14 Ελληνες πανεπιστημιακοί στον κατάλογο των επιστημόνων με τη μεγαλύτερη ερευνητική επιρροή παγκοσμίως

ΑΘΗΝΑ. Δεκατέσσερις Ελληνες πανεπιστημιακοί περιλαμβάνονται στη λίστα των 6.200 επιστημόνων με τη μεγαλύτερη επιρροή, παγκοσμίως, που προκύπτει από την απήχηση του έργου τους για την τελευταία 11ετία, σύμφωνα με τον κατάλογο «The Highly Cited Researchers».

Από τους 14 επιστήμονες, τρεις εργάζονται στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, τέσσερις στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και από μία συμμετοχή καταγράφουν το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Πατρών, το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, το Πανεπιστήμιο Πειραιά και το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων. Πρόκειται για μία σημαντική διάκριση, που αναδεικνύει το υψηλό επίπεδο του έμψυχου δυναμικών των ελληνικών πανεπιστημίων.

Αναλυτικά, οι πανεπιστημιακοί που διακρίθηκαν είναι (αλφαβητικά) οι εξής:

– Νίκος Απέργης, King Abdulaziz University & Πανεπιστήμιο Πειραιά, Economics & Business

– Χάρης Γαλανάκης, King Saud University & Εργαστήρια Γαλανάκης, Agricultural Sciences

– Ευάγγελος Γιακουμής, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Engineering

– Μελέτιος-Αθανάσιος Δημόπουλος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Clinical Medicine

– Γιώργος Καραγιαννίδης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Computer Science

– Δημήτριος Ρακόπουλος, Εθνικό Κέντρο Ερευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, Engineering

– Κωνσταντίνος Ρακόπουλος, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο,engineering

– Γεωργία Σαλάντη, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων & University of Bern·Cross, Field

– Ματθαίος Σανταμούρης, University of New South Wales Sydney & Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, Εngineering

– Ματθαίος Φαλάγγας, Tufts University & Νοσοκομείο Ερρίκος Ντυνάν, Cross-Field

– Κωνσταντίνος Φαρσαλίνος, King Abdulaziz University & Πανεπιστήμιο Πατρών·Cross Field

– Γεράσιμος Φιλιππάτος, Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών & Πανεπιστήμιο Κύπρου, Clinical Medicine

– Νίκος Χατζηαργυρίου, Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο & Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας, Engineering

– Αρτεμις Χατζηγεωργίου, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας & Ελληνικό Ινστιτούτο Παστέρ, Biology & Biochemistry