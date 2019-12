Ψηφίστηκαν τα δύο άρθρα κατηγορητηρίου για Τραμπ Από την Επιτροπή Δικαιοσύνης της Βουλής (βίντεο)

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. («ΑΡ»). Το κατηγορητήριο για την καθαίρεση του προέδρου Τραμπ πέρασε στην Ολομέλεια της Βουλής την Παρασκευή, αφού εγκρίθηκε κατά την ψηφοφορία που έγινε το πρωί στην Επιτροπή Δικαιοσύνης με 23 έναντι 17. Το κατηγορητήριο αποτελείται από δύο άρθρα: Κατάχρηση εξουσίας και παρακώλυση Κογκρέσου.

Η Ολομέλεια αναμένεται να συνεδριάσει για το κατηγορητήριο την ερχόμενη εβδομάδα.

Η ψήφος στην Επιτροπή Δικαιοσύνης ήταν διχασμένη στα κόμματα, καθώς 23 Δημοκρατικοί ψήφισαν τα δύο άρθρα του κατηγορητηρίου και 17 Ρεπουμπλικανοί τα καταψήφισαν.

Η κατάχρηση εξουσίας πηγάζει από το τηλεφώνημα του Ιουλίου που έκανε ο Τραμπ με τον πρόεδρο της Ουκρανίας πιέζοντάς τον να ανακοινώσει έρευνα των Δημοκρατικών, ενώ παρακράτησε την αμερικανική στρατιωτική βοήθεια.

Η παρακώλυση πηγάζει από τις ενέργειες του Τραμπ να εμποδίσει το Κογκρέσο να ανακρίνει τις ενέργειές του.

Ο πρόεδρος Τραμπ αρνείται ότι έχει κάνει οποιοδήποτε λάθος. Ομως κατηγορείται στο πρώτο άρθρο ότι καταχράστηκε την προεδρική εξουσία, ζητώντας από την Ουκρανία να ερευνήσει τον αντίπαλό του Τζο Μπάιντεν στις εκλογές του 2020, ενώ παρακράτησε την στρατιωτική βοήθεια ως διπλωματική μόχλευση.

