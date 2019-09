﻿Η Νευρολόγος Υβόννη Ζαχαράκη στον «Ε.Κ.» για το Αλτσχάιμερ

Η Υβόννη Ζαχαράκη είναι ένας άνθρωπος που αγαπιέται. Οχι γιατί είναι γιατρός, ούτε γιατί είναι ειδικευμένη στην Ψυχολογία και την Νευρολογία και ξέρει να χειρίζεται συμπεριφορές.

Με λίγες λέξεις, γιατί είναι μία γυναίκα, που ως παιδί είχε τραυματικές εμπειρίες, που κατάφερε με μεγάλη προσπάθεια να τους δώσει φτερά να φύγουν μακριά της και έχτισε τη ζωή της σε θεμέλια υγιή χωρίς απωθήσεις με την βοήθεια των ανθρώπων που την αγάπησαν. Δεν της αρέσει καθόλου να μιλάει για τον εαυτό της.

Δυσκολεύτηκε να τα βγάλει πέρα με την σοβαρότητα, την ταπεινότητα και την περιφρούρηση της προσωπικής της ζωής, αλλά τελικά το «κοριτσάκι» που στα δύο χρόνια του χώρισαν οι γονείς της και μεγάλωσε με τον παππού και την γιαγιά, γιατί η μητέρα της δούλευε για να μπορέσει να την μεγαλώσει και να την μορφώσει, αριστούχος παντού, επιφανής επιστήμων σήμερα με έναν επάξιο σύντροφο δίπλα της και με μια κόρη 10 ετών, σε κάποια στιγμή έβαλε φρένο στην άμυνα της.

Τις βασικές σπουδές της στην Ψυχολογία τις έκανε στο Hunter College όπου αποφοίτησε με αριστεία, η οποία συνεχίστηκε και μετά όταν σπούδασε Ιατρική στο Πανεπιστήμιο Well Medical College of Cornell. Την πρακτική και την ειδικότητά της τις συνέχισε στο New York Presbyterian Hospital στο Μανχάταν.

Εχει τιμηθεί πολλές φορές με βραβεία όπως το Well Cornell College Papanikolaou Award, το National Honor Society for Excellence in Psychology και πολλά άλλα. Σήμερα είναι επίκουρος καθηγήτρια στο New York Presbyterian Hospital Well Cornell και εργάζεται ως νευρολόγος στα New York Presbyterian Hospital in Queens, Mount Sinai Hospital in Queens και New York Neurological Associates. Παράλληλα, συνεργάζεται με τα NYP/WCMC και το Lenox Hill Hospital.

Μας μίλησε για το Αλτσχάιμερ, την χρόνια νόσο που είναι μη θεραπεύσιμη, θανατηφόρα και αποτελεί ένα τεράστιο ιατρικό, κοινωνικό και οικονομικό πρόβλημα.

Ο τόπος γέννησης και το περιβάλλον που μεγάλωσε

Γεννήθηκα και μεγάλωσα στο Whitestone κοντά στον παππού και την γιαγιά μου. Κάθε καλοκαίρι πήγαινα στην Ελλάδα για δυο και τρεις μήνες. Μέχρι να πάω στο Νηπιαγωγείο μιλούσα μόνο Ελληνικά. Στον παππού μου χρωστάω πολλά. Με ενθάρρυνε πάντα, λέγοντάς μου ότι «μπορώ να κάνω ό,τι θέλω». Αυτό το έβαλα στο μυαλό μου και είπα «πως μπορώ ίσως να τα καταφέρω».

Γιατί έγινε νευρολόγος

Οταν ήμουν 12 χρόνων η γιαγιά μου έπαθε κάτι, που τότε δεν το ξέραμε. Μπορεί να ήταν πολύ άσχημη άνοια ή Αλτσχάιμερ, αλλά άρχισε να κάνει παρανοϊκές σκέψεις, κατέπεσε τελείως, αλλοιώθηκε η προσωπικότητά της και ήταν πολύ δύσκολο για όλους μας να αντιμετωπίσουμε αυτή την κατάσταση. Εζησα μαζί με αυτό αρκετά χρόνια. Με στεναχωρούσε πάρα πολύ αυτό, γιατί έβλεπα και τον παππού μου να προσπαθεί τα αδύνατα. Εγινα νευρολόγος, γιατί ευαισθητοποιήθηκα πολύ από αυτή την εμπειρία και ήθελα να ανακαλύψω τι συμβαίνει μέσα στο μυαλό μας και μπορεί τόσο εύκολα να το χάσουμε.

Οι ασθενείς της με Αλτσχάιμερ

Εχω πολλούς ηλικιωμένους ασθενείς με άνοια και Αλτσχάιμερ. Παραπονούνται ότι δεν θυμούνται ή δεν μπορούν να βρουν τις κατάλληλες λέξεις. Πολλοί από αυτούς δεν έχουν Αλτσχάιμερ, αλλά οι περισσότεροι θα καταλήξουν σε αυτή τη νόσο. Οσο αυξάνει η ηλικία, τόσο αυξάνουν και οι πιθανότητες να νοσήσουμε. Δεν είναι κάτι φυσιολογικό το Αλτσχάιμερ, αλλά υπάρχει αυτή η τρομερή εξάπλωσή του, που μας τρομάζει.

Προδιάθεση για την ασθένεια

Σε ελάχιστες περιπτώσεις υπάρχει γενετική προδιάθεση και είναι στις περιπτώσεις εκείνες που η πάθηση αρχίζει σε νεώτερους ανθρώπους, γύρω στα 40 με 50, ενώ συνήθως ξεκινάει από τα 70 και μετά.

