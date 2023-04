Μεγάλη πυρκαγιά με δύο αδέρφια νεκρά στην Αστόρια

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Τραγικό θάνατο βρήκε μια 19χρονη κοπέλα με τον μόλις 7 ετών αδελφό της, εξαιτίας μιας σφοδρής πυρκαγιάς που ξέσπασε σε πολυκατοικία στην περιοχή της Αστόριας, το απόγευμα της Μεγάλης Δευτέρας.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την Πυροσβεστική Υπηρεσία της Νέας Υόρκης (Fire Department of New York – FDNY), όλα συνέβησαν λίγο μετά τις 2 το μεσημέρι, στην πολυκατοικία που βρίσκεται στην συμβολή της 46ης Οδού με την 28η Λεωφόρο. Οπως προκύπτει, η πυρκαγιά ξεκίνησε από βραχυκύκλωμα που προκλήθηκε κατά την φόρτιση μπαταρίας ηλεκτρικού ποδηλάτου, στον προθάλαμο της πολυκατοικίας. Μάλιστα, όπως αναφέρει σχετικό ρεπορτάζ του «ABC», η μπαταρία ήταν συνδεδεμένη με μπαλαντέζα, η οποία έφτανε έως τον πάνω όροφο, στον οποίο διέμενε ένας άνδρας με τα έξι παιδιά του. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα η πυρκαγιά να επεκταθεί πολύ γρήγορα προς τα πάνω, με αποτέλεσμα η οικογένεια να μην έχει κανένα περιθώριο διαφυγής από την έξοδο της πολυκατοικίας.

Στο σημείο έφτασαν 100 άνδρες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες προκειμένου να θέσουν υπό έλεγχο την πυρκαγιά, αλλά και να απεγκλωβίσουν τα μέλη της οικογένειας, που κινδύνευαν άμεσα και είχαν αποκλειστεί στο φλεγόμενο κτίριο. Τρία από τα παιδιά και ο πατέρας κατάφεραν να πηδήξουν από το παράθυρο και να απεγκλωβιστούν, έστω κι αν ορισμένοι υπέστησαν ελαφρά τραύματα. Αντίθετα, δυο από τα παιδιά της οικογένειας δεν τα κατάφεραν, βρίσκοντας τραγικό θάνατο στις φλόγες.

We had a terrible tragedy here today. A fire started on the first floor in the vestibule. The cause of the fire was an e-bike – said Chief of Department Hodgens from the scene of a 2-alarm fire which killed two people in Queens this afternoon. Read more: https://t.co/xjdPl7NZFx pic.twitter.com/SWA2nEXskR

— FDNY (@FDNY) April 10, 2023