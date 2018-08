Ψάχνει να τους δώσει τη φωτογραφία της ευτυχισμένης τους στιγμής

ΓΚΕΪΝΣΒΙΛ. ΦΛΟΡΙΔΑ. Αμερικανός έφηβος ευρισκόμενος σε διακοπές στη Σαντορίνη αποθανάτισε σε φωτογραφία τη στιγμή ακριβώς που ένα ζευγάρι έδινε υπόσχεση να βαδίσουν ενωμένοι τη ζωή τους και θέλει τώρα να τους στείλει τη φωτογραφία.

Ο Κολ Στίνσον (Col Stinson) μαθητής στο Γυμνάσιο Buchholz στο Γκέινσβιλ Φλόριδας στην πόλη Gainesville, Florida, στις 27 Ιουλίου φωτογράφιζε το υπέροχο ηλιοβασίλεμα της Σαντορίνης όταν τράβηξε την προσοχή του ένα γεγονός εξίσου αξιοθαύμαστο και το αποθανάτισε τραβώντας φωτογραφία.

Σε αυτή εμφανίζεται ένας άντρας γονατισμένος μπροστά σε μία γυναίκα με μαύρο φόρεμα, στην κορυφή ενός υψώματος με θέα το Αιγαίο.

Η γυναίκα καλύπτοντας το στόμα της με το ένα χέρι, κράταγε το χέρι του άνδρα την ώρα που προφανώς αυτός της έκανε πρόταση να δεθεί μαζί του στη ζωή.

Watching the sunset in Santorini last night and captured this but wasn’t able to get the picture to the couple, so twitter do your thing pic.twitter.com/1pbmGtUOW0

— Col Stinson (@KingsmanCol) July 28, 2018