Χιλιάδες στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνιας υπέρ της κατοχής όπλων (βίντεο)

ΡΙΤΣΜΟΝΤ. ΒΙΡΤΖΙΝΙΑ. Χιλιάδες υπέρμαχοι της οπλοκατοχής διαδήλωσαν τνη Δευτέρα στο Ρίτσμοντ της Βιρτζίνια, υπό δρακόντεια μέτρα ασφαλείας καθώς εκφράζονταν φόβοι για βίαια επεισόδια από ακροδεξιές ομάδες.

«ΗΠΑ! ΗΠΑ!» φώναζαν ρυθμικά οι συγκεντρωμένοι, πολλοί εκ των οποίων ήταν ντυμένοι με κυνηγετικές στολές.

Παρά το τσουχτερό κρύο, πολλοί είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς το πρωί για να καταγγείλουν το νομοσχέδιο που περιορίζει την πρόσβαση στα όπλα, το οποίο προωθούν οι Δημοκρατικοί σε αυτήν την Πολιτεία.

Στην πλατεία του Καπιτωλίου, μπροστά από το οποίο οργανώθηκε η συγκέντρωση, είχαν αναπτυχθεί σημαντικές αστυνομικές δυνάμεις και είχαν τοποθετηθεί πύλες ασφαλείας.

«Τις τελευταίες δεκαετίες, οι πολιτικοί προσπάθησαν να περάσουν νόμους που καθιστούν πιο δύσκολο για τους νομοταγείς πολίτες να αγοράζουν πυροβόλα όπλα. Πήραμε τον κατήφορο. Είναι συνταγματικό δικαίωμά μας, που μας παραχωρήθηκε από τον Θεό, να οπλοφορούμε», είπε ένας 24χρονος κάτοικος του Ρίτσμοντ μιλώντας στο «Γαλλικό Πρακτορείο». Ο νεαρός συμμετείχε στην κινητοποίηση μαζί με φίλους του, ένας εκ των οποίων έφερε τον αορτήρα ενός AR-15, χωρίς το όπλο, αφού οι Αρχές είχαν απαγορεύσει στους διαδηλωτές να οπλοφορούν, για λόγους ασφαλείας.

Ο Δημοκρατικός κυβερνήτης Ραλφ Νόρθαμ έχει κηρύξει σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης την περιοχή, μέχρι το βράδυ της Τρίτης και ως εκ τούτου απαγορεύεται να κυκλοφορεί κανείς στον δρόμο όχι μόνο κρατώντας όπλο αλλά και οποιοδήποτε άλλο επικίνδυνο αντικείμενο: ρόπαλα του μπέιζμπολ, αλυσίδες κ.λπ.

Οργανώτρια αρχή του συλλαλητηρίου ήταν η Virginia Citizens Defence League (VCDL), μια οργάνωση που υπερασπίζεται το δικαίωμα των πολιτών στην οπλοκατοχή.

Crowds are now chanting, “USA” at the 2nd amendment rally in Richmond, Virginia. 🇺🇸#VirginiaRally #Virginia2ARally #Richmond2ARally pic.twitter.com/RY4k1VWnxd

— Michael Coudrey (@MichaelCoudrey) January 20, 2020