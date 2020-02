Aυτοκίνητο έπεσε πάνω σε καρναβαλιστές στη Γερμανία, τουλάχιστον 10 τραυματίες (βίντεο)

ΒΕΡΟΛΙΝΟ.Τουλάχιστον 10 άνθρωποι, μεταξύ αυτών παιδιά, τραυματίστηκαν σήμερα, αφού ένα όχημα έπεσε πάνω σε καρναβαλική παρέλαση στην πόλη Φολκμάρσεν, στη δυτική Γερμανία, έγινε γνωστό από την αστυνομία, που προσέθεσε ότι ο οδηγός συνελήφθη.

Ο γερμανικός ενημερωτικός ιστότοπος HNA επικαλέστηκε αυτόπτες μάρτυρες που είπαν ότι ο οδηγός φαίνεται πως στοχοθέτησε εσκεμμένα παιδιά και κινήθηκε εναντίον του πλήθους με «τέρμα τα γκάζια».

Η αστυνομία δεν έχει αποσαφηνίσει εάν πρόκειται για ατύχημα ή εάν ο οδηγός έριξε εσκεμμένα το αυτοκίνητο πάνω στο πλήθος.

Περιπολικά και ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο σημείο.

Update : Video of the scene at #volkmarsen , Germany , at least 15 people including children were injured after a vehicle hit a crowd at a carnival. The driver has been arrested.pic.twitter.com/v2RpyD6tHW

