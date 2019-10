Ο κ. Τζόσεφ Φικαλόρα τιμήθηκε με τον τίτλο του «Ιππότη της Ιταλικής Δημοκρατίας»

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Πραγματοποιήθηκε το 11ο Γκαλά του Associazione Culturale Italiana Di New York (ACINY, Ιταλικός Πολιτιστικός Σύλλογος Νέας Υόρκης) στο κατάμεστο από κόσμο «Russo’s on the Bay Βallroom», κατά το οποίο τιμήθηκε ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της New York Community Bancorp, Inc. (NYCB), αλλά και γνωστός φιλάνθρωπος στις τοπικές κοινότητες της Νέας Υόρκης, Joseph R. Ficalora (Τζόσεφ Φικαλόρα) με τον τίτλο του «Κnight of the Italian Republic» (Ιππότη της Ιταλικής Δημοκρατίας).

Ειδικότερα, η εκδήλωση -με πάνω από 700 καλεσμένους- έλαβε χώρα τη Δευτέρα 14 Οκτωβρίου και είχε ιδιαίτερο ενδιαφέρον μιας και χρωμάτισε ιδιαιτέρως τη γιορτή του Columbus Day (Ημέρα του Κολόμβου) η ανάδειξη του ιταλικού πολιτισμού και της ιταλικής κληρονομιάς.

Επίτιμοι καλεσμένοι για τη φετινή εκδήλωση ήταν ο διάσημος Σικελός κωμικός Sasa Salvaggio, o γνωστός Ιταλός ράπερ Clementino, καθώς επίσης και ο διάσημος Λομβαρδός ποπ τραγουδιστής Fausto Leali.

Το εναρκτήριο χαιρετιστήριο μήνυμα έστειλε ο πρόεδρος Toni DiPiazza προς όλους τους εκλεκτούς καλεσμένους της βραδιάς:

«Mε περηφάνια σας καλωσορίζουμε στην αποψινή ετήσια σπουδαία χοροεσπερίδα μας. Αλλη μια χρονιά πέρασε με επιτεύγματα και διακρίσεις με την βοήθεια όλων εσάς που προωθείτε την ιταλική κουλτούρα για την οποία είμαστε περήφανοι».

Και συνέχισε: «Παράλληλα, το ACINY υποστηρίζει και προωθεί το Festival Della Musica Italiana di New York. Απόψε στη σκηνική μας παρουσία για τον διαγωνισμό τραγουδιού φιλοξενούμε δέκα τραγουδιστές εντός και εκτός Ιταλίας. Η βραδιά θα αναμεταδοθεί όπως κάθε χρόνο από την Rai Italia σε όλο τον κόσμο».

Χαιρετισμό απηύθυνε και ο αντιπρόεδρος του ACINY, Cavalliere, Joseph Meccariello. «Είναι τιμή μου που βρίσκομαι ανάμεσά σας. Συγχαίρω ιδιαίτερα τον κ. Joseph Ficalora (Τζόσεφ Φικαλόρα) για όλη τη συμπαράστασή του αλλά και όλα τα τιμώμενα πρόσωπα αυτής της χρονιάς τα οποία έχουν στηρίξει γενναιόδωρα αυτή τη συνεργασία με την συμβολή τους και την σκληρή δουλειά τους», είπε.

Και συνέχισε: «Σήμερα, νιώθω μεγάλη τιμή που υπηρετώ με τον τίτλο του αντιπροέδρου αυτόν τον μεγάλο ιταλικό σύνδεσμο της Αμερικής, ο οποίος χαίρει την πλήρη στήριξή μας. Είμαι βέβαιος ότι όλοι οι χορηγοί μας θα συνεχίζουν να είναι αρωγοί σε αυτή την μεγάλη εκδήλωση που αναδεικνύει και ενισχύει τον ιταλικό πολιτισμό και την ιταλική παράδοση».

Ακολούθησε η παρουσίαση των τιμώμενων μελών του ACINY για το 2019 από τον κ. Τoni DiPiazza.

