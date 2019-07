10 νεκροί από πτώση μικρού αεροσκάφους στο Ντάλας (βίντεο)

ΝΤΑΛΑΣ. Δύο μέλη του πληρώματος και οκτώ επιβάτες σκοτώθηκαν όταν ένα μικρό δικινητήριο αεροσκάφος κατέπεσε κατά την απόπειρα απογείωσής του σε αεροδρόμιο στην περιοχή του Ντάλας, αναφέρει το “Associated Press”

Σύμφωνα με τις Αρχές, το αεροπορικό δυτύχημα συνέβη στις 9.11 το πρωί της Κυριακής στο “Addison Municipal Airport”. “Μέχρι αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε πολλά για τους ανθρώπους που επέβαιναν στο αεροπλάνο”, δήλωσε ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας Εθνικών Μεταφορών (National Transportation Safety Board) Μπρους Λάντσμπεργκ (Bruce Landsberg).

10 people confirmed killed in plane crash at Addison Airport near Dallas Texas.

The plane experienced some sort of failure during takeoff before crashing into an unoccupied hangar just after 9 a.m.

Prayers For All Thier Families. 🙏

pic.twitter.com/Ljgnk0hQvn

— ~Marietta (@MariettaDaviz) June 30, 2019