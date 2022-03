Μπίλι Γκίλμπερτ: Ενδυόμενος τον Ελληνα

Αμερική

Ο Γουίλιαμ Γκίλμπερτ Μπάρον (William Gilbert Barron) ήταν ένας γεννημένος καλλιτέχνης, κυριολεκτικά. Στις 12 Σεπτεμβρίου 1894, γιος μελών της «Metropolitan Opera Company», ο άνθρωπος που ο κόσμος θα γνώριζε ως Μπίλι Γκίλμπερτ, γεννήθηκε στο καμαρίνι της «Hopkins Opera House» στο Λούισβιλ του Κεντάκι. Κατά τη διάρκεια της Χρυσής Εποχής του Χόλιγουντ, τρεις Αμερικανοί κωμικοί υποδύονταν τακτικά Ελληνες μετανάστες: ο Χάρι Αϊνστάιν (Harry Einstein), ο Τζορτζ Γκίβοτ (George Givot)και ο Μπίλι Γκίλμπερτ. Αυτοί οι τρεις καλλιτέχνες υποδύθηκαν επανειλημμένα Ελληνες κατά τη διάρκεια της καριέρας τους – δεν ήταν ποτέ απλώς μια μοναδική εμφάνιση για κανέναν από αυτούς τους άνδρες.

Η μέθοδος που επέλεξαν και οι τρεις για να υποδυθούν αποτελεσματικά τους εαυτούς τους ως Ελληνες ήταν να μιλούν σε μια κακοδομημένη αγγλική γλώσσα με έντονη προφορά. Αυτός ο τύπος κωμικού έχει μακρά ιστορία στους αμερικανικούς χώρους ψυχαγωγίας. Ενας κωμικός αυτής της κατηγορίας είναι γνωστός ως κωμικός διαλέκτου. Συλλογικά αυτοί οι τρεις κωμικοί εμφανίστηκαν σε δεκάδες ταινίες. Δεδομένου ότι το κοινό στο οποίο απευθύνονταν αποδέχτηκε εύκολα αυτές τις καρικατούρες ως αναγνωρίσιμο «Ελληνα», τότε οι Ελληνοαμερικανικές Σπουδές, ως έχουν, πρέπει να κατανοήσουν τις ενέργειες και τον λόγο – τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή και μέσα σε αυτή την καλλιτεχνική μορφή. Κατά τη διάρκεια των τριών καριέρων τους, αυτοί οι καλλιτέχνες εμφανίστηκαν σε ρόλους όπως πωλητές καροτσιών, ιδιοκτήτες μικρών εστιατορίων, σερβιτόροι, ακόμα και ως ηγέτες της ελληνοαμερικανικής κοινότητας που μιλούσαν εκ μέρους της ελληνικής κοινότητας στο σύνολό της. Δεν μπορεί να τονιστεί αρκετά ότι και οι τρεις ερμηνευτές προσέφεραν τακτικά μια κινηματογραφική απεικόνιση που ο μέσος Αμερικανός αυτής της περιόδου αναγνώριζε ή γρήγορα άρχισε να αναγνωρίζει ως Ελληνα που ζει στην Αμερική.

Στην περίπτωση του Μπίλι Γκίλμπερτ, η ζωή του ως επαγγελματία καλλιτέχνη ξεκίνησε σε νεαρή ηλικία. Αναφέρεται ότι ο Γκίλμπερτ εγκατέλειψε το σχολείο μετά την τετάρτη τάξη για να ενταχθεί σε έναν επιτυχημένο παιδικό τραγουδιστικό θίασο. Η επιτυχία του Γκίλμπερτ ήταν τέτοια που στην ηλικία των δώδεκα ετών άρχισε να παίζει σε βοντβίλ. Στην ηλικία των 18 ετών ο Γκίλμπερτ εμφανιζόταν με μεγάλη επιτυχία ως κωμικός σε σκηνές βοντβίλ σε όλη τη χώρα.

Μετά από χρόνια στο χώρο του βοντβίλ, ο Σταν Λόρελ (Stan Laurel) (1890-1965) είδε τον Γκίλμπερτ στη σκηνή του βοντβίλ στο «Sensations Of 1929», αντιλαμβανόμενος αμέσως το ταλέντο του. Ο Λόρελ σύστησε τον Γκίλμπερτ στον παραγωγό κωμωδιών Χαλ Ρόουτς (Hal Roach) (1892-1992). Λίγο αργότερα ο Γκίλμπερτ προσλήφθηκε από τον Ρόουτς για να γράφει ανέκδοτα, να παίζει σε ταινίες ως ηθοποιός και με τον καιρό να γίνει κωμικός σκηνοθέτης. Από αυτό το σημείο και μετά ο Γκίλμπερτ συνεργάστηκε τακτικά με μια εκπληκτική σειρά από κωμικούς σούπερ-σταρ, όπως -αλλά όχι μόνο- οι Σταν Λόρελ (Stan Laurel) και Ολιβερ Χάρντι (Oliver Hardy, ο Τσάρλι Τσάπλιν (Charlie Chaplin), το Τρίο Στούτζες (The Three Stooges), ο Τσάρλι Τσέις (Charlie Chase), ο Χάρι Λάνγκτον (Harry Langdon), η Σίρλεϊ Τεμπλ (Shirley Temple), η Θέλμα Τοντ (Thelma Todd) και οι παιδικοί ηθοποιοί του «Our Gang».

