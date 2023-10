Αφιέρωμα του «Ε.Κ.»: Τα ελληνικά σχολεία της Ομογένειας και ο καθοριστικός ρόλος των εκπαιδευτικών μας

Γενικά Νέα

Η UNESCO καθιέρωσε το 1994 την 5η Οκτωβρίου ως σημαντική ημέρα για να μας υπενθυμίζει τον καθοριστικό ρόλο που παίζει ο εκπαιδευτικός μέσα στην κοινωνία. Επί τη ευκαιρία της γιορτής αυτής και της έναρξης της σχολικής χρονιάς, ο «Εθνικός Κήρυκας» κάνει το αφιέρωμα αυτό για να τιμήσει τους εκπαιδευτικούς, που πασχίζουν, όχι μόνο να διδάξουν την ελληνική γλώσσα, αλλά και να εμπνεύσουν τον Ελληνισμό στα παιδιά, που τον έχουν περισσότερο ανάγκη από ποτέ, αφού το εκπαιδευτικό σύστημα στην Αμερική βρίσκεται σε μια απόλυτη σύγχυση.

Τα αποτελέσματα της «Εθνικής Αξιολόγησης της Εκπαιδευτικής Προόδου», χαρακτήρισαν την κατάσταση «ανησυχητική», «τρομακτική» και «τραγική». Το σύστημα το οποίο ξοδεύει περισσότερα χρήματα για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, από ό,τι οι περισσότερες κοινωνίες στο παρελθόν ή στο παρόν, σήμερα παράγει νέους, μερικοί από τους οποίους δεν μπορούν να διαβάσουν, πολλοί από τους οποίους δεν μπορούν να σκεφτούν και οι περισσότεροι από αυτούς δεν γνωρίζουν τη δική τους κληρονομιά και τις ηθικές αξίες που τη διέπουν. Οι νέοι ασφαλώς δεν μπορούν να κατηγορηθούν για την κατεύθυνση της κοινωνίας μας. Ξέρουμε πολύ καλά όλοι, ότι οι προοπτικές μας ως έθνος και ως πολιτισμός βασίζονται στην ικανότητά μας να ενσταλάζουμε δεξιότητες και πολιτισμένες αξίες στους νέους ανθρώπους. Ενα τέτοιο καθήκον είναι τόσο σημαντικό που η κοινωνία μας δεν έχει πλέον την πολυτέλεια να το αφήνει να παρασύρεται… όπως παρασύρεται.

Εμείς οι Ελληνες ομογενείς έχουμε τεράστια υποχρέωση στην παγκόσμια κοινότητα, και όχι μόνο στην ελληνική, να διατηρήσουμε τη γλώσσα που διέδωσε πολιτισμό και να προωθήσουμε τον πολιτισμό, που διαμόρφωσε σε υπέρτατο βαθμό την πορεία της ανθρώπινης διανόησης σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτό σημαίνει, πως η Αρχιεπισκοπή, οι κοινότητες, τα ελληνικά σχολεία, οι δάσκαλοι και οι γονείς, έχουν την αποκλειστική ευθύνη για την πορεία του Ελληνισμού στην Αμερική. Πρέπει να σταματήσουμε να «κλωτσάμε την μπάλα στις κερκίδες».

Η διάδοση της ελληνικής γλώσσας και παιδείας κατά κοινή ομολογία μέσα από τα ομογενειακά σχολεία, χρόνια τώρα εμποδίζεται από διαφόρους παράγοντες, οι οποίοι δεν αξιοποιούν πολύτιμες ευκαιρίες να ξεφύγουμε από το μοντέλο που διέπει τη λειτουργία τους που παραμένει το ίδιο από τα μέσα του 20ού αιώνα, πιθανόν και νωρίτερα. Η χρηματοδότηση, ο σχεδιασμός, η αναζήτηση ευρύτερων συμμαχιών, η διάθεση για συμβιβασμό και συνεργασία και πάνω από όλα δεσμεύσεις που οι υπεύθυνοι δείχνουν απρόθυμοι να αναλάβουν όλα αυτά τα χρόνια, μεταθέτοντας την ευθύνη σε άλλους, είναι έννοιες ανύπαρκτες και φαντάζουν «όνειρο θερινής νυκτός».

Οσο οι μεν βολεύονται, και οι δε δηλώνουν αναρμόδιοι, η καταστροφή δεν θα αργήσει. Τα σχολεία μας κλείνουν, η κρίση οξύνεται διαρκώς, οι μισθοδοσίες των εκπαιδευτικών είναι πενιχρές, με αποτέλεσμα να αναγκάζονται να κάνουν δύο και τρεις, ενίοτε άσχετες δουλειές παράλληλα, μόνο και μόνο για να τα βγάλουν πέρα. Είναι καιρός οι χρηματοδότες, είτε οργανισμοί, είτε εύποροι Ελληνοαμερικανοί, είτε όλοι μαζί, να δημιουργήσουν καινούργια πειραματικά σχολεία με σύγχρονες πρακτικές διδασκαλίας, που κανείς δεν τόλμησε μέχρι σήμερα να κάνει. Αυτό πρέπει να είναι η προτεραιότητα της Ομογένειας. Αυτό είναι το μόνο κοινωφελές έργο αυτή την επικίνδυνη εποχή, που έχει άμεση ανάγκη η ελληνική κοινότητα, για να συνεχίσει να λέγεται Ελληνική. Οι γενιές που έρχονται μετά από μας «κατασκευάζονται» έτσι, ώστε να έχουν ελάχιστη ή καθόλου γνώση της φύσης του ανθρώπου, ελάχιστη κατανόηση των οικονομικών, πολιτικών και κοινωνικών εννοιών που έχουν παραχθεί από τους μεγάλους Ελληνες φιλόσοφους και διανοητές.

Ευχαριστούμε θερμά τους εκπαιδευτικούς των ελληνικών σχολείων της Ομογένειας σε όλη την Αμερική για την προθυμία τους να απαντήσουν στα ερωτήματά μας, αλλά κυρίως για την ανιδιοτελή προσφορά τους στα παιδιά μας. Οι εκπαιδευτικοί αυτοί έχουν επίγνωση, ότι είμαστε απόγονοι μιας χώρας που δεν είναι βιομηχανική, αλλά είναι «καταδικασμένη» να μεταφέρει από γενιά σε γενιά έναν πολιτισμό που δεν περιορίζεται σε μια Ακρόπολη, ούτε στα Μάρμαρα του Παρθενώνα, αλλά επινόησε την ισορροπία ανάμεσα στη φροντίδα της ψυχής και τη συμφιλίωση με την ενδεχόμενη πραγματικότητα. Μια ισορροπία, που αν και υποστηρίζεται από τη λογική, χαρίζει στους ανθρώπους την ευτυχία. Από το «αρχαίο πνεύμα αθάνατο», μέχρι τις νεώτερες παραδόσεις μας, και τη σημερινή μας καθημερινότητα, οι Ελληνες προτείνουμε ένα «βίο» με βάση την αλήθεια και την ευτυχία και πώς να βιώνουμε με τρόπο πεζό, αλλά ολοκληρωμένο, τον προορισμό μας ως άνθρωποι, μακριά από τη μαζική κουλτούρα, που δεν συνάδει με τον πολιτισμό μας.

Ημερήσιο Σχολείο Αγίου Δημητρίου στην Αστόρια

St. Demetrios Greek American Day School

Ελένη Καραγιώργου – Υποδιευθύντρια

30-03 30th Drive Astoria, NY 11102

T: (718) 728-1754

F: (718) 726-3482

E-mail: [email protected]

Website: www.stdemetriosschool.com

«Ξεκίνησα στον Αγιο Δημήτριο το Σεπτέμβριο του 1993, δίδαξα μέχρι το 2008 και μετά έγινα υποδιευθύντρια. Αγαπώ αυτό το σχολείο γιατί είναι ένα ανεκτίμητο κομμάτι της ζωής μου, μια μοναδική εμπειρία να προσφέρω στα παιδιά και να συμβάλλω στη διατήρηση της ελληνικής μας ταυτότητας, μέσα από την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, την προβολή του πολιτισμού και των λαογραφικών και θρησκευτικών παραδόσεών μας»

Ελένη Καραγιώργου

Ποιες είναι οι ελπίδες και οι στόχοι σας για το προσεχές σχολικό έτος; Ποιες σημαντικές αλλαγές έχετε κάνει στο νέο σχολικό σας πρόγραμμα;

Φέτος ο αριθμός των μαθητών στο λύκειο έχει παραμείνει σταθερός. Εχουμε συμπεριλάβει και καινούργια παιδιά που έχουν έρθει από άλλα σχολεία και συγκεκριμένα και από άλλες πολιτείες. Ο Αγιος Δημήτριος από το Δημοτικό μέχρι την 12η τάξη έχει περίπου 500 παιδιά. Τα καινούργια παιδιά που έχουν έρθει από το Γυμνάσιο – Λύκειο δηλαδή από την 7η μέχρι την 11η τάξη είναι 12. Ο αριθμός των παιδιών, κυρίως στις μεγαλύτερες τάξεις, είναι κάτι που μας ενθαρρύνει, ότι τα πράγματα πάνε πάρα πολύ καλά. Μια καινοτομία που θα βιώσουμε από αυτή τη χρονιά σχετίζεται με την τεχνολογία. Τα διαγωνίσματα από φέτος πια και στο μέλλον θα γίνονται όλα μέσω των κομπιούτερς. Καταργείται δηλαδή το μολύβι και το στιλό. Αυτό θα είναι κάτι καινούργιο και θα εφαρμοστεί σχεδόν σε όλη την Αμερική.

Τα τεστ μέσω κομπιούτερς θα γίνονται σε παιδιά από την Ογδόη τάξη και πάνω. Δηλαδή, από τη Δευτέρα Γυμνασίου. Για τα πιο μικρά παιδιά, σκέφτονται να εφαρμόσουν αργότερα το ίδιο το σύστημα με τα κομπιούτερς στις εξετάσεις από την Πέμπτη τάξη.

Εσείς συμφωνείτε με αυτή την καινοτομία; Βλέπετε δυσκολίες στην εφαρμογή της;

Δεν συμφωνώ. Μου αρέσει το χαρτί και το μολύβι και νομίζω ότι μπορεί τα παιδιά να αγχωθούν χειρότερα όταν είναι πάνω σε ένα κομπιούτερ και να δίνουν εξετάσεις. Στο κομπιούτερ πρέπει να είναι γρήγορος ο μαθητής για να απαντήσει και πρέπει να ξέρει να χειρίζεται τα κομπιούτερς. Εχω βέβαια και μεγάλες ελπίδες, γιατί βλέπω ότι τα παιδιά της καινούργιας γενιάς έχουν μεγάλη ταχύτητα στον χειρισμό τους. Εμείς στο σχολείο κάνουμε ασκήσεις στα παιδιά ώστε να χειρίζονται καλύτερα τα κομπιούτερς, κάνουμε μαθήματα δακτυλογράφησης, όπως ήταν παλιά στις γραφομηχανές, για να μάθουν να απαντούν πιο σύντομα. Το πώς θα λειτουργήσουν οι εξετάσεις μέσω του κομπιούτερ, θα αποδειχθεί σταδιακά η αποτελεσματικότητά τους. Το καλό βέβαια είναι ότι αντί για 3 ½ ώρες που διαρκούσαν οι γραπτές εξετάσεις, τώρα οι εξετάσεις στα SAT φερ’ ειπείν θα γίνονται σε 2 1/2 ώρες.

Μάλλον οι εκπαιδευτικοί έχετε περισσότερο άγχος γι’ αυτό από τα παιδιά.

Συμφωνώ. Εχω την εντύπωση ότι περισσότερο άγχος έχουμε εμείς οι εκπαιδευτικοί για την υγεία και την ασφάλεια των παιδιών με τα κομπιούτερς παρά τα ίδια τα παιδιά. Αυτό έχει να κάνει με το ότι τα παιδιά είχανε μάθει να δουλεύουνε με τα κομπιούτερς και πριν την πανδημία και κατά τη διάρκειά της όπου η χρήση κομπιούτερς εντατικοποιήθηκε. Αυτή είναι μία χρονιά που πραγματικά αλλάζουν πολλά πράγματα και μπαίνουμε πια στην κανονικότητα. Το online learning βέβαια συνεχίζεται κι αυτό έχει και το καλό, ότι αν σε ένα παιδί συμβεί οτιδήπoτε και δεν μπορεί να έρθει για λίγες ή περισσότερες μέρες στο σχολείο, μπορεί να παρακολουθήσει όλα τα μαθήματα μέσα από το κομπιούτερ από το σπίτι του. Το σχολείο έχουμε το σύστημα schoology και κάποια άλλα συστήματα και αυτό βοηθάει ώστε να παρακολουθούν τα παιδιά που δεν έρχονται σχολείο και τον δάσκαλό τους και τους συμμαθητές τους μέσα στην τάξη.

Υπάρχει όμως και ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Πώς τον αντιμετωπίζετε;

Επίσης ένας άλλος παράγοντας ιδιαίτερα αρνητικός και επικίνδυνος για τα παιδιά είναι ο διαδικτυακός εκφοβισμός. Πολλά παιδιά κλείνονται μέσα στο δωμάτιό τους και οι γονείς δεν αναρωτιούνται τι κάνουν τόσες ώρες μπροστά στο κομπιούτερ και ούτε αντιλαμβάνονται ότι κοιμούνται αργά τη νύχτα. Πολλές φορές βλέπουμε ότι δεν υπάρχει επικοινωνία μεταξύ των γονιών και των παιδιών και τα παιδιά δεν ξέρουν πώς να εκδηλώσουν αυτή την αγωνία και τη θλίψη και καταφεύγουν στο ίντερνετ και άτομα τα οποία μπορεί να αποβούν πολύ επικίνδυνα για αυτά. Αυτό που θα μπορούσα να πω είναι ότι η τεχνολογία γενικά έχει βλάψει πολλά παιδιά. Αυτό είναι κάτι που πρέπει όλοι μαζί γονείς και δάσκαλοι να συνεργαστούμε και κυρίως οι γονείς να μην επαναπαύονται.

Ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου στη δύσκολη αυτή εποχή όπου καταρρέουν οι πολιτιστικές και ηθικές αξίες;

Ο ρόλος ενός εκπαιδευτικού δεν είναι μόνο η γνώση που μπορεί να προσφέρει σε ένα παιδί γιατί και ένας δάσκαλος καθημερινά μαθαίνει κάτι από τους μαθητές. Ο ρόλος του είναι να βρίσκεται κοντά στα παιδιά σαν μητέρα και σαν πατέρας. Να είναι ανοιχτόμυαλος και να μπορεί να δεχτεί καινούργιες ιδέες. Να συμβουλέψει το παιδί, να το ενθαρρύνει, να δει τις δυνατότητές του και να τις αξιοποιήσει. Πρέπει να είναι ταπεινός και να στέκεται δίπλα στα παιδιά με τέτοιο τρόπο όμως, που να τον κατανοούν και να τον σέβονται. Στην εποχή αυτή που η πολιτική ορθότητα έχει εισχωρήσει παντού στα σχολεία, ο ρόλος μας είναι ακόμα πιο απαιτητικός, αφού στην προκειμένη περίπτωση των νέων αυτών ιδεών που αμφισβητούνται από πολλούς, πρέπει εμείς να κρατάμε ισορροπίες. Δεν μπορούμε να αφήνουμε τα παιδιά να κάνουν ό,τι θέλουν, γιατί θα υπάρξουν μεγαλύτερα προβλήματα. Πρέπει τα παιδιά να ξέρουν ότι υπάρχουν όρια και ότι για το καθετί που κάνουν μπορεί να υπάρξουν συνέπειες.

Υπάρχει υποστήριξη από το σχολείο σας για τα παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα;

Ασφαλώς, και είμαστε τυχεροί γιατί έχουμε στο σχολείο μας εκπαιδευτικό σύμβουλο, ο οποίος είναι ψυχολόγος και στηρίζει πάρα πολύ τα παιδιά, τα οποία έχουν ανάγκη. Επιπλέον μαζί του συνεργάζονται δύο άτομα που είναι υπεύθυνα για την πειθαρχία, οι οποίοι είναι δάσκαλοι και μαζί με τον ψυχολόγο του σχολείου βοηθούν πολύ τα παιδιά μας.

Σκεφτείτε ότι ένα παιδί, όταν έρχεται στο σχολείο δεν φέρνει μόνο μαζί του την τσάντα του και τα βιβλία. Κουβαλάει μαζί του και κάτι που έγινε έξω από το σχολείο, είτε καλό, είτε κακό. Υπάρχουν παιδιά που αντιδρούν και άλλα που κλείνονται στον εαυτό τους και δεν εκφράζονται. Ενα παιδί που το βράδυ στο σπίτι του θα ακούσει τους γονείς του να μαλώνουν, την άλλη μέρα που θα πάει στο σχολείο θα είναι αποσπασμένο το μυαλό του. Δεν θα ακούει τι λέει ο δάσκαλος ή η δασκάλα αλλά θα σκέφτεται τους γονείς του. Εδώ επεμβαίνει ο ψυχολόγος του σχολείου μας.

Το σχολείο του Αγίου Δημητρίου τι δραστηριότητες προσφέρει, ώστε να βοηθηθούν τα παιδιά και να μην είναι μετά το σχολείο σε ένα κομπιούτερ μπροστά;

Το καλό που έχει το σχολείο μας είναι ότι έχουν δημιουργηθεί πολλά κλαμπ. Στα τόσα χρόνια που είμαι εδώ, πρώτη φορά βλέπω να δίνονται στα παιδιά τόσες πολλές εξωσχολικές δραστηριότητες για να αναπτύξουν τον εαυτό τους. Εχουμε πολλές αθλητικές δραστηριότητες, ρομποτική, δημιουργική γραφή και έχουμε προσθέσει και τα ισπανικά, γιατί το ζήτησαν οι γονείς, καθώς και ιδιαίτερα μαθήματα για την ελληνομάθεια. Εχουμε προσθέσει στους ελληνικούς χορούς και μοντέρνο χορό jazz. Πρέπει όλοι να συνειδητοποιήσουν πως η μέρα του σχολείου δεν εξαντλείται μόνο στην αριθμητική και στη γλώσσα, αλλά έχουμε πάρα πολλές ασχολίες ώστε τα παιδιά να αναπτύξουν δεξιότητες τόσο σωματικές όσο και ψυχικές. Θέλω επίσης να τονίσω πόσο σημαντικό είναι για τα ελληνικά σχολεία εδώ, το ότι έρχονται δάσκαλοι αποσπασμένοι από την Ελλάδα. Μας φέρνουν την ελληνική κουλτούρα και τον πολιτισμό και η παρουσία τους ενδυναμώνει την προσπάθεια να διατηρήσουμε τη γλώσσα και την ελληνικότητά μας.

Ποια είναι η εικόνα που έχετε για τα ελληνικά σχολεία στις ΗΠΑ;

Πιστεύω ότι τα σχολεία μας χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη, και τα ημερήσια και τα απογευματινά. Υπάρχουν τόσοι πολλοί Ελληνοαμερικανοί, οι οποίοι εκτός από τις ελληνικές αξίες με τις οποίες εμφορούνται, έχουν και πάρα πολλά χρήματα, που θα μπορούσαν να βοηθήσουν να πολλαπλασιάσουμε τα σχολεία μας. Λυπάμαι πάρα πολύ όταν ακούω να κλείνει ένα ελληνικό σχολείο. Γιατί τα άλλα σχολεία, όπως τα καθολικά, τα προτεσταντικά, τα εβραίικα και τα μουσουλμανικά να αυξάνονται και τα ελληνικά να μειώνονται; Κάποιο πρόβλημα υπάρχει. Αν δεν αυξηθεί ο αριθμός των μαθητών και των σχολείων, θα χάσουμε την ελληνικότητα μας. Δεν είναι καθόλου τιμητικό για μας τους Ελληνες να στέλνουν οι ξένοι τα παιδιά τους στο ελληνικό σχολείο και οι Ελληνες να μην έχουν ενδιαφέρον να μάθουν τα παιδιά τους τη γλώσσα μας.

«Εχω δώσει 38 χρόνια εδώ μέσα την καρδιά και όλη τη ζωή μου. Εχουμε φιλότιμο οι άνθρωποι που είναι σ’ αυτό το σχολείο!»

Τσαμπίκα Σιδέρη

Απαραίτητη η συνεργασία γονιών και δασκάλων

Τα παιδιά είναι πάντα παιδιά. Η διαφορά είναι ότι τώρα οι γονείς έχουν βάλει τα παιδιά σε τόσες εξωσχολικές δραστηριότητες με αποτέλεσμα τα παιδιά να πιέζονται. Οταν πρωτοξεκινήσαμε οι γονείς ήταν μετανάστες και δούλευαν πάρα πολύ σκληρά. Ομως τα παιδιά ήταν πιο πειθαρχημένα και είχαν μεγαλύτερο σεβασμό στους δασκάλους. Τώρα αυτό έχει κάπως εξασθενήσει. Περισσότερο φοβούνται οι δάσκαλοι τους γονείς, παρά τα παιδιά τους δασκάλους. Πιστεύω ότι πολλά πράγματα, εκτός από την κοινωνία η οποία αλλάζει διαρκώς, ξεκινούν από το σπίτι. Οι γονείς είναι υπεύθυνοι για την πρωταρχική αγωγή των παιδιών αλλά και τις αξίες με τις οποίες θα τα εμπνεύσουν να ζήσουν. Είναι απαραίτητο για μας τους δασκάλους να συνεργαζόμαστε άμεσα με τους γονείς για να έχουμε θεμιτό αποτέλεσμα. Υπάρχουν γονείς σαφώς που συνεργάζονται, αλλά ο αριθμός δεν είναι επαρκής για να μπορούμε να πούμε ότι πραγματικά υπάρχει μία απόλυτη συνεργασία μεταξύ των γονιών και των δασκάλων. Υπάρχουν γονείς που δουλεύουν εξαιρετικά και βοηθούν το σχολείο μας και τα παιδιά. Πρέπει αυτός ο αριθμός να αυξηθεί για το καλό των παιδιών.

Επίδραση της τεχνολογίας

Πριν δύο χρόνια τα περισσότερα παιδιά ήταν στο σπίτι και όταν ανοίξαμε, μερικοί μάλλον γονείς κράτησαν τα παιδιά στο σπίτι. Υπάρχει μία μεγάλη διαφορά το να κάνεις μαθήματα στο σπίτι και μαθήματα στο σχολείο. Ητανε μία σκληρή εποχή αυτή. Δεν ξέραμε αν τα παιδιά κατανοούσαν αυτό που τους λέγαμε. Μέσα στην τάξη οι απορίες λύνονται, γιατί βλέπεις το παιδί πρόσωπο με πρόσωπο, παρακολουθείς τις αντιδράσεις, τις κινήσεις του. Διαδικτυακά αυτό το χάνεις. Βέβαια είχε και ένα καλό η πανδημία. Τα παιδιά έμαθαν τότε να είναι συνεχώς με τους γονείς τους. Ηταν πραγματικά πολύ δύσκολη για μας αλλά και για τα παιδιά η επιστροφή. Μπορεί τα παιδιά να βαρέθηκαν στο σπίτι, αλλά τους άρεσε κιόλας που ήταν με τους γονείς τους, γιατί ήταν και η πρώτη φορά που η οικογένεια ήταν συγκεντρωμένη. Οταν οι άνθρωποι δουλεύουν τόσες ώρες, δεν έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τα παιδιά τους, να περάσουν χρόνο μαζί τους, να τα διαβάσουν, να παίξουν, να γελάσουν μαζί. Οταν τα παιδιά επέστρεψαν ήταν χαρούμενα γιατί βρήκαν πάλι τους φίλους τους και τους δασκάλους τους, αλλά τους έλειπαν οι γονείς τους.

Δύσκολος ο ρόλος του εκπαιδευτικού σήμερα

Δεν είναι καθόλου εύκολο να είσαι δασκάλα σήμερα. Δεν είμαστε δημόσιο σχολείο, είμαστε ένα μικρό οικογενειακό σχολείο. Οι δασκάλες έρχονται με τόση αγάπη τόσο ενθουσιασμό! Αν σας πει κάποιος ότι ένα σχολείο τρέχει μόνο του, αυτό είναι πολύ μεγάλο λάθος. Χωρίς τους δασκάλους και τους ανθρώπους που εργάζονται εδώ, δεν υπάρχει σχολείο. Εγώ θεωρώ τον εαυτό μου ευλογημένο. Στο δικό μας τμήμα του σχολείου έχουμε περίπου 30 δασκάλες για όλα τα μαθήματα. Στις μικρές τάξεις έχουμε και δασκάλα και βοηθό. Εχουμε δασκάλες που διδάσκουν μουσική, χορό, τέχνες. Συνολικά τα παιδιά είναι 280. Τα τελευταία πέντε χρόνια έχουμε διατηρήσει το ίδιο ποσοστό παιδιών.

Χαρακτηριστικά ενός καλού δασκάλου

Πρέπει να έχει υπομονή και αγάπη. Χωρίς αγάπη δεν μπορούν να μάθουν τα παιδιά. Υπάρχουν και παιδιά με ιδιαίτερες ανάγκες και ιδιαίτερα συμπεριφορές που χρειάζονται περισσότερη βοήθεια. Η διδασκαλία δεν είναι δουλειά. Ειδικά στο σχολείο του Αγίου Δημητρίου οι περισσότεροι δάσκαλοι δεν νιώθουμε ότι δουλεύουμε. Νιώθουμε ότι προσφέρουμε τη ζωή μας. Οι δασκάλες που έρχονται εδώ, όπως και εγώ, ερχόμαστε σαν να είναι μια δεύτερη οικογένεια. Θα μπορούσαμε να πάμε στο δημόσιο σχολείο και να κερδίζουμε περισσότερα χρήματα. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να αφήσω το σχολείο μας, γιατί είναι ένα απ’ τα καλύτερα σχολεία. Με τους δασκάλους μιλάμε μαζί, κλαίμε, γελάμε, τσακωνόμαστε, αλλά στο τέλος θα είμαστε εκεί ο ένας για τον άλλον.

Το σχολείο του Αγίου Δημητρίου είναι ένα από τα καλύτερα σχολεία. Εχω δώσει 38 χρόνια εδώ μέσα την καρδιά και όλη τη ζωή μου. Εχουμε φιλότιμο οι άνθρωποι που είναι σ’ αυτό το σχολείο! Πρέπει να υποστηρίξουμε τα σχολεία και την παιδεία μας. Αν δε μάθουμε στα παιδιά μας τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας θα χαθούμε. Υπάρχουν παιδιά που είναι από τη Σερβία, τη Ρουμανία ή τη Ρωσία και μιλάνε καλύτερα Ελληνικά από τα ελληνόπουλα και δεν τα μαθαίνουν στο σπίτι τους αλλά μόνο στο σχολείο μας. Αυτό και μόνο λέει πολλά για το σχολείο του Αγίου Δημητρίου. Το σχολείο πρέπει να υποστηρίζουν όλοι όσο μπορούν. Εμείς εδώ είμαστε!

