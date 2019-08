Χαλ Νίνταμ: Ο κασκαντέρ που υποδύεται ο Μπραντ Πιτ στο «Once Upon a Time in Hollywood»

ΛΟΣ ΑΝΤΖΕΛΕΣ. Οταν μία κινηματογραφική ταινία βασίζει χαρακτήρες σε ανθρώπους της αληθινής ζωής, η εκδοχή στη μεγάλη οθόνη συχνά καταλήγει λίγο πιο ενδιαφέρουσα από την πραγματικότητα.

Σπάνια συμβαίνει το αντίθετο. Στην ταινία του Κουέντιν Ταραντίνο «Once Upon a Time in Hollywood» γνωρίζουμε τον Κλιφ Μπουθ (Μπραντ Πιτ) έναν βετεράνο του στρατού που είναι κασκαντέρ/οδηγός/καλύτερος φίλος του τηλεοπτικού και κινηματογραφικού αστέρα Ρικ Ντάλτον (Λεονάρντο ΝτιΚάπριο).

Oι χαρακτήρες βασίζονται στον stuntman (κασκαντέρ) Χαλ Νίνταμ και τον ηθοποιό, Μπαρτ Ρέινολντς, οι οποίοι είχαν μια πολύχρονη, θυελλώδη φιλία καθ’ όλη τη διάρκεια της καριέρας τους.

Στην ταινία ο χαρακτήρας που υποδύεται ο Μπραντ Πιτ, δεν είναι ποτέ ξενέρωτος, είναι πάντα ξεκαρδιστικός και περιστασιακά εμφανίζεται χωρίς πουκάμισο.

Όμως ο Χαλ Νίνταμ – ο οποίος πέθανε τον Οκτώβριο του 2013 – ήταν ακόμη πιο ενδιαφέρων. Επινοούσε εξοπλισμό για κασκαντέρ, θρυμμάτιζε τα κόκαλά του την ημέρα και το βράδυ δειπνούσε με τον Τζον Γουέιν.

Ο Χαλ Νίνταμ, σύμφωνα με δημοσίευμα του Esquire, βρέθηκε κατά λάθος στη δουλειά. Έκοβε δέντρα για να ζήσει προτού καταταγεί στο στρατό ως αλεξιπτωτιστής. Όταν επέστρεψε συναντήθηκε με έναν άλλο πρώην αλεξιπτωτιστή ο οποίος ονειρευόταν να εργαστεί στο Χόλιγουντ και τον βοήθησε να βρει την πρώτη και δεύτερη δουλειά στα κινηματογραφικά πλατό. Ο Νίνταμ ήταν καλός και του άρεσαν τα χρήματα, οπότε δεν σταμάτησε μετά από αυτό – παρ’όλο που έσπασε 56 οστά στην πολύχρονη καριέρα του.

Τις δεκαετίες του ’60 και του ’70 γύριζε σκηνές τύπου Fast and Furious. Έτρεξε σε παράνομους αγώνες δρόμου σε όλη τη χώρα, πάλεψε με τον Τζον Γουέιν και πηδούσε από μεγάλα ύψη χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό.

Στην ταινία “White Lightning” (1973) απογείωσε το αυτοκίνητό του στα 24 μέτρα από την όχθη ποταμού σε ένα φέρι μποτ που έπλεε.

Ο Νίνταμ συνάντησε τον Ρέινολντς στα γυρίσματα της τηλεοπτικής σειράς “Riverboat”. Το 2015 ο Ρέινολντς είχε δηλώσει σε συνέντευξή του στο Variety, ότι οι παραγωγοί του έφεραν τον Νίνταμ, αν και μπορούσε να γυρίσει τις επικίνδυνες σκηνές.

Ο Νίνταμ δεν μπορούσε να μείνει για πάντα σε αυτή τη δουλειά. Το 1976 έγραψε το σενάριο και σκηνοθέτησε την ταινία Smokey and the Bandit με πρωταγωνιστή τον φίλο του Μπαρτ Ρέινολντς. Συνέχισε να γράφει σενάρια και να σκηνοθετεί και κέρδισε ένα τιμητικό βραβείο Όσκαρ για την ανάπτυξη του “Shotmaker Elite Camera Car and Crane” μία από τις εφευρέσεις του για να γίνονται πιο άρτια και με λιγότερο κόστος τα γυρίσματα επικίνδυνων σκηνών.