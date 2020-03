Χρήστος Πανόπουλος: Αν είμαι ένοχος να το πληρώσω

Για μια Ξάνθη πουν δεν θέλει χάρες και επιθυμεί να δικαστεί και να τιμωρηθεί σκληρά εφόσον αποδειχθεί η ενοχή της για πολυϊδιοκτησία με τον ΠΑΟΚ, έκανε λόγο ο εκ των μεγαλομετόχων της ακριτικής ΠΑΕ Χρήστος Πανόπουλος στη συνέντευξη τύπου που παραχώρησε το Σάββατο (7/3). Ακόμη ο Χρήστος Πανόπουλος υποστήριξε ότι δεν ξέρει τον Γιάννη Καλπαζίδη και ανακοίνωσε τον Νίκο Καραγεωργίου ως νέο προπονητή της Ξάνθης στην θέση του Γιώργου Παράσχου.

Τα κυριότερα σημεία από την συνέντευξη τύπου του Χρήστου Πανόπουλου:

«Πριν πάμε σε αυτό, επειδή πρέπει να ξέρετε γιατί τα έχετε μπερδέψει, τι μου ανήκει, αν έχω γίδια, ποδοσφαιρική ομάδα στην ΠΑΕ Ξάνθη, τις οποίες μετοχές έχει η εταιρεία IN SPORTS. Για χρόνια ολόκληρα, τις μετοχές της είχε η Vialand, για χρόνια ολόκληρα εκεί υπάρχουν δυο ιδιοκτήτες, με τα ίδια ποσοστά, Συγγελίδης – Πανόπουλος. Κάποια στιγμή οι ιδιοκτήτες αποφάσισαν να δημιουργήσουν την IN SPORTS και να πάρουν την εταιρεία πάνω χωρίς την παρεμβολή κανενός άλλου. Παράλληλα, ο Πανόπουλος με τον Συγγελίδη είχαν μια εταιρεία που λεγόταν Vialand, έχει το αθλητικό κέντρο και το ξενοδοχειακό συγκρότημα που είμαστε σήμερα. Δείτε στο βίντεο τι μας ανήκει πραγματικά. Είναι οι 30 παίκτες, οι ακαδημίες, αυτά ανήκουν στην ΠΑΕ. Πριν λίγο καιρό, είχα πει ότι στον βούρκο όταν πλακώνονται τα βουβάλια και την πλακώνουν τα βατράχια. Δεν φανταζόμουν ποτέ πως το βατράχι θα την πλήρωνε τόσο ακριβά από την γνωμοδότηση, όπως σαφέστατα την χαρακτήρισε ο πρωθυπουργός της χώρας.

Πάμε να τα πούμε από την αρχή. Υπάρχει η ΕΕΑ, τα οποία μέλη τα ορίζει ο εκάστοτε υπουργός Αθλητισμού, στην δική μας περίπτωση, τον γνωρίζετε. Κάποιες μέρες πριν στην ΕΕΑ αλλάξανε δυο μέλη, αλλά δεν παραμένει να είναι η ΕΕΑ. Θέλω να ξεκαθαρίσω κάτι ότι σέβομαι όλες τις αποφάσεις σε εισαγωγικά, γιατί αυτό είναι γνωμοδότηση. Από όποια αρχή και αν προέρχονται, άσχετα αν συμφωνώ με αυτές. Η ΕΕΑ γνωμοδότησε πως η Ξάνθη είναι ένοχη για πολυϊδιοκτησία με τον ΠΑΟΚ, επίσης γνωμοδότησε για το ότι δεν την ενημέρωσε για την αλλαγή της ιδιοκτησίας της.

Η αλήθεια είναι ότι ειδοποιήσαμε την ΕΠΟ εγγράφως όπως και την Super League, εγώ θα σας πω ότι δεν ειδοποιήσαμε ούτε τηλεφωνικά την ΕΕΑ. Εγώ θα σας πω επίσης ότι η γραμματέας – γιατί αυτά είναι τυπικά που γίνονται 30 χρόνια – συνέχισε να βάζει Vialand αντί για IN SPORTS. And so what; So what; Που ο δόλος; Συγγελίδης – Πανόπουλος στη μία αλλά και στην άλλη. Ωραία αφού υπάρχουν νόμοι να την πληρώσουμε. ΟΚ. Η ΕΕΑ όπως γνωρίζετε δεν είναι δικαστική αρχή όπως είπε ο Πρωθυπουργός, έκανε μια γνωμοδότηση, απόλυτα σεβαστό. Η ΕΕΑ γνωμοδότησε μπαίνοντας στην ουσία του θέματος που σημαίνει στη ουσία του προβλήματος και έβγαλε γνωμοδότηση, που είναι σεβαστή αλλά διαφωνούμε και δεν κάνω άλλο σχόλιο. Η Ξάνθη, με βάση το σύνταγμα, έχει το δικαίωμα να κάνει έφεση προκειμένου να πείσει ένα δικαστήριο για τις θέσεις της, να το πείσει στο μέτρο που της αναλογεί, πως το προηγούμενο δικαστήριο λάθος αποφανθεί. Στη Super League το δικαστήριο αποφάσισε και έβγαλε -12 βαθμούς για την Ξάνθη. Ρητά ανέφερε στο σκεπτικό ότι δεν μπήκε στην ουσία της υπόθεσης. Πήρε ένα κατάλογο με τις ποινές και έβαλε την ποινή. Δεν έχω να πω, δεν το λέω με ειρωνικό τρόπο, δεν έχω να πω τίποτα κατά του οποιουδήποτε δικαστή. Η Ξάνθη είναι αναγκασμένη να προσφύγει στο δευτεροβάθμιο όργανο της ΕΠΟ, και θέλουμε να προσφύγουμε εκεί έχοντας την ελπίδα να ασχοληθεί με την ουσία της υπόθεσης και όχι με την μείωση ποινών, Με την ουσία, θέλουμε να δικαστούμε, μέχρι στιγμής είμαστε και μας χτυπάνε με μία. Ας κάνουμε μία υπόθεση εργασίας.

