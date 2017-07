Ως «δώρο» θεωρεί η ομογενής Μαρία Μενούνος τον όγκο στον εγκέφαλο

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η ομογενής Μαρία Μενούνος, δημοσιογράφος και παρουσιάστρια ψυχαγωγικών εκπομπών, σε συνέντευξή της στο τηλεοπτικό δίκτυο NBC χαρακτήρισε τον όγκο στον εγκέφαλό της ως «δώρο» και συμπλήρωσε «για να αλλάξω τον τρόπο ζωής μου».

Η κ. Μενούνος υποβλήθηκε πρόσφατα σε εγχείρηση ακριβώς στην 39η επέτειο των γενεθλίων της και της αφαιρέθηκε όγκος μεγέθους μπάλας του γκολφ.

Ο όγκος ανακαλύφθηκε όταν η Μαρία Μενούνος άρχισε να εμφανίζει τα ίδια συμπτώματα που εμφάνιζε και η μητέρα της, Λίτσα, η οποία εδώ και ένα χρόνο δίνει μάχη με καρκίνο στον εγκέφαλο τέταρτου βαθμού και η οποία πριν μερικούς μήνες υποβλήθηκε σε εγχείρηση.

Η κ. Μενούνος παραχώρησε συνέντευξη στη δημοσιογράφο Megyn Kelly του NBC και εμφανίσθηκε για πρώτη φορά στον τηλεοπτικό φακό έπειτα από την εγχείρηση. Είπε ότι όταν έλαβε τη διάγνωση, γελούσε. «Αρχισα να ξεκαρδίζομαι στα γέλια και έλεγα μα αυτό είναι αστείο, πώς μπορεί να συμβεί κάτι τέτοιο;».

Ενώ η Megyn Kelly είπε ότι Μαρία πλησιάζει στο σημείο της πλήρους αποθεραπείας, δυστυχώς δεν μπορεί να λεχθεί το ίδιο για τη μητέρα της.

Παρά τις δυσκολίες η Μαρία είπε στην Megyn Kelly πως θεωρεί τον όγκο στον εγκέφαλο «ως δώρο». Συγκεκριμένα, είπε πως «νομίζω ότι αυτό ήταν ένα δώρο διότι έπρεπε να αλλάξω τη ζωή μου» και συμπλήρωσε πως «έπρεπε να αλλάξω τον τρόπο που κάνω τα πάντα».

H Μαρία Μενούνος γεννήθηκε στο Μέντφορντ (Medford), Μασαχουσέτης, στις 8 Ιουνίου 1978. Το 1996 με τη συμπαράσταση της οικογένειάς της και των φίλων της συμμετείχε στον διαγωνισμό ομορφιάς «Miss Massachusetts Teen USA» και κέρδισε την πρώτη θέση.

Το 1999 συμμετείχε και στο διαγωνισμό «Miss Massachusetts USA» και κέρδισε τη δεύτερη θέση. Στο μεταξύ, συνέχιζε τις σπουδές δημοσιογραφίας. Το 2004 το περιοδικό «People» την συμπεριέλαβε στον κατάλογό του ως μία από τους 50 πιο όμορφους ανθρώπους.

Εργάζεται ως δημοσιογράφος στο κανάλι NBC στις εκπομπές «Today Show» και «Access Hollywood». Εχει παίξει σε ταινίες όπως το «Fantastic Four» (2005) και «Kickin It Old Skool» (2007). Επίσης, το 2005 χάρισε την φωνή της στον χαρακτήρα Eva Adara στο video game «James Bond 007: From Russia with love».

Το 2006, μαζί με τον τραγουδιστή Σάκη Ρουβά παρουσίασε τον 51ο Ευρωπαϊκό Διαγωνισμό Τραγουδιού της Eurovision που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα το 2006. Το 2008 έγινε η πρώτη δημοσιογράφος που πήρε συνέντευξη από ολόκληρη την οικογένεια του Μπαράκ Ομπάμα.