μακρά περίοδο λιτότητας τώρα που περνάμε σταδιακά σε μια καλύτερη κατάσταση, είναι δίκαιο, ο κόσμος της εργασίας να λάβει το μερίδιο που του αναλογεί από τη βελτίωση των συνθηκών.Ομιλία στην 26η Γενική Συνέλευση του SETE -Σύνδεσμος Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων. #seteGenAssembly

Posted by Alexis Tsipras on Thursday, May 31, 2018