Ας υποθέσουμε πως κατηγορούμαι σαν έμπορος τσιγάρων 10.000 τόνων. Σαν λαθρέμπορος πετρελαίου ή σαν διακινητής κοκαΐνης και πάω σε ένα δικαστήριο. Θα με καταδικάσουν σε ισόβια. Θα έχω το δικαίωμα να πάω σε ένα άλλο δικαστήριο γιατί κατηγορούμαι και θα προσπαθήσω να πείσω με επιχειρήματα πως το προηγούμενο δικαστήριο έκανε λάθος. Και θα εξετάσει το άλλο δικαστήριο αν έκανε λάθος το πρώτο. Δεν θέλω να μου αφαιρέσουν το δικαίωμα να δικαστώ. Θέλω σαν ιδιοκτήτης της Ξάνθης να της επιβληθούν οι αυστηρότερες ποινές πριν την παρέμβαση του Πρωθυπουργού για ευνοϊκότερη μεταχείριση. Με μία προϋπόθεση η Ξάνθη να δικαστεί. Κανονικά και αν είναι ένοχη να πληρώσει το πιο βαρύ τίμημα. Δεν θέλουμε χάρη από κανέναν. Δείξαμε τι πρεσβεύουμε τριάντα χρόνια. Να το πληρώσουμε παραδειγματικά, αλλά να είμαστε ένοχοι. Ποιος είναι ο τρόπος να αποδείξω πως δεν είμαι σε πολυϊδιοκτησία; Πρέπει να αποδείξω πως δεν είμαι ελέφαντας. Πείτε πως πουλάω την Ξάνθη με 1 ευρώ σε έναν από εσάς. Εσείς θα είστε συνιδιοκτήτης με τον Σαββίδη; Απάντηση θέλω; Δύσκολη είναι όμως η απάντηση. Μήπως θα πρέπει να πάω στον Σαββίδη να του ζητήσω ένα πιστοποιητικό πως η ομάδα μου είναι ελεύθερη βαρών από αυτόν; Και αν πάω στον Σαββίδη και του πω δώσει μου ένα πιστοποιητικό πως δεν είμαστε “ερωμένες;”. Και αν μου ζητήσει λεφτά; Δηλαδή στα γεράματα να με πούνε και “νταβατζή” εκεί μας οδηγούν. Άλλη υπόθεση εργασίας. Έχουμε την Ξάνθη και την Vialand. Και λέω σε έναν εκ των Μαρινάκη, Σαββίδη ή Μελισσανίδη πως έχω δύο εταιρείες.

Σου πουλάει την μία πάμε να κάνουμε ντιλ. Το κάνουμε. Και του λέω βοήθα με και με 7 δανεικούς. Μπορώ να το κάνω; Μπορώ. Είμαι νόμιμος; Απολύτως νόμιμος. Να μας απαντήσουν όλοι αν μπορώ να το κάνω. Ζητάμε από την ελληνική Πολιτεία και το ελληνικό κράτος να μας δικάσει, να μην μας εκτελέσουν πριν καν να έχουμε δικαστεί. Δεν θέλω να ακούσω τη λέξη αυτοδιοίκητο του ποδοσφαίρου. Η ΕΕΑ είναι κρατικός μηχανισμός, το όποιο ελληνικό κράτος στο οποίο ανήκει η ΕΕΑ, γνωμοδοτεί και εν συνεχεία πάμε στο αυτοδιοίκητο που τι κάνει τουλάχιστον μέχρι τώρα; Δεν μπαίνει στην ουσία και εφαρμόζει τις ποινές. Δηλαδή ότι του πει ο κρατικός μηχανισμός. Και πάμε στην έφεση και ελπίζω στο Εφετείο πραγματικά να μας δικάσουν και να μπουν στην ουσία της υπόθεσης. Αν γίνει κάτι το διαφορετικό σημαίνει …. no comment.

Φαντάζομαι πως κανείς δεν θέλει το ελληνικό κράτος μέσω των διαδικασιών του που είναι η ΕΕΑ να μας εκτελέσει χωρίς να έχουμε δικαστεί και πως θα μας εκτελέσει. Πηγαίνοντας στο αυτοδιοίκητο που θα επιβάλλει ποινές χωρίς να εξετάσει την ουσία. Τελειώνοντας, κάνω έκκληση στον Πρωθυπουργό της Ελλάδας γνωρίζοντας και ζητάω εκ των προτέρων συγνώμη πως με τα χιλιάδες προβλήματα που έχει στο περιβάλλον που ζούμε να σκεφτεί και να πει για ένα λεπτό μόνο η Ξάνθη να υποβιβαστεί και να εξαφανιστεί από τον χάρτη περνώντας όμως από κανονικό δικαστήριο.

Εγώ θέλω να μην έχουμε ποινή. Δεν θέλω ούτε ένα μείον, γιατί είναι ρετσινιά. Στη ζωή εκτός από λεφτά υπάρχει αξιοπρέπεια. Αν είμαι ένοχος να το πληρώσω. Αν δεν μας δικάσουν και το αφήσουν έτσι είναι smart way να μας εξαφανίσουν. Αυτό δεν το θέλει κανένας Ελληνας, κάποια λάθη έχουν γίνει γύρω γύρω».