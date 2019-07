Φόρος τιμής στην ποιήτρια Maya Angelou στο Λος Aντζελες

Πώς μπορεί κανείς να τιμήσει την κληρονομιά που έχει αφήσει ένας πύργος των γραμμάτων σαν την Αφροαμερικανή ποιήτρια Μάγια Αγγέλλου (Maya Angelou);

Ενα σχολείο στο Λος Αντζελες έκανε προσφάτως μια προσπάθεια, φιλοξενώντας το «Maya Angelou Mural Festival»: Επί μία εβδομάδα, μια εικοσάδα και παραπάνω ντόπιοι και διεθνείς καλλιτέχνες δρόμου δημιούργησαν μεγάλων διαστάσεων τοιχογραφίες στις εγκαταστάσεις του Dr. Maya Angelou Community High School.

Οι Rabi και JR χρησιμοποίησαν στο έργο τους το αυτοβιογραφικό πεζογράφημα της Αγγέλου «I Know Why The Caged Bird Sings».

Ο Faith XLVII εμπνεύστηκε από τον φοίνικα, μοτίβο που απαντάται συχνά στην ποίησή της και στο κάτω μέρος του έργου του γράφει τη φράση της «We may encounter many defeats but we must not be defeated (ενδέχεται να συναντήσουμε πολλές ήττες, αλλά δεν πρέπει να ηττηθούμε)».

Στη δική του τοιχογραφία, ο Axel Void γράφει «We are all immigrants (Όλοι είμαστε μετανάστες)». Στην τοιχογραφία «Kids For Peace», ο ZUCO γράφει «Stay In School» και «Respect Yourself».

Την πρωτοβουλία συντόνισε η με έδρα το Λος Άντζελες εταιρεία Branded Arts που δημιουργεί, κατά παραγγελία, καλλιτεχνικά περιβάλλοντα για εταιρείες όπως η NIKE, η Ray-Ban, η Toyota.

Το ελληνικό αναγνωστικό κοινό ήρθε σε επαφή με το έργο της Μάγια Αγγέλου μέσω των βιβλίων της «Ξέρω γιατί κελαηδάει το πουλί στο κλουβί» και «Τα δυνατά πουλιά της επαγγελίας». Και τα δύο είχαν κυκλοφορήσει από τις Εκδόσεις Πατάκη, το πρώτο το 1993 και το δεύτερο το 1995 και, σήμερα, είναι εξαντλημένα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ, Βασίλης Τσεκούρας