«Το πρώτο μέλημά μας και δικό τους μέλημα είναι να γίνουν αυτό που απλά μας έλεγαν οι δικοί μας δάσκαλοι και γονείς, ‘καλοί άνθρωποι στην κοινωνία’. Ετσι κάθε εκδήλωση του σχολείου μας είναι συνδεδεμένη με τις 7 αξίες του σχολείου μας: φιλοξενία, φιλότιμο, παιδεία, φιλοσοφία, παρέα, πίστη και φιλελληνισμός»

Παναγιώτα Λιλικάκη

Ποιες είναι οι ελπίδες και οι στόχοι σας για το προσεχές σχολικό έτος; Ποιες σημαντικές αλλαγές έχετε κάνει στο νέο σχολικό σας πρόγραμμα;

Φέτος, όπως και κάθε χρονιά, η ελπίδα και οι στόχοι μας σχετίζονται με την καλή ψυχική, σωματική και πνευματική υγεία των μαθητών μας με την ελπίδα να μπορέσουν μια μέρα, όπως τους λέμε, να διοικήσουν έναν καλύτερο κόσμο. Η πιο σημαντική αλλαγή φέτος στο νέο σχολικό πρόγραμμα σχετίζεται με την ενίσχυση της κριτικής σκέψης των μαθητών. Οι δάσκαλοι του γυμνασίου, της μουσικής, των καλλιτεχνικών, της γυμναστικής και των Ελληνικών συμμετείχαν στην αρχή της χρονιάς σε επιμορφωτικό σεμινάριο με καθηγητές από το Nashville, ώστε να μυηθούν στη μέθοδο εκπαίδευσης βάσει έργων (project-based learning). Η μεθοδολογία αυτή σκοπό έχει να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των μαθητευόμενων -καθώς έχουν αυτοί την επιμέλεια του έργου τους- και να διευρύνει τις βασικές τους γνώσεις μέσα από τη συλλογική εργασία.

Οι δάσκαλοι, από μεριάς τους, αναλαμβάνουν τον ρόλο του διαμεσολαβητή ενώ καθοδηγούν τους μαθητές, μέσα από τη συνεργασία, να θέσουν στόχους. Στο σημείο αυτό να πούμε πως σύμφωνα με τα αποτελέσματα των πολιτειακών εξετάσεων του 2023, το σχολείο μας έφτασε στο 95% αριστείας. Στην προσπάθεια ν’ αναβαθμιστεί το πρόγραμμα της μουσικής ο καλλιτεχνικός διευθυντής και μουσικός του σχολείου μας, Θοδωρής Αλβανός, εισήγαγε τον διαγωνισμό ΑBRSM (Associated Board of the Royal Schools of Music) του Ηνωμένου Βασιλείου. Πρόκειται για τον εγκυρότερο και πλέον αναγνωρισμένο διεθνώς, δημόσιο φορέα πιστοποίησης μουσικών σπουδών.

Ετσι οι απόφοιτοι του σχολείου μας θα συμμετέχουν τον Οκτώβριο στην απόκτηση του πρώτου τους πτυχίου. Το τμήμα ελληνικών σπουδών στο σχολείο μας με επικεφαλής την Εύη Δημητριάδου και τον Βαγγέλη Χαζίρογλου, φέτος, όπως και κάθε χρονιά, μαθαίνουν στα παιδιά Ελληνικά μέσω βιωμάτων. Έτσι ο κ. Χαζίρογλου συνόδευσε μαθητές σε ελληνικό εστιατόριο ώστε να παιδιά να παραγγείλουν στα Ελληνικά, ενώ η κ. Δημητριάδου μαθαίνει τα χρώματα στους μικρούς μαθητές μέσα από την κουλτούρα μας. Τους έφερε σταφύλια, και τα παιδιά «τα έστυψαν», ώστε να κάνουν μούστο. Το πρόγραμμα των καλλιτεχνικών με υπεύθυνο δάσκαλο τον Τάσο Γεμεντζόπουλο δημιουργεί πάντα προϋποθέσεις ώστε τα παιδιά να είναι ελεύθερα να εκφραστούν μέσα από την τέχνη. Μάλιστα τα Χριστούγεννα του 2022 μαθήτριά μας κέρδισε τον διαγωνισμό ζωγραφικής του ΑΝΤ1.

Παράλληλα, ο κ. Γεμεντζόπουλος συνεργάζεται με τους δασκάλους του σχολείου στηρίζοντας μέσα από το πρόγραμμά του τη διεπιστημονικότητα. Ιδιαίτερα υπερήφανοι αισθανόμαστε και φέτος καθώς τα παιδιά μας συνεχίζουν να εκκλησιάζονται κάθε Τετάρτη που συμμετέχουν ενεργά στον Ορθρο, ενώ έχουν προστεθεί και νέες προσευχές. Από την άλλη, ο πατέρας Ευαγόρας Κωνσταντινίδης, Ιερατικός Προϊστάμενος του Καθεδρικού Ναού Κωνσταντίνου και Ελένης, σε συνεργασία με τον John Strzelecki ανανέωσε το πρόγραμμα θρησκευτικών σπουδών του σχολείου το οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και επισκέψεις Πνευματικών, δίνοντας τη δυνατότητα στους μαθητές να συμμετέχουν σε συζητήσεις που σκοπό έχουν να ασκήσουν την κρίση τους και να τους φέρουν πιο κοντά στον Χριστιανισμό ως δρόμο αγάπης. Από την άλλη, η κ. Αφροδίτη Δικαιάκου συνεχίζει με επιτυχία να διδάσκει το πρώτο στην πολιτειακή Νέα Υόρκη, δίγλωσσο προνηπιαγωγείο, ενώ τα 4 τμήματα των νηπίων του σχολείου με επικεφαλής τις δασκάλες Παναγιώτα Παράβαλου, Αφροδίτη Δικαιάκου, Janet LaCorte και Jeannine Harris, με την υποστήριξη της επιμελήτριας του προγράμματός μας, Randie Bader, εργάζονται στην απόκτηση πιστοποίησης της οργάνωσης NAEYC.

Η οργάνωση αυτή προωθεί την ανώτερη ποιότητα εκπαίδευσης και εξασφαλίζει προγράμματα που ακολουθούν συγκεκριμένα πρωτόκολλα εκπαίδευσης. Επίσης οι δάσκαλοι του Δημοτικού, φέτος, συμμετέχουν σε σεμινάρια που σκοπό έχουν την αναβάθμιση των μαθηματικών και της γλώσσας, καθώς υιοθετήσαμε τα νεότερα εκπαιδευτικά προγράμματα στα συγκεκριμένα μαθήματα.

Τέλος, ο γυμναστής του σχολείου, Μερκούρης Μοσχόβης, συνεχίζει την αναδιοργάνωση της ομάδας καλαθοσφαίρισης. Μετά από τον κορωνοϊό που δημιούργησε αδράνεια στα παιδιά καθώς δεν είχαν καμία έκθεση σε ομαδικά σπορ, και παίρνοντας πέρυσι την τέταρτη θέση στο τουρνουά καλαθοσφαίρισης ελληνικών πρωινών σχολείων της ΝΥ, ευελπιστούμε οι μαθητές θα συνεχίσουν την ανοδική τους πορεία. Παράλληλα, ο κ. Μοσχόβης μαθαίνει σε όλους τους μαθητές μας ελληνικούς χορούς.

Τι σχολείο θέλετε ιδεατά και ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου στη δύσκολη αυτή εποχή όπου καταρρέουν οι πολιτιστικές και ηθικές αξίες;

Τα σχολεία που ιδεατά θέλουμε, και πιστεύω πως με σωστό προγραμματισμό μπορούμε να αποκτήσουμε, σκοπό έχουν την καθοδήγηση του μαθητή στην αριστεία. Ετσι ενθαρρύνουμε τη μάθηση μέσω από την εργασία, ο ρόλος του δασκάλου είναι ρόλος καθοδηγητή και ο ρόλος του γονιού είναι αυτός του συνοδοιπόρου στη γνώση του μαθητή. Ωστόσο, όπως ξέρουν οι μαθητές μας, το πρώτο μέλημά μας και δικό τους μέλημα είναι να γίνουν αυτό που απλά μας έλεγαν οι δικοί μας δάσκαλοι και γονείς, «καλοί άνθρωποι στην κοινωνία». Ετσι κάθε εκδήλωση του σχολείου μας είναι συνδεδεμένη με τις 7 αξίες του σχολείου μας: φιλοξενία, φιλότιμο, παιδεία, φιλοσοφία, παρέα, πίστη και φιλελληνισμός. Πέρυσι οι μαθητές μας, κατά τη διάρκεια του εορτασμού της 25ης Μαρτίου, παρουσίασαν τη συμβολή των φιλελλήνων στην απελευθέρωση, ενώ φέτος η εκδήλωση της 28ης Οκτωβρίου, σκοπό θα έχει να βοηθήσει τους συνανθρώπους μας που επλήγησαν από τις καταστροφικές πλημμύρες. Στην ουσία αυτό που θέλουμε οι μαθητές μας να μάθουν είναι πως κάθε εκδήλωση του σχολείου μας, μικρή ή μεγάλη, θα πρέπει να είναι άριστα συνδεδεμένη με ηθικές αξίες.

Η πολιτιστική μας κληρονομιά είναι η βάση μας. Με χαρά φέτος ανακοινώνουμε πως το σχολείο μας, ένα από τα τρία σχολεία της Αμερικής, και το μοναδικό στη Νέα Υόρκη, υποστήριξε την ένταξη του Καλαματιανού Χορού στο Εθνικό Ευρετήριο της Αϋλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Διεύθυνσης Νεώτερης Πολιτιστικής Κληρονομιάς του Υπουργείου Πολιτισμού.

Τα σχολεία καλούνται σήμερα να διαχειριστούν τη μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο. Πώς το σχολείο σας διαχειρίζεται αυτή τη μετάβαση;

Η τεχνολογία και η μετάβαση στον ψηφιακό κόσμο είναι μια πραγματικότητα του καιρού που διανύουμε. Ωστόσο στο σχολείο μας, στο Προνήπιο και Νήπιο, αποφεύγουμε τη χρησιμοποίηση της τεχνολογίας καθώς μέσα από το παιχνίδι και τη συναναστροφή με φίλους, οι μαθητές μαθαίνουν να επικοινωνούν και να λύνουν τυχόν διαφορές. Στο υπόλοιπο σχολείο που χρησιμοποιείται η τεχνολογία ως εκπαιδευτικό μέσο, οι μαθητές δεν έχουν πρόσβαση σε όλες τις ιστοσελίδες. Τέλος, όλοι οι μαθητές συμμετέχουν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Digital Citizenship» -Ψηφιακή Αγωγή- που σκοπό έχει την εκμάθηση της υπεύθυνης χρήσης του διαδικτύου και την αναγνώριση κινδύνων στον ψηφιακό κόσμο. Το πρόγραμμα είναι διαδραστικό και μάλιστα αποτελεί ένα από τα αγαπημένα προγράμματα μαθητών και εκπαιδευτικών.

«Ακαδημία Πλάτωνα»: Υποδειγματικός οργανισμός σχολείων τσάρτερ

Platon Academy

Του Σταύρου Μαρμαρινού

Πριν μερικά χρόνια, μια ομάδα αξιολογητών ενός παναμερικανικού οργανισμού είχε κάνει επί τρεις μέρες επιτόπια εξέταση της ποιότητας των σχολείων της Ακαδημίας Πλάτωνα της Φλόριδας, καθώς και του συστήματος διοίκησης και διαχείρισής της. Το αποτέλεσμα ήταν ότι ο επικεφαλής του, έμεινε τόσο ενθουσιασμένος με τον εκπαιδευτικό αυτό οργανισμό, που είπε ότι το πρόγραμμα διδασκαλίας του είναι τόσο δυνατό, ώστε εάν υπήρχε τρόπος, θα ήθελε να βάλει όλα τα εγγόνια του στα σχολεία του Πλάτωνα.

Το περιστατικό εκείνο, μου είχε διηγηθεί, με υπερηφάνεια, ο ίδιος ο αείμνηστος υπεύθυνος τότε της Ακαδημίας, Στηβ Χριστόπουλος.

Τα χρόνια πέρασαν, τα σχολεία της Ακαδημίας αυξήθηκαν, αλλά πάντα η πορεία τους σημαδεύεται από επιτυχίες. Σήμερα η Ακαδημία Πλάτωνα διαθέτει εννέα σχολεία τσάρτερ στη Φλόριδα. Ο Στηβ Χριστόπουλος, είχε τάξει σκοπό της ζωής του, εδώ και χρόνια, να προσθέτει κάθε χρόνο και νέα σχολεία, επεκτείνοντας τις δραστηριότητες της Ακαδημίας και στις γειτονικές κομητείες, με απώτερο στόχο να καλύψει και άλλες πολιτείες. Το όνειρό του για δημιουργία και Λυκείων στα σχολεία αυτά, απασχολεί τη σημερινή ηγεσία της Ακαδημίας, που πιστεύει ότι πλησιάζει ο καιρός και για αυτά.

Σήμερα λειτουργούν σχολεία του Πλάτωνα, στο Κλίαργουότερ, Λάργκο, Παλμ Χάρμπορ, Πινέλας Παρκ, Σέμινολ, Σεντ Πίτερσμπουργκ και Τάρπον Σπρινγκς, που βρίσκονται στην κομητεία Πινέλας, επίσης, στην Τάμπα για την κομητεία Χίλσμπορο και στο Τρίνιτι για την κομητεία Πάσκο.

O πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ακαδημίας, Λούης Κοκκινάκος, είναι γνωστός επιχειρηματίας στη Φλόριδα στο χώρο της εστίασης και με ενδιαφέροντα στο χώρο της φιλανθρωπίας.

«Εχω συνεργάτες άξιους, έμπειρους, με πολλές γνώσεις σε θέματα Παιδείας και διοίκησης», δήλωσε στον «Εθνικό Κήρυκα». «Ειλικρινά, μπορώ να κοιμάμαι ήσυχος, ότι όλα λειτουργούν καλά στα σχολεία μας».

Γενική διευθύντρια της Ακαδημίας είναι η Amy Hayes, με 16ετή υπηρεσία στη δημόσια εκπαίδευση ως εκπαιδευτικός, διευθύντρια, αλλά και υπεύθυνη ειδικής αγωγής. Είναι κάτοχος πτυχίου Καλών Τεχνών από το Πανεπιστήμιο του Οχάιο και Μεταπτυχιακού στην Ηγεσία στην Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Φλόριδας. Υπηρέτησε ως Διευθύντρια του προγράμματος επίβλεψης των σχολείων τσάρτερ και του προγράμματος Κατ’ Οίκον Εκπαίδευσης της κομητείας Πινέλας, καθώς και ως Γραμματέας του Δ.Σ. του Association of Charter School Authorizers της Φλόριδας.

