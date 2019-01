«Φίλιπποι, Ενα Μνημείο Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς» στο Ελληνικό Προξενείο Νέας Υόρκης

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το Γενικό Προξενείο της Νέας Υόρκης και ο ιδιαίτερα χαρισματικός και δημιουργικός Γενικός Πρόξενος της Ελλάδας Δρ Κωνσταντίνος Κούτρας, με την έναρξη του νέου χρόνου έβαλαν γερά θεμέλια για όλες τις επερχόμενες εκδηλώσεις, εγκανιάζοντας στις 8 Ιανουαρίου 2019 μία μοναδική έκθεση από την Ανατολική Μακεδονία, του Αρχαιολογικού χώρου των Φιλίππων, που το 2016 ψηφίστηκε από την UNESCO ως ένα από τα σπουδαιότερα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς , αφού καθόρισε τη Ευρωπαικη Ιστορία, αλλά και την εξέλιξη του χριστιανισμού σε παγκόσμια θρησκεία.

Σε συνεργασία με την Εφορεία Αρχαιοτήτων Καβάλας- Θάσου η έκθεση «Φίλιπποι, Ενα Μνημείο Ευρωπαϊκής Κληρονομιάς» ταξίδεψε απο την Καβάλα στην ΝΥ με την μορφη 14 πληροφοριακών πινακίδων με φωτογραφίες, επεξηγηματικά κείμενα και χάρτες.

Την έκθεση συνόδευσαν ο κ. Μιχάλης Λυκούνας, ο οποίος την επιμελήθηκε και η προισταμένη κ. Σταυρούλα Δαδάκη, αρχαιολόγοι και οι δυο της Εφορείας Αρχαιοτήτων Καβάλας. Τόσο η κ. Δαδάκη όσο και ο κ. Λυκούνας έκαναν μια εξαιρετική παρουσίαση της έκθεσης, αλλά και των στόχων που έχουν βάλει, να προωθήσουν την επισκεψιμότητα της περιοχή των Φιλίππων και να αναδείξουν την Καβάλα και την φυσική ομορφιά των περιοχών αυτών.

Η κ. Σταυρούλα Δαδάκη, στην οποία ο Γενικός Πρόξενος παραχώρησε πρώτα τον λόγο, αναφέρθηκε στην δεκαετή προσπάθεια των Δημοτικών Αρχών με την υποστήριξη του ΥΠΠΟ, να περιλάβουν τους Φιλίππους ως την τελευταία εγγραφή στα Μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς.

Εκανε μια σύντομη αναδρομή τους ιστορικούς χρόνους των Φιλίππων και τον Βασιλέα της Μακεδονίας Φίλιππο Β’, ο οποίος της έδωσε το όνομα του, στα επιτεύγματα της Ελληνιστικής περιόδου, στην αλλαγή του ιστορικού χάρτη μετά την κοσμοιστορική μάχη των Φιλίππων το 42 π.χ και την μετατροπή τους σε Ρωμαική αποικία. Η μάχη αυτή σηματοδότησε την κατάργηση του Δημοκρατικού Πολιτεύματος στη Ρώμη και έθεσε τις βάσεις για την Ρωμαική Αυτοκρατορία.

Και ο κος Λυκούνας και η κα Δαδάκη κατά την διάρκεια της ομιλίας τους έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο των Φιλίππων, ως του πρώτου χώρου στην Ευρώπη, όπου ο Απόστολος Παύλος ίδρυσε την πρώτη χριστιανική εκκλησία σε ευρωπαικό έδαφος το 49/50 μ.χ και βάφτισε στις όχθες του ποταμού Ζυγάκη την πρώτη Ευρωπαία χριστιανή την Λυδία, η οποία ήταν έμπορος πορφύρας. Από εκεί ο χριστιανισμός μεταλαμπαδεύτηκε στον ελληνικό χώρο και στο ευρωπαικό έδαφος. Το εντυπωσιακό είναι, ότι μέχρι σήμερα, ο κόσμος έρχεται με σκοπό να βαφτιστεί στο ποτάμι, που βαφτίστηκε η πρώτη Ευρωπαία χριστιανή.

Οι αρχαιολογικές έρευνες στην περιοχή των Φιλίππων συνεχίζονται και το Υπουργείο Πολιτισμού με την βοήθεια ευρωπαικών χρηματοδοτικών προγραμμάτων έχει επικεντρώσει τις προσπάθειές του, ώστε μέσα σε πέντε χρόνια οι Φίλιπποι να αναγνωριστούν παγκοσμίως και να προσελκύουν περισσότερο κόσμο .

Ο κος Λυκούνας αναφέρθηκε επιπλέον στην υποστήριξη της προσπάθειας τους, να φέρουν την έκθεση στην Αμερική. «Η έκθεση αυτή δεν θα τελείωνε χωρίς την συμμετοχή ενός αριθμού ανθρώπων που μας έδωσαν ιδέες και δημιούργησαν αυτό που βλέπετε. Η γραφίστα μας Έλσα Νικολέτου δούλευε νύχτες συνεχόμενες, για να φτιάξει τα σχέδια πρίν τα τυπώσουμε. Αλλά ακόμα και η μικρότερη προσπάθεια δεν μπορεί να υλοποιηθεί, αν δεν υπάρχουν χρήματα. Ήμασταν πολύ τυχεροί, να έχουμε όχι μόνο οικονομική, αλλά και ηθική υποστήριξη απο μια πολύ δυναμική εταιρία υψηλής τεχνολογίας στην περιοχή μας την Raycap. Η περιοχή μας δεν διαθέτει μόνο αρχαιότητες, αλλά και ένα πολύ ισχυρό μέλλον, που μας δίνει την δυνατότητα, να προσελκύσουμε επενδυτές».

Στην ερώτηση του «Ε.Κ.» στον κο Λυκούνα, ποιός είναι ο κύριος στόχος αυτής της έκθεσης, μας είπε: «Σκοπός μας είναι να πληροφορήσουμε τον κόσμο και κυρίως τους ομογενείς που έχουν καταγωγή από εκεί για το πόσο περήφανοι και τυχεροί πρέπει να αισθανόμαστε για τον τόπο μας. Θέλουμε να διεγείρουμε το ενδιαφέρον των επισκεπτών με την έκθεση αυτή, ώστε όταν επιστρέψουν σπίτι τους να πάνε και να κάνουν αμέσως google στο www.kavalagreece.com και το επόμενο καλοκαίρι να έρθουν στην Καβάλα. Όσοι από εσάς αποφασίσετε να έρθετε στην Καβάλα, θα μας πείτε, ότι είδατε την έκθεσή μας στο Προξενείο της Νέας Υόρκης και στην Ουάσιγκτον και σας υπόσχομαι, ότι θα σας ξεναγήσουμε εμείς και οι συνάδελφοί μας. Εύχομαι να σας δούμε στην Καβάλα. Τώρα μπορείτε να απολαύσετε τα όμορφα φαγητά από το ΤΙΤΑΝ, που φτιάχνει ο συμπατριώτης μας και να γευτείτε το Μακεδονικό κρασί του Οινοποιείου Νίκου Λαζαρίδη, που μας υποστηρίζει σταθερά».

Η έκθεση θα διαρκέσει μέχρι τις 4 Φεβρουαρίου 2019 με την ευγενική υποστήριξη της εταιρίας Raycap.

Εάν θελήσετε να επισκεφτείτε τους Φιλίππους επικοινωνήστε με την κα Σταυρούλα Δαδάκη. Τηλ:2510228689 , email: sdadaki@culture.gr.

