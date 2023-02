Αποχωρεί οριστικά από την ενεργό δράση ο θρύλος του NFL Τομ Μπρέιντι

ΤΑΜΠΑ. ΦΛΟΡΙΔΑ. Ο Τομ Μπρέιντι (Tom Brady), ο οποίος έχει κερδίσει τον αριθμό ρεκόρ των επτά Super Bowls για τη Νέα Αγγλία και την Τάμπα, ανακοίνωσε την οριστική αποχώρησή του από την ενεργό δράση.

Ο Μπρέιντι – ο πιο επιτυχημένος quarterback στην ιστορία του NFL και ένας από τους μεγαλύτερους αθλητές στα ομαδικά αθλήματα – δημοσίευσε την ανακοίνωση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το πρωί της Τετάρτης, μέσα από ένα σύντομο βίντεο διάρκειας μόλις ενός λεπτού.

«Καλημέρα παιδιά. Θα μπω αμέσως στο θέμα», λέει ο Μπρέιντι καθώς αρχίζει το μήνυμα. «Αποσύρομαι. Για τα καλά».

Truly grateful on this day. Thank you 🙏🏻❤️ pic.twitter.com/j2s2sezvSS

— Tom Brady (@TomBrady) February 1, 2023