Διευθύντρια Ακαδημαϊκών Θεμάτων της Ακαδημίας είναι η Danielle Cietti. Είναι μέλος της οικογένειας της Ακαδημίας από το 2007, ως εκπαιδευτικός στο σχολείο του Κλίαργουότερ, ιδρυτικό μέλος των σχολείων στο Σέμινολ (2011) και Τάρπον Σπρινγκς (2012). Υπηρέτησε σε διάφορες θέσεις, με πιο πρόσφατη αυτή της Προσωρινής Διευθύντριας των Σχολείων της Ακαδημίας Πλάτωνα. Με περισσότερα από 20 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση και την Ειδική Αγωγή, είναι κάτοχος μεταπτυχιακού στην Ειδική Αγωγή, υποψήφια διδακτορικού στη Σύνταξη Αναλυτικών Προγραμμάτων από το Πανεπιστήμιο της Νότιας Φλόριδας και Μεταπτυχιακού, με θέμα την Ηγεσία στην Εκπαίδευση, από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Φλόριδας.

Υπεύθυνη Εκπαίδευσης Προσωπικού στην Ακαδημία Πλάτωνα είναι η Dawn Parker. Είναι εκπαιδευτικός με 34 χρόνια εμπειρίας στην εκπαίδευση. Είναι, επίσης, κάτοχος πτυχίου Ψυχολογίας και Κοινωνιολογίας από το Πανεπιστήμιο του Μέριλαντ, Μεταπτυχιακού στην Εκπαίδευση με έμφαση στη Συμβουλευτική από το University of La Verne της Καλιφόρνιας και Μεταπτυχιακού στην Ηγεσία στην Εκπαίδευση από το Πανεπιστήμιο Δυτικής Φλόριδας. Εχει, ακόμα, διατελέσει Εξετάστρια Αγγλικής Γλώσσας, Κοσμήτορας Πανεπιστημιακής Μαθητικής Κοινότητας, Σύμβουλος, Εκπαιδευτικός, Υποδιευθύντρια και Διευθύντρια στα σχολεία της Ακαδημίας Πλάτωνος από το 2007.

Στα εννέα σχολεία της Ακαδημίας Πλάτωνα φοιτούν σήμερα 4.500 μαθητές, ενώ σε πίνακα αναμονής υπάρχουν ακόμα 3.200 ενδιαφερόμενοι.

«Κρατάμε την ελληνική γλώσσα, τον ελληνικό πολιτισμό, όχι μόνο με τη διδασκαλία στις τάξεις, αλλά και με εκπαιδευτικά ταξίδια στη γενέτειρα», τόνισε ο κ. Κοκκινάκος. «Και είναι πολύ σημαντικό ότι δημιουργούμε φιλέλληνες. Τα μη ελληνικής καταγωγής παιδιά στα σχολεία μας, αρχίζουν και αγαπούν την Ελλάδα, την ιστορία της, τον πολιτισμό της, την κουζίνα της, τις παραδόσεις της και θα είναι οι αυριανοί φιλέλληνες, που τόσο πολύ έχει ανάγκη το έθνος μας. Το ίδιο φιλέλληνες γίνονται και οι γονείς τους. Φυσικά, το ίδιο συμβαίνει και με τα άλλα σχολεία τσάρτερ ελληνικού ενδιαφέροντος που υπάρχουν στην Αμερική».

Ο κ. Κοκκινάκος είπε, επίσης, ότι η Ακαδημία Πλάτωνα θα δημιουργήσει και τάξεις από την 9η μέχρι και την 12η, που αποτελούν το Λύκειο. «Θέλουμε κάθε ένα από τα σχολεία μας να διαθέτει και Λύκειο», υπογράμμισε. Ο ίδιος πιστεύει ότι το πρώτο Λύκειο θα δημιουργηθεί τα επόμενα τρία, ή τέσσερα χρόνια, ή και νωρίτερα.

Ολα αυτά τα χρόνια, η Ακαδημία έχει προσλάβει και χρησιμοποιεί δασκάλους με γνώσεις, προσόντα και πάθος να προσφέρουν στην Παιδεία. Το εκπαιδευτικό προσωπικό ανέρχεται σήμερα στα 450 άτομα στα οποία συμπεριλαμβάνονται και οι δάσκαλοι Ελληνικών, άλλοι από τους οποίους είναι αποσπασμένοι από το υπουργείο Παιδείας της Ελλάδος και άλλοι είναι από εδώ, όπως εξήγησε ο διευθυντής του Ελληνικού Προγράμματος για όλα τα σχολεία της Ακαδημίας, Κώστας Αρετής. Είπε, επίσης, ότι δείγμα της αγάπης του Πλάτωνα προς την Ομογένεια και την ελληνική εκπαίδευση, είναι το γεγονός ότι δάσκαλοί του όλα αυτά τα χρόνια προσφέρουν τις υπηρεσίες τους στις ανάγκες των ελληνικών κοινοτικών σχολείων.

Οι σχολικές τάξεις που διαθέτει η Ακαδημία Πλάτωνα, είναι από το Νηπιαγωγείο μέχρι και την 8η. «Τα Ελληνικά, είναι υποχρεωτικά για τους μαθητές όλων αυτών των τάξεων», τόνισε ο κ. Αρετής.

Ολα σχεδόν τα πρωινά, είναι στην είσοδο του κεντρικού σχολείου στο Κλίαργουότερ και υποδέχεται με ευγένεια και χαμόγελα, τους μαθητές και τους γονείς που τα συνοδεύουν. Μικροί και μεγάλοι τον αγαπούν, τον σέβονται, τον εμπιστεύονται και ακούνε τις συμβουλές του. Γνωρίζει άριστα οτιδήποτε έχει σχέση με τη διδασκαλία των Ελληνικών στα παιδιά της Ομογένειας και τα άλλα παιδιά και έχει υπεύθυνη γνώμη για την καλύτερη κατανόηση της γλώσσας μας.

Σε σχετική ερώτηση, ο κ. Αρετής εξήγησε ότι τα μαθήματα Ελληνικών στους μαθητές της 7ης και 8ης τάξης, της Ακαδημίας Πλάτωνα, είναι μαθήματα Λυκείου. Εάν οι μαθητές αυτοί πάρουν βαθμούς α’ και β’ και «πιάσουν» τα στάνταρτ για ξένες γλώσσες που έχει η Φλόριδα, απαλλάσσονται από τα μαθήματα ξένων γλωσσών σε όλα τα δημόσια Λύκεια της πολιτείας.

Ο κ. Αρετής είπε, επίσης, ότι στην Ακαδημία Πλάτωνα λειτουργεί εδώ και χρόνια Εξεταστικό Κέντρο Ελληνομάθειας. Μέχρι σήμερα, 150 περίπου μαθητές της Ακαδημίας έδωσαν με επιτυχία εξετάσεις για τα Επίπεδα Α1 και Α2 και πήραν τα σχετικά Πιστοποιητικά Ελληνομάθειας.

Στους στόχους της Ακαδημίας να διατηρηθεί και μεταλαμπαδευτεί η ελληνική γλώσσα, αναφέρθηκε και ο διευθυντής του Εκπαιδευτικού Ιδρύματος του Πλάτωνα (Plato Education Foundation), Μιχάλης Αλεξάνδρου. Ο ίδιος τόνισε, ακόμα, τη σημασία της δημιουργίας φιλελλήνων μέσω της Ακαδημίας.

Ο κ. Αλεξάνδρου είπε ότι θα επιδιώξει την καλύτερη ενημέρωση της Ομογένειας σχετικά με το έργο του Πλάτωνα. Επίσης, θα επιδιώξει να μεγιστοποιηθεί η ωφέλεια των μαθητών από τα εκπαιδευτικά ταξίδια στην Ελλάδα. Τον Ιούνιο, φέτος, μαθητές της Ακαδημίας, που συνοδεύονταν από τους γονείς τους και τους εκπαιδευτικούς, Γιάννη Γιαβάρα, Χριστίνα Βίτους και Χρύσα Καπνογιάννη, έκαναν ταξίδι-προσκύνημα σε διάφορες περιοχές της Ελλάδος, ιστορικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. Ο κ. Γιαβάρας είχε δηλώσει σχετικά ότι το ταξίδι εκείνο είχε πραγματοποιηθεί χάρη στην υποστήριξη της κ. Ντανιέλ Σισέτι και τη φροντίδα του κ. Μιχάλη Αλεξάνδρου, που είχε συντονίσει την όλη διαδικασία. Μία από τις επισκέψεις των μαθητών έγινε στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Ζακύνθου, όπου έτυχαν θερμής υποδοχής. Κατά τη διάρκεια εκδήλωσης, μερικοί από τους μαθητές της Ακαδημίας Πλάτωνα χαιρέτισαν τους παραβρεθέντες με σύντομες ομιλίες στα Ελληνικά, που ενθουσίασαν τον κόσμο. Τα ταξίδια αυτά θα συνεχιστούν.

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, ο κ. Αλεξάνδρου δήλωσε ότι στις 4 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί για δεύτερη φορά Ελληνική Βραδιά, με μουσική, χορό και φαγητά στη μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων (Christopoulos Hall) του σχολείου στο Κλίαργουότερ.

Στους προγραμματισμούς του, εξάλλου, είναι να πραγματοποιηθούν θεατρικές παραστάσεις στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, ενώ θα γίνει εκδρομή στην Ελλάδα και για τους εκπαιδευτικούς της Ακαδημίας.

Πριν ένα χρόνο, τρεις Ελληνες μαθητές της Ακαδημίας Πλάτωνα νίκησαν στον παναμερικανικό διαγωνισμό Ιστορίας παίρνοντας το τρίτο βραβείο στην κατηγορία τους. Ηταν οι μαθητές του σχολείου της Ακαδημίας στο Τάρπον Σπρινγκς, Βασίλειος Μακρινός, Μαρίνα Σταθοπούλου και Βασίλειος Σταθόπουλος, που είχαν δάσκαλο τον Ανδρέα Μαντέλο. Το θέμα με το οποίο συμμετείχαν στον Διαγωνισμό, ήταν «Συζήτηση για τα σύνορα της Ελλάδος. Το λίκνο των διπλωματικών συνθηκών και του εθνικισμού». Εκτός από την έκθεση φωτογραφιών και άλλων στοιχείων που είχαν ετοιμάσει οι τρεις ομογενείς μαθητές, με τη βοήθεια του δασκάλου τους, είχαν συγγράψει και σχετική εργασία 49 σελίδων, με στοιχεία ιστορίας, βιβλιογραφίες, συνεντεύξεις και άλλο υλικό.

Στους εξωτερικούς χώρους δύο εκ των σχολείων της Ακαδημίας, υπάρχουν αγάλματα του φιλόσοφου της ελληνικής αρχαιότητας, Πλάτωνα. Και τα δύο είναι δωρεά του Τέρη Τσαφατίνου, η συμβολή του οποίου στη δημιουργία της Ακαδημίας Πλάτωνα, όταν αυτή ξεκίνησε, από τις κτιριακές εγκαταστάσεις που είχαν νοικιαστεί στην κοινότητα της Αγ. Τριάδος, Κλίαργουότερ, είναι τεράστια.

Στα μέσα Μαΐου φέτος έγιναν τα αποκαλυπτήρια της προτομής του στην αυλή του σχολείου της Ακαδημίας στο Κλίαργουότερ.

Κατά την ομιλία του κ. Τσαφατίνου, την οποία διάβασε η μικρή εγγονή του, Αννα-Μαρία Αλόνσο, τονίστηκε ότι όταν ξεκίνησε τη λειτουργία της η Ακαδημία, δεν υπήρχαν ούτε σχολικό κτίριο, ούτε μαθητές, αλλά ούτε και χρήματα από την πολιτεία, ή άλλη πηγή. «Ολα όσα έγιναν, έμοιαζαν με θαύμα», πρόσθεσε.

Προηγουμένως, είχαν γίνει τα αποκαλυπτήρια άλλου αγάλματος του Πλάτωνα στο σχολείο της Ακαδημίας στο Πινέλας Παρκ. Μιλώντας ο κ. Τσαφατίνος υπογράμμισε το νόημα της φράσης του μεγάλου φιλοσόφου, ότι για να γίνει κάποιος καλός δάσκαλος, πρέπει να είναι προηγουμένως καλός μαθητής.

Σε χαιρετισμό του, ο γενικός πρόξενος της Ελλάδος στην Τάμπα, Λουκάς Τσώκος, είχε τονίσει ότι ο κ. Τσαφατίνος «αποτελεί έναν από τους πρωτεργάτες των τσάρτερ ελληνικού ενδιαφέροντος στη Φλόριδα». Από την πλευρά του, ο τσέρμαν της Ακαδημίας, Λούης Κοκκινάκος, ευχαρίστησε τον κ. Τσαφατίνο, γιατί ως ιδρυτικός τσέρμαν, όπως είπε, είχε εργαστεί σκληρά για το σχολείο αυτό, αλλά και για την όλη προσφορά του στο σχολικό αυτό οργανισμό. Τόνισε δε ότι οι ενέργειές του ενέπνευσαν σπουδαία έργα και σε άλλους, με αποτέλεσμα να είναι σήμερα η Ακαδημία Πλάτωνα ο μεγαλύτερος και πιο πετυχημένος οργανισμός σχολείων τσάρτερ ελληνικού ενδιαφέροντος στις ΗΠΑ.

