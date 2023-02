Ακυρώσεις και εκτροπές πτήσεων λόγω διακοπής ρεύματος στο αεροδρόμιο JFK

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. Η διακοπή ρεύματος σε τερματικό σταθμό του διεθνούς αεροδρομίου John F. Kennedy της Νέας Υόρκης διήρκεσε για δεύτερη ημέρα την Παρασκευή, αφού ανάγκασε ορισμένες πτήσεις να ακυρωθούν ή να εκτραπούν, συμπεριλαμβανομένης μιας που επέστρεψε στη Νέα Ζηλανδία, τη στιγμή που πλησίαζε στις ΗΠΑ.

Αξιωματούχοι του αεροδρομίου ανέφεραν σε ένα tweet αργά το βράδυ της Πέμπτης ότι ο Αεροσταθμός 1, ο οποίος εξυπηρετεί ορισμένες από τις διεθνείς πτήσεις του αεροδρομίου, θα παραμείνει κλειστός την Παρασκευή «λόγω ηλεκτρικών προβλημάτων».

JFK Terminal 1 will remain closed on 2/17 due to electrical issues as the Port Authority continues working with the terminal’s operator to restore flight operations as quickly as possible. Travelers should check with their carriers for flight status before coming to the airport.

— John F. Kennedy Airport (@JFKairport) February 17, 2023