«Best Island in Europe» ψηφίστηκε η Μήλος από τους αναγνώστες του «Travel and Leisure»

Ως το καλύτερο νησί της Ευρώπης (Best Island of Europe) για το 2019, ψηφίστηκε η Μήλος από τους πολυάριθμους αναγνώστες του κορυφαίου αμερικανικού ταξιδιωτικού περιοδικού «Travel and Leisure».

Παράλληλα, τρία ακόμη ελληνικά νησιά περιλαμβάνονται στην κορυφαία 15άδα της κατηγορίας και συγκεκριμένα η Κρήτη στη 2η θέση, η Πάρος στην 4η θέση και η Σαντορίνη στην 5η θέση.

Η ιστοσελίδα του περιοδικού επισημαίνει ότι «η Ελλάδα κυριαρχεί στην κατηγορία αυτή», ενώ ειδικότερα για τη Μήλο αναφέρει: «Είναι γνωστή ως ο τόπος όπου ανακαλύφθηκε το περίφημο άγαλμα της Αφροδίτης της Μήλου. Όμως οι επισκέπτες εξακολουθούν να βρίσκουν τους δικούς τους θησαυρούς […]. Περπατήστε στα πλακόστρωτα δρομάκια, πεζοπορήστε τους ηφαιστειακούς κρατήρες, περιπλανηθείτε στα μνημεία ή χαλαρώστε στις καλυμμένες με λευκή άμμο παραλίες με θέα τα γαλαζοπράσινα νερά. Ακόμη και ο μεγαλύτερος οικισμός, ο Αδάμαντας, που διαθέτει δύο μουσεία και πολλά boutique hotels, παραμένει σε μεγάλο βαθμό απαλλαγμένος από τα πλήθη που κατακλύζουν άλλα ελληνικά νησιά. Και, όπως επεσήμανε ένας λάτρης του νησιού “παραμένει πολύ προσιτό”».

Την ίδια στιγμή και σύμφωνα πάντα με τις προτιμήσεις των αναγνωστών του περιοδικού, τα τέσσερα αυτά ελληνικά νησιά περιλαμβάνονται επίσης στα δημοφιλέστερα παγκοσμίως (Best Islands in the World), με τη Μήλο να καταλαμβάνει την 4η θέση, η Κρήτη την 7η θέση, η Πάρος την 11η θέση και η Σαντορίνη την 14η θέση. «Τα ελληνικά νησιά είναι από καιρό τα αγαπημένα των αναγνωστών του περιοδικού για τη διακριτική φυσική ομορφιά τους, το εξαίρετο φαγητό και τον αρχαίο πολιτισμό τους, με αποτέλεσμα η Ελλάδα να είναι η χώρα με την μεγαλύτερη αντιπροσώπευση στην κατηγορία αυτή» σχολιάζει σχετικά η ιστοσελίδα του περιοδικού.

Η τελετή απονομής των βραβείων θα πραγματοποιηθεί την προσεχή Τρίτη 16 Ιουλίου στη Νέα Υόρκη, ενώ το βραβείο για τη Μήλο θα παραλάβει η αναπληρώτρια προϊσταμένη της Υπηρεσίας ΕΟΤ ΗΠΑ Μαρία Κριθαριώτη.