Ημερήσιο Σχολείο Ουίλιαμ Σπυρόπουλος

The William Spyropoulos Greek – American Day School

Of St. Nicholas Greek Orthodox Church

Μαίρη Τζάλλα – Διευθύντρια

43-15 196 St., Flushing N.Y.11358

Tel. (718) 357-5583/ Fax (718) 428-3051

www.wmspyropoulosschool.org

«Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για το μέλλον του ελληνικού πολιτισμού και της γλώσσας μας που βάλλονται αυτή τη στιγμή από παντού»

Μαίρη Τζάλλα

Η καινούργια χρονιά ξεκίνησε με μεγάλη αισιοδοξία. Διεύθυνση, δάσκαλοι και μαθητές ξεκίνησαν με ενθουσιασμό, χαρά και αγάπη γι’ αυτό που προγραμματίζουμε να κάνουμε αυτή τη χρονιά. Σαν σκοπό έχουμε να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας και να δώσουμε τα εφόδια που χρειάζονται για να πετύχουν ακαδημαϊκά, κοινωνικά, και προσωπικά. Πρέπει να επιδιώξουμε κάθε μαθητής και κάθε μαθήτρια να αναγνωρίσει τις δυνατότητές του και να έχουν την καλύτερη δυνατή απόδοση. Αυτό συνεπάγεται ένα υγιές περιβάλλον το οποίο βασίζεται στις αξίες του ελληνικού πολιτισμού, τις παραδόσεις και τη θρησκεία μας.

Οι απαιτήσεις και οι προκλήσεις σήμερα είναι πολλές και τα δικά μας σχολεία πρέπει να ξεχωρίζουν με ό,τι πιο όμορφο έχουμε να προσφέρουμε σαν Ελληνοαμερικανικό σχολείο, χτισμένο πάνω σε θεμέλια γερά, της πίστης, της οικογένειας, της ιστορίας, της πατρίδας, της αριστείας και της αγάπης για τον συνάνθρωπο μας. Αυτός είναι ο σκοπός μας και αυτές είναι οι αρχές με τις οποίες θα εκτελέσουμε και φέτος το έργο μας. Το θέμα της ελληνικής γλώσσας είναι αυτό που μας απασχολεί ιδιαίτερα γιατί η διδασκαλία γίνεται όλο και πιο δύσκολη, καθώς πολλοί μαθητές προέρχονται από οικογένειες που δεν μιλούν την ελληνική γλώσσα. Αυτό κάνει την ανάγκη να την διδάξουμε και να τη διατηρήσουμε επιτακτική! Η διδασκαλία πρέπει να γίνει προσιτή και ευχάριστη και η γλώσσα να διδάσκεται σαν δεύτερη γλώσσα σε μεθοδολογία, αλλά σαν κύρια γλώσσα, όσον αφορά τη αξία της για τους μαθητές, που τους ταυτίζει με τους προγόνους τους, με την ιστορία, τη λογοτεχνία, την τέχνη, τον εν γένει πολιτισμό μας. Είμαστε όλοι υπεύθυνοι για το μέλλον του ελληνικού πολιτισμού και της γλώσσας μας που βάλλονται αυτή τη στιγμή από παντού.

Σχολείο Αγίας Ειρήνης Χρυσοβαλάντου

Greek School Saint Irene Chrysovalantou

Νικόλαος Καλαφάτης – Πρωτοπρεσβύτερος

42-11 Ditmars Blvd, New York, NY, United States, New York

T: (718) 626-6225

[email protected]

stirene.org

«Πρωτίστως όλων θα ήθελα να σας ευχαριστήσω και να σας συγχαρώ εκ βάθους καρδίας, σαν γονέας και έπειτα σαν εκπαιδευτικός, για αυτή την προσπάθεια που κάνει ο ‘Εθνικός Κήρυκας’ να τονώσει την ημέρα που καθιέρωσε η UNESCO για τη σημασία και τον ρόλο των εκπαιδευτικών στην κοινωνία εν γένει. Το λιθαράκι της διαπαιδαγώγησης που βάζει ο δάσκαλος στην ψυχή των παιδιών μας είναι σημαντικό και πολλές φορές καθοριστικό για τη μετέπειτα εξέλιξή τους. Για άλλη μία φορά στέκεστε στο ύψος των περιστάσεων με αξιοπρέπεια και σεβασμό στα ελληνικά ιδεώδη»

Νικόλαος Καλαφάτης

Στόχοι και ελπίδες για την ερχόμενη χρονιά

Απαντώντας όμως στο ερώτημά σας όσον αφορά τους στόχους και τις ελπίδες για την ερχομένη χρονιά σας απαντώ με περισσή σιγουριά, ότι οι στόχοι και οι ελπίδες φέτος, όπως και κάθε χρονιά, είναι ήδη τοποθετημένοι από τα ίδια τα παιδιά και τους γονείς. Στο σχολείο της Αγίας Ειρήνης δεν στοχεύουμε σε έναν αυξημένο αριθμό επιτυχιών σε εκπαιδευτικές επιδόσεις, όσο σε μία βαριά παρακαταθήκη εμπειριών και γνώσεων, που θα αποτελούν λόγο εξέλιξης και εφαλτήριο δύναμη για την επιτυχία στην ζωή των μαθητών μας. Ποτέ δεν υποστηρίξαμε τη στεγνή γνώση και επιτυχία, αντ’ αυτού ενισχύσαμε θετικά τη διδασκαλία από τα λάθη και την αυτοεκτίμηση των μαθητών που οδηγούν σε πνευματική ισορροπία και εν συνεχεία, σε σωστή χρήση του προφορικού λόγου σε μία ξένη γλώσσα. Αυτό το σχολικό έτος περιμένουμε περισσότερα χαμόγελα. Σημαντικές αλλαγές σε ένα σχολικό πρόγραμμα που λειτουργεί πιλοτικά τα τελευταία 10 χρόνια δεν έχουμε κάνει γιατί δεν χρειάζεται, κάποιες αναπροσαρμογές στην επικοινωνία με τους γονείς έχουμε προσθέσει και μερικές διαδραστικές επιλογές.

O ρόλος του εκπαιδευτικού

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού ήταν, είναι και θα είναι βαρυσήμαντος. Μην ξεχνάμε ότι αποτελεί μετά τους γονείς και τους φίλους βασικότατο παράγοντα διαπαιδαγώγησης των παιδιών. Αυτή είναι και η ειδοποιός διαφορά με τα άλλα επαγγέλματα, διότι ο εκπαιδευτικός έχει διακονία προς την κοινωνία και τον συνάνθρωπο και όχι απλά μία επαγγελματική υποχρέωση. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να είναι άνθρωποι με χαρίσματα προσφοράς, διότι πρότυπο εκπαιδευτικού σε αυτή τη σύγχρονη κοινωνία που ζούμε δεν υπάρχει πλέον. Οι μαθητές είναι έτοιμοι να καταρρίψουν οποιοδήποτε πρότυπο στέκεται ενάντια στην ατομική τους στάση, διότι είναι άκριτα εκτεθειμένοι σε έναν τεράστιο όγκο ηλεκτρονικών πληροφοριών. Δεν συμβαίνει αυτό που συνέβαινε τα παλιά χρόνια με τον σεβασμό στους δασκάλους και με την απόλυτη κυριαρχία που είχαν, με αποτέλεσμα τα παιδιά να διαμορφώνουν την προσωπικότητά τους κατά ένα τεράστιο ποσοστό από τους δασκάλους και τον ιερέα του χωριού. Ο εκπαιδευτικός, για να μπορέσει να ανταπεξέλθει επιτυχώς στο χάραγμα της ψυχής του μαθητή πρέπει να έχει χαρίσματα, όπως κοινή λογική, ενσυναίσθηση, δυνατότητα συνεργασίας και πολλά άλλα που αλλάζουν ανάλογα με τις απαιτήσεις των καιρών. Σύμφωνα με την προσωπική μου εμπειρία, ιδανικό σχολείο είναι αυτό που δεν δημιουργεί ανάγκη για υψηλές βαθμολογίες και στάνταρ απαιτώντας από τους μαθητές να τα κατακτήσουν, ιδανικό σχολείο είναι αυτό που αφουγκράζεται τις ξεχωριστές δυνατότητες του κάθε μαθητή και σμιλεύουν το οργανόγραμμα του σχολείου μαζί, με βάση την προσωπική απογείωση και την προετοιμασία ένταξης του μαθητή στην κοινωνία. Συνοψίζοντας παραστατικά, ιδανικό σχολείο είναι αυτό που αποτελεί το προζύμι για να ψηθεί ο μαθητής στην εκάστοτε κοινωνία του, και να είναι χρήσιμος σε αυτή.

Να αγκαλιάσουμε την τεχνολογία

Δεν πιστεύω πως είναι δόκιμο να δαιμονοποιούμε την τεχνολογία στην εκπαίδευση. Οφείλουμε να την αγκαλιάσουμε και να την κάνουμε σύμμαχο, διότι με μαθηματική ακρίβεια, αν αντιταχθούμε και επιλέξουμε τη δομική διδασκαλία της γλώσσας (μολύβι και χαρτί) και επικεντρωθούμε σε δασκαλοκεντρικές θεωρίες, θα ηττηθούμε παταγωδώς. Εκτός τούτου έχουν δημιουργηθεί υπέροχες διαδικτυακές πλατφόρμες, που προσφέρουν εκπαίδευση και γνώση εκμηδενίζοντας αποστάσεις και δυσκολίες, δίνοντας ίσες ευκαιρίες σε όλους. Οι εκπαιδευτικοί συναναστρέφονται τον νέο του σήμερα με αποτέλεσμα να πρέπει να εκσυγχρονίζονται, για να μην είναι αναποτελεσματικοί. Η ουσιαστική πρόκληση έγκειται στο γεγονός της ελλείψεως των ορίων σε ένα παιδί και η αδυναμία επιβολής αυτών. Τα όρια ανέκαθεν λειτουργούσαν εξελικτικά και προστατευτικά στον ψυχισμό του παιδιού. Τώρα με την υπεραπασχόληση των γονέων στις επαγγελματικές τους υποχρεώσεις υπερτονώνεται το θέλημα του παιδιού να ξοδεύει πολύ περισσότερο χρόνο στις ηλεκτρονικές συσκευές, που έχει ως αποτέλεσμα το παιδί να αποξενώνεται και όντως να ζει σε μία παράλληλη πραγματικότητα, που λαμβάνει ευχαρίστηση από την ολοκλήρωση της πίστας και όχι από την προσωπική διαδραστικότητα και επικοινωνία. Η επιβολή των ορίων και του μέτρου στα παιδιά μέχρι 13 χρονών θα επιφέρουν ισορροπία σε ό,τι και αν έχει προκύψει από αυτόν τον τεχνολογικό οργασμό. Βέβαια τα αποτελέσματα αυτών των εξελίξεων θα τα δούμε σε 20 χρόνια από τώρα, συγκεκριμένα όμως, η εκπαίδευση και η γνώση είναι οι μεγάλοι κερδισμένοι από τον ψηφιακό κόσμο. Ας μην ξεχνάμε, ο δάσκαλος και η εκπαίδευση δημιουργούν τους πολίτες του αύριο.

«Αγιος Νικόλαος» Σχολείο Γεωργίου και Ευλαβίας Δουλαβέρη

Τhe Saint Nicholas George & Evlavia Doulaveris Preschool

Saint Nicholas Preschool

Ελαίν Μεσκούρη – Διευθύντρια

43-09 196th St., Flushing, NY 11358

(Τ) 718-357-0800

(F) 718-225-3590

www.stnicholaspreschool.com

«Μαθησιακός στόχος του σχολείου μας είναι να προωθηθεί η σωστή προφορά και να ενισχυθεί η επικοινωνιακή ικανότητα των μαθητών, ώστε να αναπτύξουν μια θετική στάση απέναντι στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας»

Ελαίν Μεσκούρη – Διευθύντρια

Η δεύτερη και τρίτη γενιά παιδιών των Ελλήνων της Ομογένειας, έχει όπως είναι φυσικό ως μητρική γλώσσα την Αγγλική. Σκοπός μας είναι η διαφύλαξη της ελληνικής γλώσσας, ως ένα υπέρτατο, πολύτιμο και δημόσιο αγαθό του πολιτισμού και της ταυτότητάς μας. Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο Προνήπιο του Αγίου Νικολάου, Ευστάθιος και Σταματική Δουλαβέρη, έχει σκοπό τα παιδιά να έλθουν σε επαφή με την ελληνική γλώσσα καθώς και να γνωρίσουν την ελληνική πολιτιστική κληρονομιά και να αγαπήσουν την Ορθόδοξη ελληνική πίστη. Συγκεκριμένα, τα παιδιά μαθαίνουν να επικοινωνούν προφορικά μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι, τα τραγούδια, τη μουσικοκινητική αγωγή και τις πολιτιστικές γιορτές και εκδηλώσεις. Είναι σε θέση να θέτουν ερωτήσεις και να δίνουν απαντήσεις σε απλά ερωτήματα.

Αναλυτικά το πρόγραμμα περιλαμβάνει διάφορες ενότητες (χρώματα, σχήματα, ζώα, αντικείμενα, αντίθετα) καθώς και γνωριμία με τα γράμματα και τους αριθμούς. Στόχος είναι η αναγνώριση των 24 ελληνικών γραμμάτων, η σωστή προφορά και η δεξιότητα της γραφής. Το κάθε γράμμα διδάσκεται με τη χρήση εικόνων. Στη διάρκεια του μαθήματος τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να ακούσουν και να μάθουν κάποιο τραγούδι ή ποίημα με το αντίστοιχο γράμμα, να ενώσουν τελείες και να σχηματίσουν το γράμμα, να βρουν και να κυκλώσουν το γράμμα και να μάθουν κάποιες επικοινωνιακές φράσεις. Επίσης, τα παιδιά έχουν τη δυνατότητα να σηκώσουν το χέρι στο άκουσμα λέξεων και να το επαναλάβουν προφορικά. Το μάθημα εμπλουτίζεται με την ανάγνωση βιβλίων, τραγουδάκια καθώς και μουσικοκινητική. Τα παιδιά μαθαίνουν τα Ελληνικά μέσα από το δημιουργικό παιχνίδι και τις ευχάριστες δραστηριότητες. Διδάσκονται επίσης τις ελληνικές παραδόσεις, τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδας μας, τις επετείους, τις θρησκευτικές γιορτές και όλα αυτά που συνθέτουν την πολιτιστική μας κληρονομιά. Βασικό ρόλο στην επίτευξη του έργου μας έχουν οι εκπαιδευτικοί μας, οι οποίοι χαρακτηρίζονται από αυτοσυνειδησία, αγάπη και υπευθυνότητα για το έργο τους. Οι εκπαιδευτικοί μας έχουν τα εχέγγυα για να διαμορφώσουν θετικό παιδαγωγικό κλίμα στο πλαίσιο της σχολικής τάξης και ένα κλίμα αγάπης, αποδοχής και ασφάλειας για όλους τους μαθητές. Επιτυχία είναι να μάθουν να μιλάνε και να γράφουν Ελληνικά με ικανοποίηση και χαρά. Γι’ αυτό, μεγάλη σημασία έχει το θετικό κλίμα στην τάξη. Ο μαθησιακός στόχος του σχολείου μας είναι να προωθηθεί η σωστή προφορά και να ενισχυθεί η επικοινωνιακή ικανότητα των μαθητών, ώστε να αναπτύξουν μια θετική στάση απέναντι στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.

Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο Ζωοδόχου Πηγής

Greek American Institute Zoodohos Peghe Church

Σύνθια Δάφνη – Υποδιευθύντρια

3573 Bruckner Boulevard

Bronx, New York 10461

718-823-2393

Fax: (718) 823-0790

E-mail: [email protected]

Website: www.greekamericaninstitute.org

«Είμαστε τόσο περήφανοι για την ικανότητά μας να διατηρήσουμε ένα μαθησιακό περιβάλλον, όπου οι μαθητές μας ακολουθούν τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα»

Σύνθια Δάφνη

Ποιες είναι οι ελπίδες και οι στόχοι σας για το προσεχές σχολικό έτος; Ποιες σημαντικές αλλαγές έχετε κάνει στο νέο σχολικό σας πρόγραμμα;

Οι ελπίδες και τα όνειρά μας για την τρέχουσα σχολική χρονιά είναι να συνεχίσουμε να προσφέρουμε ποιοτική εκπαίδευση στους μαθητές μας και να παρέχουμε ένα ασφαλές περιβάλλον στο οποίο μπορούν να ευδοκιμήσουν. Μια σημαντική αλλαγή στο σχολείο μας είναι ότι έχουμε μια νέα διευθύντρια στο GAI, την κ. Sifuentes (Σιφουέντες). Είμαστε αρκετά τυχεροί που έχουμε την κ. Rosie Sifuentes, μια συνταξιούχο διευθύντρια δημόσιου σχολείου που έχει 32 χρόνια εμπειρίας στο DOE. Η κ. Sifuentes έχει πρόσφατα εφαρμόσει νέες και συναρπαστικές αλλαγές στο σχολείο μας με στόχο να κάνει το GAI ακόμα καλύτερο. Η κ. Sifuentes επιθυμεί να συνεχίσει την εξαιρετική παράδοση της ελληνικής γλώσσας και πολιτισμού στο GAI, όπου θεωρούμε ότι οι ηθικές αξίες είναι υψίστης σημασίας. Η κ. Sifuentes θα διασφαλίσει ότι οι δάσκαλοί μας θα παρέχουν την καλύτερη δυνατή διδασκαλία εισάγοντας ένα νέο ενδιαφέρον πρόγραμμα σπουδών, με την εισαγωγή του εργαλείου παρατήρησης WeClimb. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να λάβουν το SHSAT και να υποβάλουν αίτηση σε εξειδικευμένα λύκεια. Η κ. Sifuentes άλλαξε τις ώρες του ημερήσιου προγράμματος για να μεγιστοποιήσει τη διδασκαλία. Εχει εφαρμόσει μια ενιαία πολιτική βαθμολόγησης για όλους τους μαθητές μας, τάξεις Κ-8. Πραγματοποίησε την πρώτη συνάντηση στο Δημαρχείο όπου οι γονείς είχαν ένα φόρουμ για να κάνουν όποιες ερωτήσεις είχαν σχετικά με το σχολείο μας. Οι μαθητές μας στο Γυμνάσιο περνούν ακόμη και μεταξύ των τάξεων για να τους βοηθήσουν να προετοιμαστούν για το Γυμνάσιο.

Ποιο θεωρείτε ιδανικό σχολείο;

Το είδος του σχολείου που θέλουμε ιδανικά είναι το σχολείο μας, το Ελληνοαμερικανικό Ινστιτούτο. Σε έναν κόσμο όπου οι ηθικές αξίες καταρρέουν, έχουμε διατηρήσει με επιτυχία εξαιρετικές ηθικές αξίες και ηθική μέσω της διδασκαλίας της θρησκείας και της γλώσσας. Είμαστε τόσο περήφανοι για την ικανότητά μας να διατηρήσουμε ένα μαθησιακό περιβάλλον, όπου οι μαθητές μας ακολουθούν τα υψηλότερα ηθικά πρότυπα.

Πόσο έχει εισχωρήσει η ψηφιακή εκπαίδευση στο σχολείο σας και πώς την αντιμετωπίζετε;

Είμαστε περήφανοι που η GAI κατάφερε να συμβαδίσει με τον ψηφιακό κόσμο υψηλής ταχύτητας στον οποίο ζούμε. Ολες οι τάξεις GAI διαθέτουν έξυπνους πίνακες που χρησιμοποιούν οι δάσκαλοί μας για να παρέχουν διαφοροποιημένη και σύγχρονη διδασκαλία στους μαθητές. Οι μαθητές μας έχουν πρόσβαση σε σχολικούς φορητούς υπολογιστές τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε σχολικές εργασίες κ.λπ. Αν και ζούμε σε έναν κόσμο κοινωνικής πραγματικότητας, οποιαδήποτε παραβίαση της ψυχολογικής ευημερίας οποιουδήποτε μαθητή απαγορεύεται αυστηρά και δεν γίνεται ανεκτή. Εχουμε ανοίξει την επικοινωνία με τους μαθητές μας και τους παρέχουμε ένα φόρουμ, όπου μπορούν να φέρουν την προσοχή μας σε οποιονδήποτε εκφοβισμό. Η κ. Sifuentes συναντήθηκε με μαθητές και τους προέτρεψε να μοιραστούν τυχόν αρνητικές εμπειρίες από την κοινωνική τους πραγματικότητα. Αυτές οι συναντήσεις πραγματοποιούνται, επειδή επιδιώκουμε όχι μόνο να παρέχουμε ποιοτική εκπαίδευση στους μαθητές μας, αλλά ένα ασφαλές περιβάλλον που προστατεύει τη συναισθηματική και ψυχολογική τους ευημερία.

Σχολείο Δημήτριος και Γεωργία Καλοειδή

Dimitrios & Georgia Kaloidis Parochial School of Holy Cross Greek Orthodox Church Brooklyn

Ελένη Καραγεωργίου – Διευθύντρια Ελληνικό Τμήμα

mail: [email protected]

Τ: 718-836-8096

website: www.dgkschool.org

Leave us a review: Great Schools

«Στα μάτια των μαθητών μας αναδεικνύουμε τη νέα Ελλάδα, τη ζωντανή ευρωπαϊκή Ελλάδα, αυτή που τα κάνει να νιώθουν περήφανα. Η Ελλάδα είναι η Πατρίδα μας. Τα Ελληνικά Γράμματα η κληρονομιά μας. Ο ελληνικός Πολιτισμός η ζωή μας και το μέλλον των παιδιών μας»

Ελένη Καραγεωργίου

«Επ’ ευκαιρία της εορτής που καθιέρωσε η UNESCO για τη σημαντικότητα του ρόλου του εκπαιδευτικού στην κοινωνία αλλά και την έναρξη του σχολικού έτους 2023-24 θα ήθελα να αναφερθώ στην αξία των Ελληνικών Γραμμάτων και του Ελληνικού Πολιτισμού και την πορεία τους στη ομογενειακή εκπαίδευση. Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι η ελληνική γλώσσα μεταφέρει και προάγει τον ελληνικό πολιτισμό. Στην ελληνική γλώσσα είναι δυνατή η διατύπωση και των πιο λεπτών εννοιών. Επιστήμες όπως: η Ιατρική, η Φυσική, τα Μαθηματικά, η Αστρονομία χρησιμοποιούν πλήθος ελληνικών λέξεων, αλλά και δίνουν ελληνικά ονόματα σε κάθε τι που ανακαλύπτουν. Η Ελληνική είναι μια γλώσσα πολιτισμικά και ιστορικά ιδιαίτερα φορτισμένη. Δεν είναι τυχαίο, ότι τα Ευαγγέλια γράφτηκαν στην Ελληνική. Επίσης, ο ελληνικός πολιτισμός ανέδειξε πανανθρώπινες αξίες: τη δημοκρατία, την ελευθερία και τον ορθό λόγο, στη γλώσσα του Ομήρου και του Θουκυδίδη, του Σοφοκλή και του Αριστοτέλη, η γλώσσα του Σολωμού και του Κάλβου, του Παλαμά, και του Ελύτη. Ο ρόλος του δασκάλου σε μια κοινωνία πολυπολιτισμική, όπως της Αμερικής και συγκεκριμένα της Νέας Υόρκης, είναι ρόλος κλειδί για τον πολιτισμό και την κουλτούρα των ελληνοπαίδων. Τα ελληνόπουλα διδασκόμενα την ελληνική γλώσσα και την Ελληνική Ιστορία πρέπει να μυούνται σε αυτές τις πανανθρώπινες αξίες, οι οποίες σφυρηλατούν μια ισχυρή προσωπικότητα και ένα υγιές ανθρώπινο δυναμικό μιας συνεχώς εξελισσόμενης κοινωνίας.

Η εμπειρία μου από την ελληνόγλωσση εκπαίδευση της Αμερικής στα τόσα χρόνια της ύπαρξής μου μέσα στα ομογενειακά σχολεία είναι ότι βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην Αμερική ακολουθεί την πορεία που ακολουθείται σε όλο τον υπόλοιπο κόσμο, Αυστραλία, Αφρική, Ευρώπη. Θέλω να τονίσω, ότι η φθίνουσα αυτή πορεία δεν αφορά μόνο την Αμερική ή τη Νέα Υόρκη.

Βασικά για να συνεχίσει να υπάρχει η ελληνική γλώσσα στην Αμερική και να συνεχισθεί η διδασκαλία της είναι βασικό να πεισθούν οι γονείς να στέλνουν τα παιδιά τους να μάθουν Ελληνικά. Το να μάθουν Ελληνικά τα παιδιά αυτά, τα βοηθάει να συνειδητοποιήσουν την καταγωγή τους. Η γνώση της ελληνικής γλώσσας τους δίνει την αίσθηση της ταυτότητας, Ακόμη προάγει τη σκέψη τους, αποτελώντας ένα είδος «γυμναστικής του μυαλού» τους. Τέλος, είναι μια σημαντική στήριξη για τα Αγγλικά τους.

Βέβαια η ποιότητα της διδασκαλίας της γλώσσας δεν προσελκύει τα παιδιά. Γι’ αυτό απαιτείται ριζική ανανέωση και αναβάθμιση της διδασκαλίας στα σχολεία της Ομογένειας. Η Ελλάδα στέλνει αποσπασμένους δασκάλους. Η επιλογή αυτών των δασκάλων πρέπει να γίνεται με καθαρά εκπαιδευτικά κριτήρια, με ειδική προετοιμασία γι’ αυτό που θα κάνουν. Οι εκπαιδευτικοί όμως αυτοί πάνε στα Charter σχολεία ή στα ημερήσια ενοριακά σχολεία. Ειδικά τα απογευματινά σχολεία δεν έχουν καθόλου αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Το αποτέλεσμα είναι να διδάσκουν στα σχολεία μας κυρίως απόφοιτοι άλλων ειδικοτήτων κι όχι δάσκαλοι. Υπάρχουν άτομα εδώ που έχουν τη διάθεση και τη θέληση να διδάξουν Ελληνικά και είναι γνώστες άριστων Ελληνικών. Δεν έχουν όμως διδακτική εμπειρία. Επιμορφωτικά σεμινάρια διοργανώνονται αρκετά, αλλά η ποιότητα αυτών είναι αμφισβητήσιμη. Είναι βασικό να ειπωθεί, ότι άτομα με προσόντα ικανά να διδάξουν σωστά Ελληνικά, δεν απευθύνονται στα ενοριακά σχολεία, διότι η αμοιβή είναι πενιχρή. Σ’ αυτήν την κατεύθυνση θα προωθούσε πολύ την ελληνική ομογενειακή παιδεία η σοβαρή αύξηση των μισθών των διδασκόντων, ώστε να προσελκυστούν ειδικευμένοι εκπαιδευτικοί στα σχολεία μας. Τέλος, τα βιβλία είναι ακατάλληλα για τη διδασκαλία αυτών των μαθητών, ειδικά όταν οι διδάσκοντες δεν έχουν τις κατάλληλες γνώσεις ή εμπειρία.

