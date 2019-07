Υπό τις ιαχές «στείλτη πίσω», ο Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου στις προοδευτικές Δημοκρατικές

ΓΚΡΙΝΒΙΛ. ΒΟΡΕΙΑ ΚΑΡΟΛΙΝΑ. Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε εκ νέου στις τέσσερις Δημοκρατικές γυναίκες, μέλη του Κογκρέσου, σκιαγραφώντας τες ως είδωλα του αντιαμερικανικού εξτρεμισμού, επαναλαμβάνοντας το κάλεσμά του να φύγουν από τη χώρα τη στιγμή που το πλήθος φώναζε εν χορώ το σύνθημα «Στείλτη πίσω! Στείλτη πίσω!».

Η εμφάνιση του Τραμπ στη συγκεκριμένη συγκέντρωση της Τετάρτης στο Γκρίνβιλ της Βόρειας Καρολίνας αποτέλεσε ένα δείγμα της προεκλογικής τακτικής που θα ακολουθήσει ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος επιθυμεί να προωθήσει τον εαυτό του ως ένα προπύργιο ενάντια «στην επικίνδυνη, μαχητική και σκληρή αριστερά», σημειώνει η «New York Times».

«Αυτές οι αριστερές ιδεολόγες βλέπουν το έθνος μας ως μια δύναμη του κακού», είπε ο Τραμπ στο γεμάτο στάδιο. Υπό τους ήχους της επιβράβευσης από το πλήθος, μίλησε ενάντια σε αυτό που αποκαλεί «γεμάτους μίσος εξτρεμιστές που προσπαθούν να ξεσκίσουν τη χώρα μας». «Δεν αγαπάνε τη χώρα μας», τόνισε.

«Θεωρώ ότι σε κάποιες περιπτώσεις, μισούν τη χώρα μας. Ξέρετε κάτι; Εάν δεν την αγαπούν πείτε τους να την εγκαταλείψουν», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τραμπ.

Συγκεκριμένα, ο Τραμπ καταφέρθηκε κυρίως ενάντια στις τέσσερις γυναίκες, νεοεισερχόμενες στο Κογκρέσο -όλες με μειονοτική καταγωγή- τις οποίες είχε καλέσει «να πάνε πίσω» στη χώρα καταγωγής τους. Από τις τέσσερις, μόνον η βουλευτής Ιλχάν Ομάρ γεννήθηκε εκτός ΗΠΑ, στη Σομαλία. Στο άκουσμα του ονόματός της, το πλήθος φώναζε «Στείλτη πίσω» (Send her back!), θυμίζοντας το «Κλείστην στη φυλακή» (Lock her up) κατά της Κλίντον, το οποίο δονούσε τις συγκεντρώσεις του Τραμπ το 2016.

Απορρίφθηκε πρόταση για την απόδοση κατηγοριών

Την ίδια ημέρα με τη συγκέντρωση του Τραμπ, η Βουλή απέρριψε μια πρόταση να κινηθεί διαδικασία παύσης και παραπομπής στη Δικαιοσύνη του Ρεπουμπλικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ, αποτρέποντας το ενδεχόμενο προς το παρόν, αλλά χωρίς να αποκλείει την μελλοντική επανεξέταση του ζητήματος, που συνεχίζει να διχάζει τους Δημοκρατικούς.

Ο εισηγητής του κειμένου, ο Δημοκρατικός βουλευτής Αλ Γκριν, επιδίωκε να κεφαλαιοποιήσει το κύμα των επικρίσεων σε βάρος του Τραμπ, εξαιτίας της σφοδρής επίθεσης που εξαπολύει στις τέσσερις Δημοκρατικές.

Ομως η Βουλή τάχθηκε με 332 ψήφους -έναντι 95- εναντίον του μέτρου.

Ο Γκριν έχει ήδη αποπειραθεί ανεπιτυχώς δύο φορές στο παρελθόν να προωθήσει παρόμοια κείμενα, αλλά αυτή ήταν η πρώτη φορά που εξετάστηκε το ζήτημα από την ολομέλεια αφότου η Βουλή των Αντιπροσώπων συστάθηκε σε σώμα νωρίτερα φέτος, μετά την εξασφάλιση της πλειοψηφίας των εδρών από τους Δημοκρατικούς.

Μια πλειοψηφία 235 Δημοκρατικών βουλευτών τάχθηκε στην ψηφοφορία -όπως και το σύνολο των Ρεπουμπλικανών- υπέρ της αναβολής επ’ αόριστον της εξέτασης του μέτρου, το οποίο υποστηρίχθηκε μεν από τα μέλη της αριστερής πτέρυγας του κόμματος της αντιπολίτευσης, αλλά συνάντησε αντίσταση ιδίως από τη Δημοκρατική πρόεδρο του Σώματος, τη Νάνσυ Πελόζι.

Ο Τραμπ θριαμβολόγησε αργότερα στη συγκέντρωσή του για την αναβολή της διεξαγωγής ψηφοφορίας, ευχαριστώντας τους Δημοκρατικούς που καταψήφισαν το μέτρο αυτό.

Νωρίτερα, μέσω Twitter, αποφάνθηκε πως «τελείωσε» η προσπάθεια να απομακρυνθεί από την εξουσία, με όλα τα γράμματα κεφαλαία, ενώ χαρακτήρισε το «πιο γελοίο και χρονοβόρο» ζήτημα με το οποίο έχει ασχοληθεί ποτέ του τις έρευνες σε βάρος του και τις προσπάθειες να κινηθεί διαδικασία παύσης του