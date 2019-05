72ο Φεστιβάλ Καννών: Σε Ελληνα σκηνοθέτη ο Χρυσός Φοίνικας για ταινία μικρού μήκους (βίντεο)

ΚΑΝΝΕΣ. Ενα Χρυσό Φοίνικα, στην κατηγορία ταινίας μικρού μήκους, κέρδισε ο Βασίλης Κεκάτος για το «Η Απόσταση αναμεσα στον ουρανό κι εμάς» (The Distance Between Us and the Sky) στο 72 Φεστιβάλ των Καννών, ενώ το μεγάλο βραβείο απέσπασε το οικογενειακό δράμα «Parasite» του Νοτιοκορεάτη Μπονγκ Τζουν-χο, που παρουσιάζει τη βία των κοινωνικών ανισοτήτων.

Ο Κεφαλονίτης, Βασίλης Κεκάτος, που έγινε ο πρώτος Ελληνας σκηνοθέτης που κερδίζει τον τίτλο για ταινία μικρού μήκους δήλωσε: «Είναι σαν όνειρο, δεν μπορώ να το πιστέψω».

«Σας ευχαριστώ πολύ. Αισθάνομαι μεγάλη τιμή, ανέκαθεν με ενέπνεε το γαλλικό σινεμά. Ευχαριστώ τους Ανρί-Ζορζ Κλουζό και Κλοντ Σαμπρόλ», είπε από την πλευρά του ο Μπονγκ παραλαμβάνοντας το βραβείο του. Είναι ο πρώτος σκηνοθέτης από τη Νότια Κορέα που κερδίζει τον Χρυσό Φοίνικα.

Το Μεγάλο Βραβείο της Επιτροπής απέσπασε η ταινία Atlantique της Γαλλοσενεγαλέζας Ματί Ντιόπ, που αφηγείται μια ιστορία για τους μετανάστες και τη νεολαία στο Ντακάρ.

«Είναι κάπως τρελό αυτό που κάνατε», ήταν η πρώτη αντίδραση της σκηνοθέτιδας, η ταινία της οποίας βασίστηκε σε ένα ντοκιμαντέρ μικρού μήκους του 2009. Το Atlantique είναι η πρώτη της ταινία μεγάλου μήκους.

Με τα βραβεία ερμηνείας τιμήθηκαν ο Αντόνιο Μπαντέρας, για την ταινία «Πόνος και δόξα» του Πέδρο Αλμοδόβαρ και η ανερχόμενη Έμιλι Μπίτσαμ για την ταινία «Little Joe» της Τζέσικα Χάουσνερ.

Αναλυτικά τα βραβεία έχουν ως εξής:

Χρυσος Φοίνικας: Μπονγκ Τζουν-Χο για την ταινία «Parasite»

Μεγάλο Βραβείο: Ματί Ντιόπ για το «Atlantique»

Βραβείο της Επιτροπής: «Les Miserables» του Λατζ Λι και «Bacurau» των Κλέμπερ Μεντόνσα Φίλιου και Ζουλιάνο Ντορνέλες (εξ ημισείας)

Βραβείο Σκηνοθεσίας: Ζαν Πιερ και Λικ Νταρντέν για την ταινία «Ο νεαρός Αχμέντ»

Καλύτερος Ηθοποιός: Αντόνιο Μπαντέρας για τον ρόλο του στην ταινία «Πόνος και δόξα» του Πέδρο Αλμοδόβαρ

Καλύτερη Ηθοποιός: Έμιλι Μπίτσαμ για τον ρόλο της στην ταινία «Little Joe» της Τζέσικα Χάουσνερ

Βραβείο Σεναρίου: Σελίν Σιαμά για την ταινία «Portrait de la jeune fille en feu»

Χρυσός Φοίνικας Μικρού Μήκους: «Η Απόσταση αναμεσα στον ουρανό κι εμάς» του Βασίλη Κεκάτου

Ειδική Μνεια: «It Must Be Heaven» του Ελία Σουλεϊμάν

Χρυσή Κάμερα: Σεζάρ Ντίας για το «Nuestras Madres»

Ειδικό Βραβείο Ταινίας Μικρού Μήκους: «Monstruo Dios» της Αγουστίνα Σαν Μαρτίν

«Η Απόσταση Ανάμεσα στον Ουρανό κι Εμάς» του Βασίλη Κεκάτου

| Σενάριο – Σκηνοθεσία: Βασίλης Κεκάτος | Παραγωγή: Ελένη Κοσσυφίδου (Blackbird Production) | Συμπαραγωγή: Delphine Schmit, Guillaume Dreyfus, Authorwave | Ηθοποιοι΄: Νικολάκης Ζεγκίνογλου, Ιώκο Ιωάννης Κοτίδης | Διεύθυνση Φωτογραφία: Γιώργος Βαλσαμής | Μοντάζ: Στάμος Δημητρόπουλος | Μουσική: The Boy | Ηχος: Γιάννης Αντύπας | Σχεδιασμός – Μίξη Ηχου: Περσεφόνη Μήλιου | Μοντάζ Ηχου: Βάλια Τσέρου | Σκηνικά – Κοστούμια: Ελεάνα Θαλασσούδη | Α’ Βοηθός Σκηνοθέτη: Δημήτρης Νάκος | Β’ Βοηθός Σκηνοθέτη – Σκριπτ: Ράνια Πάρδου | Διεύθυνση Παραγωγή; Ευα Κεκάτου | Α’ Βοηθός Κάμερας : Μάριος Ντέλιας | Β’ Βοηθός Κάμερας: Στέλιος Μυλωνάς | Ηλεκτρολόγος: Σάκης Κωστής | Βοηθός Ηλεκτρολόγου: Αιμίλιος Τάδρος | Βοηθός Παραγωγή: Παναγής Μαγδαληνός | Εργαστήριο Εικόνας: Authorwave | Υπεύθυνος Εργαστηρίου: Πάνος Μπίσδας | Color Correction: Αλέξανδρος Καπιδάκης | DCP Mastering: Παναγιώτης Καραχάλιος | Υπεύθυνος Υποτιτλισμού: Λίζα Χρυσοχόου | Σχεδιασμός Τίτλων: Νίκος Πάστρας | Σχεδιασμός Αφίσας: Ανέστης Νείρος (Astroneir Design) | Script Consultant: Ηλέκτρα Ελληνικώτη | International Sales: Short/Cuts | Φιλική Συμμετοχή: Πασχάλης Καραντζάς