Αυτό όμως είναι το ένα μέρος του προβλήματος. Το άλλο μέρος είναι αυτά τα παιδιά που οι γονείς τους δεν τα φέρνουν καθόλου στα σχολεία μας. Το ερώτημα λοιπόν αναφορικά με την ελληνομάθεια, δεν πρέπει να είναι μόνο το πώς να βελτιωθούν οι διδακτικές συνθήκες στο μικρό ποσοστό των παιδιών της Ομογένειας που φοιτούν στα ελληνικά ομογενειακά σχολεία, αλλά το πώς θα προσεγγίσουμε τη μεγάλη πλειοψηφία. Ας μην ξεχνάμε, ότι η ελληνική ομογένεια είναι ένα τελείως ανομοιογενές σώμα. Εχουμε ανθρώπους που μετρούν πολλές γενιές, από τις αρχές του περασμένου αιώνα. Εχουμε μετανάστες της τελευταίας 50ετίας και τους ακόμη νεότερους, αυτούς που μετανάστευσαν τα τελευταία 10 χρόνια, αυτούς της οικονομικής κρίσης. Τέλος, έχουμε και παιδιά από μικτούς γάμους. Για αυτήν την κατηγορία θα βοηθούσε το να προωθήσουμε τον Ελληνισμό συνολικά. Μόνον όταν μάθουν περισσότερα για τη σύγχρονη Ελλάδα και τον πολιτισμό της θα ενδιαφερθούν πραγματικά και για τη γλώσσα. Οι οργανωμένες επισκέψεις στην Ελλάδα (μαθήματα – γνωριμία με Ελληνόπουλα, αδελφοποίηση σχολείων, επισκέψεις πολιτιστικές, αρχαιολογικοί χώροι, διασκέδαση), που ξεδιπλώνουν στα μάτια των παιδιών τη σύγχρονη Ελλάδα, τα κάνουν να νιώθουν υπερηφάνεια που είναι Ελληνες. Στο δικό μας το σχολείο το «Δημήτριος και Γεωργία Καλοειδή» στο Μπρούκλιν της Ν. Υόρκης προσπαθούμε να προσελκύσουμε τα νέα παιδιά στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ενσωματώνοντας τη διδασκαλία μέσα σε στην εμπειρική μάθηση μέσα από τον πολιτισμό και την κουλτούρα μας. Μέσα από τραγούδια και παραδοσιακή μουσική, μέσα από τους δημοτικούς χορούς, ακόμα και με εκδηλώσεις μαγειρικής ή ζαχαροπλαστικής ζωντανεύουμε την ελληνική πραγματικότητα. Χρησιμοποιούμε την τεχνολογία επικουρικά και προχωράμε ένα βήμα παραπέρα τη δυνατότητα των μαθητών μας για επικοινωνία με μαθητές από Ελλάδα. Για τη ενίσχυση της διαφοροποίησης της διδακτέας ύλης ανά τάξη, χρησιμοποιούμε και τις πλατφόρμες των Ελληνικών όπως «Τα Ελληνόπουλα». Με εναρμονισμένες προσπάθειες όλων των ενδιαφερομένων φορέων φέτος φέραμε από την Ελλάδα άλλους δύο αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Αυτή τη στιγμή αριθμούμε 4 αποσπασμένους εκπαιδευτικούς. Αυτό το γεγονός μας επέτρεψε να δημιουργήσουμε επίπεδα διδασκαλίας μέσα στις τάξεις μας. Ετσι οι μαθητές είναι τοποθετημένοι κατά ηλικία, αλλά και κατά επίπεδο γνώσης και απόδοσης της Ελληνικής. Τα αποτελέσματα ήδη έχουν αρχίσει να φαίνονται και είναι πάρα πολύ αισιόδοξα. Βέβαια στο τέλος της σχολικής χρονιάς θα φανεί καθαρά το αποτέλεσμα. Στα μάτια των μαθητών μας αναδεικνύουμε τη νέα Ελλάδα, τη ζωντανή ευρωπαϊκή Ελλάδα, αυτή που τα κάνει να νιώθουν περήφανα. Η Ελλάδα είναι η Πατρίδα μας. Τα Ελληνικά Γράμματα η κληρονομιά μας. Ο ελληνικός Πολιτισμός η ζωή μας και το μέλλον των παιδιών μας.

Ελληνικό Σχολείο Πυθαγόρας – Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή

Γεωργία Κάτση – Διευθύντρια

2350 E Dempster St.

Des Plaines, IL 60016

Τ: (847) 827-5519

F:(847) 824-3455

«Το Ελληνικό Σχολείο ‘Πυθαγόρας’ στην Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή στο Des Plaines, IL, δραστηριοποιείται για περισσότερα από 60 χρόνια και προσπαθεί να προωθήσει την Ελληνορθόδοξη πίστη, την κληρονομιά, τη γλώσσα και τον πολιτισμό μας»

Γεωργία Κάτση

Ποιες είναι οι ελπίδες και οι στόχοι σας για το προσεχές σχολικό έτος; Ποιές σημαντικές αλλαγές έχετε κάνει στο νέο σχολικό σας πρόγραμμα;

Στο ελληνικό σχολείο «Πυθαγόρας» του Αγίου Ιωάννη του Βαπτιστή, ξεκινήσαμε μια ακόμη σχολική χρονιά με λογισμό και με όραμα. Βάζοντας τους μαθητές μας στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας, διαπιστώσαμε για μια ακόμη φορά τη δίψα και τον ενθουσιασμό τους για να μάθουν περισσότερα σχετικά με την Ελληνική μας Ιστορία, τη Θρησκεία μας και τον Ελληνικό μας Πολιτισμό. Για τον λόγο αυτό τη φετινή χρονιά εστιάζουμε ακόμα περισσότερο σε απτούς στόχους, με βασικό κίνητρο τη μεταλαμπάδευση της γνώσης και βιωμάτων που αναφέρονται στους εξής τέσσερις πυλώνες: 1) Συνέχεια της Ελληνικής μας οντότητας, 2) Διδασκαλία της Ελληνικής γλώσσας, 3) Ενδυνάμωση της Ορθόδοξης πίστης και 4) Διατήρηση των Ελληνικών μας παραδόσεων.

Τι σχολείο θέλετε ιδεατά και ποιος είναι ο ρόλος του δασκάλου στη δύσκολη αυτή εποχή όπου καταρρέουν οι πολιτιστικές και ηθικές αξίες;

Το σχολείο που οραματιζόμαστε σαν υπεύθυνοι δάσκαλοι, σμιλευτές κατά τον Παλαμά ψυχών είναι αυτό που ο ποιητής με στοχασμό αναφέρει στο ποίημά του αφιερωμένο στον Δάσκαλο. Σε μια πραγματικότητα που ο καθένας αναφέρεται σε αξίες και πρότυπα που καμία σχέση δεν έχουν με την αληθινή ανθρώπινη οντότητα, σα δάσκαλοι καλούμαστε να καλύψουμε το απέραντο κενό που η κοινωνία έχει δημιουργήσει, με έμφαση σε ηθικές αξίες και γνωστικά πεδία που ωφελούν το μυαλό και την ψυχή. Παραθέτω το ποίημα του Παλαμά παρακάτω, θεωρώντας το όσο ποτέ επίκαιρο και πραγματικό μέσο εμψύχωσης του σημερινού Ελληνα εκπαιδευτικού:

Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε, ψυχές!

Σμίλεψε πάλι, δάσκαλε, ψυχές!

Κι ό,τι σ’ απόμεινε ακόμη στη ζωή σου,

Μην τ’ αρνηθείς! Θυσίασέ το ως τη στερνή πνοή σου!

Χτίσ’ το παλάτι, δάσκαλε σοφέ!

Κι αν λίγη δύναμη μες στο κορμί σου μένει,

Μην κουρασθείς. Είν’ η ψυχή σου ατσαλωμένη.

Θέμελα βάλε τώρα πιο βαθιά,

Ο πόλεμος να μην μπορεί να τα γκρεμίσει.

Σκάψε βαθιά. Τι κι αν πολλοί σ’ έχουνε λησμονήσει;

Θα θυμηθούνε κάποτε κι αυτοί

Τα βάρη που κρατάς σαν Ατλαντας στην πλάτη,

Υπομονή! Χτίζε, σοφέ, της κοινωνίας το παλάτι!

Κωστής Παλαμάς, «Στον Δάσκαλο»

Ποια είναι τα περιθώρια της κριτικής σκέψης που επιτρέπει η ψηφιακή εκπαίδευση κατά τη γνώμη σας;

Θα επιμείνω για μια ακόμη φορά πως η γνώση είναι ελευθερία. Σαν εκπαιδευτικός, θεωρώ μεγάλη ελευθερία την πρόσβαση σε αμέτρητες πηγές γνώσης, τη δυναμική αναζήτηση πληροφοριών και την πλέον κατάργηση των αποστάσεων που η νέα ψηφιακή πραγματικότητα μας προσφέρει. Είναι ωστόσο αναγκαίο και θεμιτό ο εκπαιδευτικός να εντοπίζει πιθανούς κινδύνους, ασάφειες ή ακόμα και μεροληψία στην προσφορά πληροφοριών. Η διασταύρωση απόψεων από τον δάσκαλο, επιφέρει την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και συνεπώς την απόρριψη από τους μαθητές μας οποιασδήποτε τάσης μιμητισμού και υιοθέτησης αξιών μη συμβατών με το ήθος της δική μας Ελληνικής Ορθόδοξης παράδοσής μας. Το σχολείο μας, στοχεύοντας σε θετικές συμπεριφορές, με επίκεντρο το σεβασμό του ατόμου και την ανάδειξη της ιδιοφυίας του επικεντρώνεται στους εξής κανόνες συμπεριφοράς, αποδεκτούς από όλους προσφέροντας την ηθική ικανοποίηση ότι στο μαθησιακό μας περιβάλλον δεν ταιριάζουν συμπεριφορές που καταπατούν την ελευθερία του ατόμου με την πραγματική έννοια της ελευθερίας. Γι’ αυτό και είμαστε περήφανοι που στο Ελληνικό μας σχολείο «Πυθαγόρας»:

Σεβόμαστε ο ένας τον άλλον.

Λέμε όχι στη βία.

Μαθαίνουμε από τα λάθη μας.

Κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε.

Δημιουργούμε, γελάμε, διασκεδάζουμε, καθώς μαθαίνουμε!

Ελληνικό Εκπαιδευτικό Κέντρο Αγίας Αικατερίνης

Hellenic Education Center

Saint Katherine Greek Orthodox Church

Σταυρούλα Σκρεπετού – Διευθύντρια Ελληνικού σχολείου «Αγ. Αικατερίνης»

Ευαγγελία Τζαναβάρα – Διευθύντρια Παιδικού Σταθμού και Προνηπίου «Παιδεία»

3149 Glen Carlyn Road * Falls Church, VA 22041

HEC Office 703-671-7715 * Church Office 703-671-1515

«Η γλώσσα και η παιδεία είναι τα δύο βασικά όπλα για να διατηρηθεί ζωντανός ο Ελληνισμός στη Διασπορά και είναι χρέος όλων μας να αγωνιστούμε για την ισχυροποίηση και ανάδειξη του ελληνικού του πολιτισμού, της γλώσσας και της ιστορίας μας»

Σταυρούλα Σκρεπετού, Ευαγγελία Τζαναβάρα

Το Κέντρο Ελληνικής Εκπαίδευσης της εκκλησιαστικής κοινότητας της Αγίας Αικατερίνης ως ενιαίο κέντρο διδασκαλίας γλώσσας και πολιτισμού στο οποίο υπάγονται το Προνήπιο «Παιδεία» και το Ελληνικό Σχολείο λειτουργεί με τη σημερινή του μορφή την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο, το Προνήπιο «Παιδεία» ιδρύθηκε πριν από 16 χρόνια και το ελληνικό σχολείο πριν από 40 χρόνια. Το σύνθημά μας «Αιέν Αριστεύειν» πηγάζει από το έκτο βιβλίο της Ιλιάδας του Ομήρου, (Ιλιάδα 6. 208) όπου ο Γλαύκος απευθυνόμενος στον Διομήδη αναφέρει τα ακόλουθα: «Ο Ιππόλοχος με παρακάλεσε. Ισχυρίζομαι ότι είμαι γιος του, και με έστειλε στην Τροία με αυστηρές οδηγίες: Πάντα να διαπρέψω, να κάνω καλύτερα από τους άλλους και να φέρω δόξα στους προγόνους σας, οι οποίοι ήταν πράγματι πολύ μεγάλοι… Αυτή είναι η καταγωγή μου. Αυτό είναι το αίμα που είμαι περήφανος να κληρονομήσω».

Το λογότυπο του Hellenic Education Center (HEC) της Αγίας Αικατερίνης βασίζεται σε πέντε στοιχεία. Το γαλάζιο φόντο παραπέμπει στη Μεσόγειο Θάλασσα, η οποία τροφοδότησε το εμπόριο και την ανάπτυξη της αρχαίας Ελλάδας. Η αθηναϊκή κουκουβάγια είναι το αναγνωρισμένο σύμβολο της γνώσης, της σοφίας, της οξυδέρκειας και της ευρυμάθειας σε όλο τον δυτικό κόσμο. Το χρυσό μοτίβο συμβολίζει την ακαδημαϊκή αριστεία που απαιτείται από τους μαθητές και τη σχολή μας. Κύρια στοιχεία του εμβλήματός μας αποτελούν ο Τίμιος Σταυρός, σύμβολο της ορθόδοξης χριστιανικής πίστης μας και ο τροχός της Αγίας Αικατερίνης που είναι σύμβολο του μαρτυρίου της πολιούχου μας Αγίας και της απαρέγκλιτης αφοσίωσής της στις αρχές της πίστεώς της. Η αποστολή του κέντρου μας είναι να εκπαιδεύει τα παιδιά, τους ενήλικες της κοινότητάς μας αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο για την ελληνική γλώσσα και τον ελληνικό πολιτισμό σύμφωνα με τρεις βασικούς στόχους: α) Ολοκληρωμένη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, β) Προώθηση του ελληνικού πολιτισμού, της ελληνικής ιστορίας και πολιτιστικής κληρονομιάς και γ) Στήριξη της Ελληνορθόδοξης πίστης και διδασκαλίας της.

Για την επίτευξη της αποστολής μας, προσφέρουμε ένα πολύπλευρο εκπαιδευτικό σύστημα το οποίο αποτελείται από τις ακόλουθες συνιστώσες:

Ελληνικό Σχολείο Νέων (προσχολικής – δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) στο οποίο παρέχεται καινοτόμος διδασκαλία και πρόγραμμα σπουδών που βασίζεται στα πρότυπα διδασκαλίας της Ελληνικής ως γλώσσα κληρονομιάς. Οι μαθητές του σχολείου μας με βάση τις επιδόσεις τους λαμβάνουν βραβεία και υποτροφίες από τους οργανισμούς Hellenic Society of Prometheus και ΑHEPA. Ελληνικό Σχολείο Ενηλίκων όπου προσφέρονται απογευματινά υβριδικά μαθήματα για ενήλικες που ενδιαφέρονται να μάθουν Νέα Ελληνικά (αρχάριοι έως προχωρημένοι). Ημερήσιο Προνήπιο και παιδικός σταθμός «Παιδεία» με δίγλωσσο πρόγραμμα το οποίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 2-5 ετών. Λειτουργεί δώδεκα μήνες τον χρόνο. Βασίζεται στη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, των εθίμων, της ελληνικής Ορθόδοξης πίστης και επίσης προετοιμάζει τους μικρούς μαθητές μας για το αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα.

