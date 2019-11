ATP Finals: Το σήκωσε ο Στέφανος Τσιτσιπάς (σε βίντεο ο νικητήριος πόντος και η απονομή του Στέφανου)

Με νίκη 2-1 σετ στον τελικό του ATP Finals ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Ντομινίκ Τιμ και κατέκτησε το τρόπαιο. O Ελληνας τενίστας με 6-7, 6-2, 7-4 στον τελικό του O2 Arena στο Λονδίνο επικράτησε του Αυστριακού και κατέκτησε την πρώτη θέση στο τουρνουά.



(Ο νικητήριος πόντος του Στέφανου Τσιτσιπά)

Ο Στέφανος Τσιτσιπάς κατάφερε να κατακτήσει ένα από τα σημαντικότερα τρόπαια στο άθλημα του τένις, το ATP Finals και έγινε ο καλύτερος των…καλύτερων επικρατώντας στη διοργάνωση που συμμετέχουν οι κορυφαίοι οκτώ τενίστες στον κόσμο!

Αν και έχασε το 1ο σετ μετά από οριακό τάι-μπρέικ, ο Στέφανος βρήκε την ψυχική δύναμη και γύρισε με εντυπωσιακό τρόπο το ματς, φτάνοντας στο τρόπαιο, μετά από 2 ώρες και 35 λεπτά αγώνα-θρίλερ, με τελικό σκορ 6-7(6), 6-2, 7-6(4).

THE NEW KING OF LONDON 👑

🇬🇷 @StefTsitsipas becomes the first Greek player to win the #NittoATPFinals 🙌

🎥: @TennisTV pic.twitter.com/vgqwdbfQiS

— ATP Tour (@atptour) November 17, 2019