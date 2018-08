Χαμηλότερα ποσοστά θανάτου όταν τη θεραπεία αναλάμβανε γυναίκα γιατρός (έρευνα)

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Το αν ο γιατρός που απευθυνόμαστε είναι άντρας ή γυναίκα μπορεί να εξελιχθεί σε ζήτημα ζωής και θανάτου. Τουλάχιστον αυτό το συμπέρασμα εξάγει έρευνα που διεξήχθη έχοντας δείγμα πάνω από 580.000 ασθενείς που μεταφέρθηκαν στα επείγοντα σε νοσοκομεία της Φλόριδας με καρδιακό επεισόδιο, κατά τις τελευταίες δύο δεκαετίες.

Η έρευνα, για την οποία γράφει η «New York Times» , βρήκε πως τα ποσοστά θανάτου τόσο για τους άντρες όσο και για τις γυναίκες ήταν χαμηλότερα όταν τη θεραπεία τους αναλάμβανε γυναίκα γιατρός. Ενώ, όταν την θεραπεία των γυναικών ασθενών αναλάμβανε άντρας γιατρός ήταν λιγότερο πιθανό να επιζήσουν.

Η Δρ Νιέκα Γκόλντμπεργκ, καρδιολόγος, της οποίας το βιβλίο «Women Are Not Small Men» (Οι Γυναίκες δεν Είναι Μικροί Αντρες) βοήθησε να ξεσπάσει ένας διάλογος αναφορικά με τις καρδιακές ασθένειες των γυναικών, αναφέρει πως τα αποτελέσματα της έρευνας δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν για να απορριφθούν ή να υποτιμούνται οι άντρες γιατροί, αλλά αντίθετα θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους ασθενείς να αναζητούν γιατρούς που ακούν και δίνουν μεγαλύτερη προσοχή σε όσα τους λένε.

Η κ. Γκόλντμπεργκ ανέφερε πως μία νέα ασθενής τής είπε πως αναζήτησε γυναίκα γιατρό επειδή ο άντρας γιατρός που την περιέθαλπε δεν αφιέρωνε χρόνο για να απαντήσει στα ερωτήματά της και να της εξηγεί πράγματα. «Οι ασθενείς δεν θέλουν απλώς να τους περιθάλπεις κάνοντας τη σωστή διάγνωση, θέλουν επίσης να νιώθουν πως ο γιατρός τους ακούει και ένα μεγάλο κομμάτι της υγειονομικής περίθαλψης είναι το κομμάτι της επικοινωνίας», δήλωσε στη «ΝΥΤ».

Οι συγγραφείς της μελέτης, η οποία δημοσιεύθηκε στο επιστημονικό «Proceedings of the National Academy of Sciences», επισείουν την προσοχή στη μετάφραση των αποτελεσμάτων, και σημειώνουν πως και οι ίδιοι μπορούν απλώς να κάνουν εικασίες για τους λόγους που οι γυναίκες ασθενείς είχαν καλύτερα ποσοστά επιβίωσης όταν τη θεραπεία τους αναλάμβανε γυναίκα.

Αυτό μπορεί να συμβαίνει γιατί οι γυναίκες νιώθουν πιο άνετα να μιλούν σε γυναίκες γιατρούς ή επειδή οι γυναίκες γιατροί επικεντρώνονται περισσότερο στα μοναδικά συμπτώματα των γυναικών με καρδιακές ασθένειες, ή απλά επειδή επικοινωνούν καλύτερα.