Επίσης, το Κέντρο Ελληνικής Εκπαίδευσης της Αγίας Αικατερίνης λειτουργεί επί σειρά ετών:

Ως εξεταστικό κέντρο για τις εξετάσεις στη Νέα Ελληνική Γλώσσα οι οποίες διεξάγονται υπό την αιγίδα της Αρχιεπισκοπής / Comprehensive Examination in Modern Greek (Greek Regents Exam) by the Archdiocesan District Office of Education.

Ως επίσημο Εξεταστικό Κέντρο Ελληνομάθειας αναγνωρισμένο από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και το Υπουργείο Παιδείας της Ελλάδας στην ευρύτερη περιοχής της Ουάσιγκτον DC.

Απέναντι στα διλήμματα και τις προκλήσεις της νέας εποχής όπως είναι η διαχείριση της μετάβασης στον ψηφιακό κόσμο, οι νέες προκλήσεις στο πεδίο της γνώσης και η επίδραση της ψηφιακής πραγματικότητας στη διαμόρφωση του χαρακτήρα των παιδιών, στόχος μας είναι ως φορέας αγωγής η εσωτερική καλλιέργεια, η ηθικοπνευματική ολοκλήρωση και η θωράκιση των μαθητών μας ώστε να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν με επιτυχία τις προκλήσεις αυτές.

Οι ενέργειες και το όραμά μας στοχεύουν σε ένα σχολείο που αποτελεί όχι μόνο κέντρο στήριξης και προώθησης της ελληνικής γλώσσας αλλά ταυτόχρονα μεταλαμπαδεύει στα Ελληνόπαιδα ηθικές αξίες, ιδανικά και πρότυπα, μεταβιβάζει τον σεβασμό στην ελληνική παράδοση και τον ελληνικό πολιτισμό και στηρίζει την εθνική μας ταυτότητα μέσα στον σημερινό κοσμοπολιτισμό. Ο Ελληνισμός στην εποχή μας έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ τη συνοχή και την ομόνοια. Η εκπαίδευση των ομογενών και η στήριξη των σχολείων της Διασποράς πρέπει να αντιμετωπισθούν με καλά μελετημένα και στοχευμένα μέτρα.

Διαπιστώνεται έλλειψη κατάλληλα καταρτισμένου εκπαιδευτικού προσωπικού. Επίσης, αποτρεπτικοί παράγοντες προσέλκυσης διδακτικού προσωπικού αποτελούν η απουσία μέριμνας για συνταξιοδότηση και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη των εργαζομένων στα Απογευματινά και Σαββατιανά σχολεία και η χαμηλή ωριαία αποζημίωση σε σχέση με το πραγματικό κόστος της σύγχρονης ζωής. Πέρα λοιπόν από την ηθική υποστήριξη των σχολείων, είναι απαραίτητη η στήριξή τους με κατάλληλα εκπαιδευμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και η οικονομική βοήθεια προς αυτά. Τα ελληνικά σχολεία της Αμερικής φανερώνουν τη ζωντανή σχέση και την αγάπη που έχουν οι ελληνικές κοινότητες με τη μητέρα Πατρίδα. Η γλώσσα και η παιδεία είναι τα δύο βασικά όπλα για να διατηρηθεί ζωντανός ο Ελληνισμός στη Διασπορά και είναι χρέος όλων μας να αγωνιστούμε για την ισχυροποίηση και ανάδειξη του ελληνικού του πολιτισμού, της γλώσσας και της ιστορίας μας.

Ελληνικό σχολείο Αγίας Παρασκευής Greenlawn

Greek School Of St. Paraskevi

Greek Orthodox Church of Greenlawn

Ευανθία Τόμπα-Νταγκίνης – Διευθύντρια

Διευθύντρια Ελληνικού Σχολείου

1 Shrine Pl, Greenlawn, NY 11740

Τ: (631) 261-7272

Email: [email protected]

«Τα παιδιά πίσω από μία οθόνη μπορούν να εκφραστούν πιο εύκολα, να πιστεύουν πιο εύκολα αγνώστους και να κρύβουν σημαντικές πληροφορίες για την ζωή τους. Να τις εκμυστηρεύονται στους αγνώστους παρά σε γονείς και δασκάλους»

Ευανθία Τόμπα-Νταγκίνης

Το σχολείο μας βρίσκεται στην καρδιά του Λονγκ Αϊλαντ (Long Island) στην όμορφη περιοχή του Greenlawn και λειτουργεί κάθε Σάββατο από τις 9:00 π.μ. –1:00 μ.μ.. Οι μαθητές μας ανέρχονται περίπου στους 150 και επί το πλείστον είναι παιδιά δεύτερης και τρίτης γενιάς που μαθαίνουν Ελληνικά σαν δεύτερη γλώσσα. Οι στόχοι του σχολείου μας και οι ελπίδες όλων μας είναι η εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας μας, η διατήρηση, και η προαγωγή του ελληνικού πολιτισμού μας, των παραδόσεών μας και των ελληνοχριστιανικών ιδεωδών μας.

Προτεραιότητες του σχολείου μας είναι: α) Το σχολικό περιβάλλον να είναι θετικό και ασφαλές για τους μαθητές και τους δασκάλους μας. β) Να αγκαλιάσει όλους τους μαθητές ανεξάρτητα την καταγωγή και την οικονομική τους κατάσταση. γ) Να βοηθήσει τους μαθητές να σκέφτονται ελεύθερα, υπεύθυνα και να σέβονται ο ένας τον άλλον. δ) Οι μαθητές και οι μαθήτριες του σχολείου μας να δημιουργήσουν φιλίες ζωής. ε) Τέλος, οι μαθητές και μαθήτριές μας να γίνουν οι καλύτεροι πρεσβευτές και να μεταλαμπαδεύσουν τον πολιτισμό μας σε άλλες εθνότητες και κουλτούρες, να συνειδητοποιήσουν την αξία και το μεγαλείο της κληρονομιάς μας και να συνδεθούν με τις ρίζες τους.

Φέτος, προβήκαμε σε κάποιες σημαντικές αλλαγές για να μπορέσουμε να υπηρετήσουμε τους μαθητές μας αποτελεσματικότερα. Το σχολείο μας εμπλούτισε το αφοσιωμένο διδακτικό προσωπικό μας με δύο καινούργιες δασκάλες με ειδικότητα στην ελληνική γλώσσα. Μείωσε τον αριθμό των μαθητών σε κάθε τάξη, έτσι ώστε να βοηθήσουμε ουσιαστικά όλους τους μαθητές με προσοχή και ενδιαφέρον στην ατομικότητα και τις ανάγκες του κάθε μαθητή. Επίσης, δημιουργήσαμε «Googleclassroom» για να μπορέσουν οι μαθητές και οι γονείς να έχουν άμεση πρόσβαση στα μαθήματά τους και τις εργασίες τους γρήγορα, υπεύθυνα και αποτελεσματικά. Το σχολείο μας πρέπει να είναι σημείο αναφοράς και παράδειγμα προς μίμηση για όλα τα σχολεία της περιοχής μας. Σήμερα τα παιδιά και οι νέοι γενικότερα δέχονται χιλιάδες ερεθίσματα μέσω των κοινωνικών μέσων, άλλοτε θετικά και άλλοτε αρνητικά. Ο δάσκαλος πρέπει να μπορεί να ξεχωρίσει, να αναλύσει και να αξιολογήσει σωστά τις συμπεριφορές των μαθητών. Να είναι φιλικός μαζί τους και να κερδίζει την εμπιστοσύνη τους. Με τη βοήθεια και συνεργασία των γονέων θα μπορούν να καταλάβουν τις ανησυχίες τους και τα προβλήματά τους. Να υπάρχει σεβασμός από όλους και προς όλους. Να καταδικάζουμε και να απαγορεύουμε τον σχολικό εκφοβισμό(μπούλινγκ). Να καταλαβαίνουμε και να αγκαλιάζουμε την διαφορετικότητα. Η σωστή αξιολόγηση του δασκάλου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ένα άκρως πετυχημένο σχολείο.

Ζούμε σε μία μεταβατική εποχή και υπάρχει χάσμα μεταξύ της γενιάς των παππούδων μας και των παιδιών μας. Ενώ οι βασικές ανάγκες υπάρχουν σε όλες τις γενιές (όπως στέγη και τροφή), οι ουσιαστικές ανάγκες όπως αγάπη, κατανόηση και στοργή διαφέρουν. Οι πληροφορίες και πολλές από τις απαντήσεις στα προβλήματα των παιδιών και των νέων είναι δυσανάλογες. Υπάρχουν πολλές ευκαιρίες για τους μαθητές και τους γονείς να βρίσκουν γρήγορες απαντήσεις για προβλήματα και ασκήσεις στο σχολείο και τη δουλειά τους. Πολλές φορές, χωρίς όμως να το καταλάβουμε, ασκείται άνιση βία μέσω του διαδικτύου. Πολλά περιστατικά γίνονται γνωστά πολύ αργά και περιέχουν μεγάλους κινδύνους για όλους μας. Οι γονείς και οι δάσκαλοι πρέπει καθημερινά να συμβουλεύουν, να επικοινωνούν και να προστατεύουν τα παιδιά. Τα παιδιά πίσω από μία οθόνη μπορούν να εκφραστούν πιο εύκολα, να πιστεύουν πιο εύκολα αγνώστους και να κρύβουν σημαντικές πληροφορίες για την ζωή τους. Να τις εκμυστηρεύονται στους αγνώστους παρά σε γονείς και δασκάλους. Εκεί έρχεται να συμβάλει και να διαπαιδαγωγήσει το σχολείο, ο δάσκαλος και οι γονείς. Ολοι μας να εναρμονίσουμε τις προσπάθειές μας και να παρουσιάσουμε μια φυσιολογική, πραγματική ζωή στα παιδιά μας. Να τα βοηθήσουμε να αποβάλουν την δυσαρέσκεια, την αναποτελεσματικότητα και τα αρνητικά αίτια της ψηφιακής παραπληροφόρησης. Βασικός πυλώνας είναι η κοινωνική διάταξη του σχολείου, η συνεχής παρακολούθηση και ο σωστός προγραμματισμός. Να εκπαιδεύσουμε με σωστά εργαλεία και διαρκή παρακολούθηση τους αφελείς και ευκολόπιστους μαθητές μας. Να διαπιστώνουμε εγκαίρως τις αδυναμίες τους και να τους καθιστούμε υπεύθυνους για τις πράξεις τους. Επίσης, να τους διαπαιδαγωγούμε σωστά, παραδειγματικά και όχι ψεύτικα και υποθετικά.

Η ανθρώπινη αξιοπρέπεια πρέπει να συνεχιστεί και να αναπτύσσεται μέσα από την ταυτότητα του σωστού και έγκυρου διαδικτύου. Να τα διδάξουμε να αποφεύγουν τα ψεύτικα λόγια, και να μην γίνονται έρμαια του κάθε κακόβουλου κακοποιού πίσω από τις οθόνες των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Δεν πρέπει να υπάρχει και να γίνεται ανεκτή η βία ούτε στα σχολεία, ούτε στο σπίτι, και πόσο μάλιστα στο διαδίκτυο. Το σχολείο πάντα θα βάζει φραγμό σε κάθε συμπεριφορά βίας. Εχουμε όλοι μας την ευθύνη και την υποχρέωση να διδάξουμε σωστά τα παιδιά μας και τους μαθητές μας για ένα καλύτερο αύριο. «Γηράσκω αεί διδασκόμενος».

Λιτλ Χάλος Προνήπιο

Little Halos Day Preschool-prekindergarden of saint Athanasious

Αργυρώ Νικολέτος – Διευθύντρια

4 Appleton Street Arlington, MA 02476

T.: 781-646-1322

Fax: 781-641-4700

E-mail: [email protected]

www.littlehalospreschool.org

«Στόχος είναι να προσφέρουμε στους μαθητές μας όσο πιο πολλές εμπειρίες μέσω διαθεματικών ενοτήτων. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια και η ευημερία των μαθητών μας»

Αργυρώ Νικολέτος

Ξεκινήσαμε αρχές Σεπτεμβρίου τη φετινή χρονιά με ενθουσιασμό και υποδεχθήκαμε τους μαθητές μας. Με τον καθιερωμένο μας Αγιασμό ο πατέρας Χαράλαμπος μας ευλόγησε, για να έχουμε μια καλή και δημιουργική χρονιά.

Κάθε σχολική χρονιά είναι ιδιαίτερη στο δίγλωσσο Προνήπιο του Little Halos. Οι δυο τάξεις περιλαμβάνουν Ελληνόφωνα παιδιά, παιδιά μικτών οικογενειών και παιδιά που είναι Αγγλόφωνα. Ολες οι οικογένειες επιδιώκουν να έχουν τον ίδιο στόχο για τα παιδιά τους, την καθημερινή έκθεση τους στην ελληνική γλώσσα, τον πολιτισμό και τη θρησκεία μας.

Στόχος είναι να προσφέρουμε στους μαθητές μας όσο πιο πολλές εμπειρίες μέσω διαθεματικών ενοτήτων. Χρησιμοποιούμε δημιουργικά μέσα και τρόπους όπως κατασκευές, παιχνίδια, μουσική και κίνηση. Επίσης, δημιουργούνται στενοί δεσμοί και φιλίες μεταξύ των οικογενειών που συνεχίζονται και αργότερα. Προτεραιότητά μας είναι η ασφάλεια και η ευημερία των μαθητών μας.

Δεν έχουμε κάνει κάποιες σημαντικές αλλαγές στο πρόγραμμά μας, ωστόσο κάθε χρόνο το προσαρμόζουμε ανάλογα με τις ανάγκες των παιδιών.