Στους φετινούς βραβευμένους συγκαταλέγεται ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της New York Community Bancorp, Inc. (NYCB), αλλά και γνωστός φιλάνθρωπος στις τοπικές κοινότητες της Νέας Υόρκης κ. Joseph R. Ficalora με τον τίτλο του «Κnight of the Italian Republic».

O κ. Ficalora πήρε τον λόγο τονίζοντας την μεγάλη τιμή να λάβει ένα τέτοιο τίτλο από το ACINY. Με πολυάριθμες δραστηριότητες και τίτλους στο ενεργητικό του ο κ. Joseph Ficalora διακρίνεται ως ένα από το πιο διάσημα και επιτυχημένα μέλη του ΑCINY.

Υπηρετεί ως διευθυντής της New York Bankers Association, της Federal House Loan Bank της Νέας Υόρκης, της Pentegra Services, Inc., της Ενωσης Εξωτερικής Πολιτικής, της Pentegra Trust Retirement, της Peter B. Cannell & Company, Inc., της New York Community Bank Foundation και της Richmond County Savings Foundation. Είναι επίσης μέλος της American Bankers Council of the American Bankers Association και του Government Relations Council Administrative Committee. Επιπλέον κατέχει θέσεις στο Εμπορικό Επιμελητήριο του Queens, του Presbyterian / Queens της Νέας Υόρκης, του Κοιμητηρίου Φλάσινγκ, του New York Hall of Science και του Πανεπιστημίου Pace.

Τον τίτλο του «Μan of the Year» (Ανδρα της Χρονιάς) έλαβε ο διευθυντής του Richmond County Savings Foundation αλλά και πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος του Staten Island Economic Development Corporation (SIEDC) Cesar J. Claro.

Με τον τίτλο «Woman of the Year» (Γυναίκα της Χρονιάς) βραβεύτηκε η κυρία Fuscia Nissoli Fitzgerald, μέλος του Ιταλικού Κοινοβουλίου και πρόσφατα εκλεγμένο μέλος του Επιμελητηρίου των αντιπροσώπων στην Circoscrizione Estera της Βόρειας και Κεντρικής Αμερικής.

Ο Dr. Antonio Giordano, διευθύνων Σύμβουλος και ιδρυτής του Sbarro Cancer Reaseach Institute and Molecular Medicine εξέλαβε το τίτλο «Chistopher Colombus Αward».

Ακολούθησε η παρουσίαση του τίτλου «Chairman Award», ο οποίος απονεμήθηκε στον κ. Robert Holden, Councilman City of New York. O κ. Holden (Χόλντεν) ανάμεσα σε πολλές διακρίσεις, υπηρέτησε για πάνω από 25 χρόνια ως πρόεδρος του Juniper Park Civic Association (JPCA) ενώ δίδαξε ως καθηγητής στο New York City of Technology (CUNY) για πάνω από 40 χρόνια στο τμήμα του Communication Design.

Ο τίτλος του «Businessman of Year» (Επιχειρηματίας της Χρονιάς) απονεμήθηκε στον κ. Dominick Pinto, πρόεδρο του Ferrari Driving School. «Χρωστάω αυτή την επιτυχία μου στην σύζυγό μου Μαρία, η οποία μου στάθηκε σημαντικά στην μέχρι τώρα επαγγελματική μου πορεία. Η αποψινή γιορτή μού δίνει την ευκαιρία να σας ξαναδώ τον καθένα ξεχωριστά και να σας ευχαριστήσω εκ βαθέων για την επιλογή σας να με τιμήσετε με αυτόν τον σημαντικό τίτλο» είπε.

Τέλος, οι δύο τίτλοι «Distinguished Service Awards» δόθηκαν στον κ. Vincenzo Armano, διευθυντή πωλήσεων της Globe Air Cargo αλλά και μέλος του ΔΣ του ΑCINY και στον κ. Salvatore Sebastiano Montoro επίσης μέλος του ΔΣ του Italian-American Federal Credit Union.

Μετά την παρουσίαση των τιμώμενων μελών ακολούθησε δείπνο και χορός με ιταλικές μουσικές από Ιταλο-Αμερικανούς τραγουδιστές, κωμικούς και DJ’s. Η ιταλοαμερικανική εκδήλωση επισφραγίστηκε με την κοπή μιας τεράστιας πίτας.