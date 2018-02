«Χάος» στο Λευκό Οίκο κατά τις πρώτες ημέρες του Τραμπ, λέει ο ομογενής Πρίμπους

0 SHARES Share Tweet

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Ο πρώην Προσωπάρχης του προέδρου Τραμπ, ο ελληνικής καταγωγής, Ράινς Πρίμπους (Reince Priebus), δηλώνει πως όλες οι αναφορές για «χάος» τις πρώτες ημέρες της θητείας στο Λευκό Οίκο, είναι αλήθεια και για τη συνέχεια, ορισμένες από αυτές.

«Πάρτε ό,τι έχετε ακούσει και πολλαπλασιάστε επί το 50», είπε ο κ. Πρίμπους, σύμφωνα με ανανεωμένη έκδοση βιβλίου το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει τον επόμενο μήνα για τους Προσωπάρχες του Λευκού Οίκου.

Σε μία προσαρμογή της νέας έκδοσης του βιβλίου «The Gatekeepers: How the White House Chiefs of Staff Define Every Presidency», ο Chris Whipple γράφει στο «Vanity Fair» για ένα δραματικό περιστατικό που σχεδόν οδήγησε στην παραίτηση του υπουργού Δικαιοσύνης, Jeff Sessions τον περασμένο Μάιο, αφού ο Πρόεδρος τον επέπληξε για τον διορισμό του ειδικού ανακριτή στην υπόθεση για τη Ρωσία.

Ο Whipple αναφέρεται σε μία ιστορία του Πρίμπους για όταν είχε μία επίσκεψη, πανικού, από το σύμβουλο του Λευκού Οίκου, Don McGahn.

Οπως είπε ο Πρίμπους: «Ο Don McGahn ήρθε στο γραφείο μου αρκετά θερμός, κόκκινος, χωρίς ανάσα και είπε ‘Εχουμε ένα πρόβλημα’. Εγώ απάντησα ‘Τι;΄. Εκείνος είπε ‘Λοιπόν, απλά έχουμε νέο ειδικό ανακρική και ο Σέσιονς μόλις παραιτήθηκε’. Απάντησα ‘Τι!;’ Για τι πράγμα μιλάς;».

Ο Πρίμπους πρόσθεσε πως έτρεξε στο χώρο στάθμευσης του Λευκού Οίκου για να πείσει τον Σέσιονς να επιστρέψει εντός.