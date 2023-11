Αιφνιδιαστική έξωση σε ελληνικό εστιατόριο στο Χόλιοκ της Μασαχουσέτης

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Με αφορμή την Εβδομάδα Κοσμήματος στη Νέα Υόρκη (New York Jewelry week ’22-’23) το Ελληνικό Προξενείο φιλοξενεί την πολύτιμη έκθεση «A History of Revolutions», από τις 15-17 Νοεμβρίου σε συνεργασία με το Μουσείο Κοσμήματος Ηλία Λαλαούνη (ΜΚΗΛ)(Ilias Lalaounis Jewelry Museum) και την υποστήριξη του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος(Stavros Niarchos Foundation) και των Αμερικανών Φίλων του Μουσείου Ηλίας Λαλαούνης (The American Friends of the Ilias Lalaounis Jewlery Museum), με στόχο να διασφαλιστεί ότι το σύγχρονο εικαστικό κόσμημα θα αναδειχθεί ως διακοσμητική τέχνη, ενσωματώνοντας την αξία και την ιστορική σημασία που του αναλογεί για τις επερχόμενες γενιές.