«Υπήρχε κατάσκοπος στην καμπάνια μου» λέει ο Τραμπ

OYAΣΙΓΚΤΟΝ. Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, κατηγόρησε τον προκάτοχό του, Μπαράκ Ομπάμα, αλλά και το Ομοσπονδιακό Γραφείου Ερευνών (FBI), ότι «κατασκόπευσαν» με την προεκλογική του εκστρατεία, το 2016, έχοντας τουλάχιστον «έναν εμπιστευτικό πληροφοριοδότη» στις τάξεις του υποψηφίου των Ρεπουμπλικανών.

Μάλιστα, ο Αμερικανός Πρόεδρος έφτασε στο σημείο να κάνει λόγο για σκάνδαλο μεγαλύτερο από το Γουότεργκεϊτ, σε περίπτωση που οι αναφορές επαληθευτούν.

Reports are there was indeed at least one FBI representative implanted, for political purposes, into my campaign for president. It took place very early on, and long before the phony Russia Hoax became a “hot” Fake News story. If true – all time biggest political scandal!