Η πρόβλεψη της ασθένειας

Δυστυχώς δεν μπορούμε να την προβλέψουμε. Υπάρχουν κάποιες πρωτεΐνες μέσα στον εγκέφαλο, που θεωρούνται υπεύθυνες για την νευροεκφυλιστική νόσο, όπως η βήτα αμυλοειδής, που η διαδικασία διάλυσής της είναι πιο αργή από ό,τι σε υγιείς ανθρώπους, όπως δείχνουν οι τελευταίες έρευνες. Δυστυχώς, οι έρευνες πάλι δείχνουν, ότι η πρωτεΐνη αυτή αρχίζει να συσσωρεύεται στον εγκέφαλο πολύ πιο νωρίς από την ώρα που εμφανίζονται τα συμπτώματα.

Η έκταση της νόσου

Η πάθηση έχει πάρει τεράστια έκταση. Οι στατιστικές λένε ότι σήμερα πάσχουν από την νόσο γύρω στα 35.000.000 και αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 εκατομμύρια μέχρι το 2050. Είναι δύσκολη και πολυπαραγοντική ασθένεια. Τι ακριβώς την προκαλεί είναι κάτι, δυστυχώς, που δεν γνωρίζουμε και δεν ξέρω, αν θα το μάθουμε σύντομα. Θα αναφέρω σαν παράδειγμα την αμυλοειδή πρωτεΐνη, που σας είπα προηγουμένως. Τώρα τελευταία ανακαλύφθηκε ένα φάρμακο, που η δράση του ήταν να την διαλύει μέσα στον εγκέφαλο. Πέτυχε όντως το πείραμα, αλλά παρόλα αυτά πολύ σύντομα ο ασθενής όχι μόνο δεν γινόταν καλά, αλλά χειροτέρευε. Αν δηλαδή η αμυλοειδής πρωτεΐνη είναι παθολογική, τότε γιατί δεν έδρασε το φάρμακο και γιατί την έχουν τόσοι άνθρωποι που δεν αναπτύσσουν την νόσο; Δεν ξέρουμε ακόμα. Μπορεί να μη φταίει η πρωτεΐνη. Ισως είναι κάτι άλλο που γίνεται στον εγκέφαλό μας και η πρωτεΐνη να είναι ένα προϊόν που προέρχεται από κάπου αλλού, που ακόμα δεν γνωρίζουμε.

Κατάθλιψη ή Αλτσχάιμερ

Το χρόνιο στρες μπορεί να έχει μια κλινική εικόνα σαν το Αλτσχάιμερ. Μπορεί να έρθει ένας ασθενής και να μας αναφέρει συμπτώματα που να οδηγήσουν τον γιατρό να βγάλει διάγνωση Αλτσχάιμερ, ενώ ο ασθενής έχει κατάθλιψη. Το χρόνιο στρες και η κατάθλιψη έχουν πολλές φορές παρόμοια συμπτώματα με το Αλτσχάιμερ, κυρίως σε ηλικιωμένους πάνω από τα 70. Οταν κάποιος ασθενής είναι 30 ή 35 χρόνων μπορεί να είναι λυπημένος και να κλαίει, αλλά δεν θα έχει Αλτσχάιμερ. Κάποιος στα 75 όμως μπορεί να έχει κατάθλιψη σαν ένδειξη της άνοιας. Μπορεί να μπερδευτεί ο γιατρός.



Δημιουργία του Αλτσχάιμερ και προστασία

Οι σκληρύνσεις των μικρών αγγείων στον εγκέφαλο, ο διαβήτης, η υψηλή πίεση, η χοληστερίνη, η κακή διατροφή, η έλλειψη άσκησης, το πολύ στρες σε συνδυασμό, είναι εξακριβωμένο από την επιστήμη, ότι ευνοούν την ανάπτυξη της νόσου. Αυτό σημαίνει, ότι οι ασθενείς που έχουν ζάχαρο πρέπει να βρίσκονται κάτω από αυστηρό έλεγχο, οι άνθρωποι που έχουν πίεση να παίρνουν τα φάρμακά τους. Οσο για την σωματική άσκηση έχει την ίδια βαρύτητα με την άσκηση του εγκεφάλου με σταυρόλεξα ή σκάκι ή άλλες ασκήσεις του μυαλού. Αναφορικά με την δίαιτα θα σας πω μόνο: «Μεσογειακή δίαιτα All the Way!»

Η κοινή ζωή με ασθενή με Αλτσχάιμερ

Ο ασθενής με Αλτσχάιμερ είναι βαρύ πλήγμα για την οικογένεια. Η ασθένεια από κάποιο σημείο και μετά θέλει άλλη προσέγγιση, που αφορά τα συμπτώματα της νόσου και όχι την μνήμη, η οποία δεν αποκαθίσταται, όπως ήδη είπαμε. Ο ασθενής πρέπει απαραίτητα να βρίσκεται σε μια ρουτίνα και να παίρνει χάπια, για να απαλύνει τα συμπτώματα της νόσου όπως είναι η αϋπνία, η επιθετικότητα κ.α. Ενα πράγμα που είναι απόλυτα αναγκαίο να κάνουν τα μέλη της οικογένειας είναι να μην προκαλούν τον ασθενή με αντιρρήσεις. Ο ασθενής θα σας πει άπειρες φορές «δεν είσαι εσύ η κόρη μου». Με το να πούμε «όχι εγώ είμαι η κόρη σου» μόνο μεγαλύτερη σύγχυση θα επιφέρουμε στο μυαλό του. Δεν φέρνουμε αντίρρηση στους ασθενείς με Αλτσχάιμερ. Λέμε ναι και απλά αλλάζουμε το θέμα.