«Χτίστε ένα τείχος και η εγκληματικότητα θα μειωθεί» επιμένει ο πρόεδρος Τραμπ

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Καταιγιστικά ξεκίνησε στο Twitter την ημέρα του ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, σε σχέση με το τείχος που θέλει στα σύνορα με το Μεξικό.

Εκανε λόγο για «σπουδαία ενότητα» στο Κόμμα των Ρεπουμπλικανών. «Θέλετε, μία και καλή, να θέσετε τέλος σε εγκληματικότητα και ναρκωτικα! Ελεγχος στα Συνορα και Τείχος. Χωρίς αμφιβολία!», ανέφερε.

Great unity in the Republican Party. Want to, once and for all, put an end to stoppable crime and drugs! Border Security and Wall. No doubt!

«Χτίστε ένα τείχος και η εγκληματικότητα θα μειωθεί! Αυτό είναι το νέο θέμα, για δύο χρόνια τώρα μέχρι το Τείχος να ολοκληρωθεί (είναι υπό κατασκευή τώρα) για το Ρεπουμπλικανικό Κόμμα. Χρησιμοποιήστε το και προσευχηθείτε!».

BUILD A WALL & CRIME WILL FALL! This is the new theme, for two years until the Wall is finished (under construction now), of the Republican Party. Use it and pray!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 Ιανουαρίου 2019