Το 1930, ο Γκίλμπερτ εμφανίστηκε στην πρώτη του μικρού μήκους ταινία με το στούντιο «Vitaphone» και το 1943 άρχισε να πρωταγωνιστεί σε μια σύντομη σειρά κωμωδιών δύο ρόλων για την «Columbia Pictures». Την ίδια χρονιά ο Γκίλμπερτ ξεκίνησε μια άλλη σειρά μικρών κωμικών ταινιών, συνεργαζόμενος με τον κωμικό της σκηνής Φρανκ Φέι (Frank Fay)(1891-1961) για την «Columbia Pictures».

Για τους νεότερους αναγνώστες θα πρέπει να τονίσουμε ότι η ανάμειξη ταινιών μικρού μήκους, κινούμενων σχεδίων και δελτίων ειδήσεων με ταινίες μεγάλου μήκους ήταν συνηθισμένο φαινόμενο με την αγορά ενός εισιτηρίου από την αρχή του βωβού κινηματογράφου μέχρι και τη δεκαετία του 1970. Κατά συνέπεια, ο Γκίλμπερτ, εκτός από τις ερμηνείες του σε μεγάλες κινηματογραφικές ταινίες, εμφανιζόταν επίσης τακτικά σε κυριολεκτικά δεκάδες ταινίες μικρού μήκους.

Χωρίς αμφιβολία, ο Γκίλμπερτ, με την πάροδο του χρόνου, συνδέθηκε περισσότερο με ένα παρατεταμένο, εκρηκτικό φτέρνισμα που έγινε το σήμα κατατεθέν της ζωής του. Περιέργως ο Γκίλμπερτ σημείωσε κάποτε: «Ο κόσμος με θυμάται ως τον κωμικό με το αστείο φτέρνισμα… Το αστείο είναι ότι δεν το χρησιμοποίησα σε περισσότερες από πέντε ή έξι ταινίες που έκανα, αλλά με τον τρόπο που μένει στη μνήμη των ανθρώπων θα νόμιζε κανείς ότι αυτό ήταν το μόνο που έκανα ποτέ». Παρ’ όλα αυτά, ήταν τέτοια η ταύτισή του με το φτέρνισμα που ο Γκίλμπερτ αποτέλεσε το μοντέλο και τελικά τη φωνή του νάνου του Φτερνίσματος στην ταινία «Η Χιονάτη και οι επτά νάνοι» του 1937. Συνολικά, ο Γκίλμπερτ εμφανίστηκε κυριολεκτικά, κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια της σχεδόν πενήντα χρόνων καριέρας του, σε κάθε δημόσια αμερικανική μορφή ψυχαγωγίας, στο βοντβίλ, στο μπουρλέσκ, στο ραδιόφωνο, στη σκηνή του Μπρόντγουεϊ, σε κωμικές επιθεωρήσεις στο Λος Βέγκας, καθώς και σε συνεχείς ρόλους σε ταινίες του Χόλιγουντ και στην τηλεόραση.

Ενα άλλο σημαντικό γεγονός στη ζωή του Γκίλμπερτ έλαβε χώρα το 1937. Ο Γκίλμπερτ παντρεύτηκε την Ελα Μπάξτερ ΜακΚένζι (Ella Baxter McKenzie), ηθοποιό (Nebraska State Journal 5 Σεπτεμβρίου 1937). Κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου, ο Γκίλμπερτ και η σύζυγός του διασκέδασαν τα στρατεύματα σε μια ευρεία σειρά παραστάσεων USO. Το 1944, ο Γκίλμπερτ υπέγραψε συμβόλαιο με το διάσημο πρακτορείο «William Morris», το οποίο οδήγησε αμέσως σε πρωταγωνιστικούς ρόλους και σημαντικούς δευτερεύοντες ρόλους σε πολλές ταινίες.

Ο Μπίλι Γκίλμπερτ διέφερε από τον Χάρι Αϊνστάιν και τον Τζορτζ Γκίβοτ στο ότι δεν εμφανιζόταν αυστηρά ως ελληνικός χαρακτήρας. Οπως σημειώνεται παρεμπιπτόντως σε διάφορες ειδησεογραφικές αναφορές: «Ο Μπίλι Γκίλμπερτ υποδύεται Ιταλούς, Ελληνες και Γάλλους τόσο πειστικά και σταθερά που οι περισσότεροι θαυμαστές θα μάντευαν ότι ο τόπος γέννησής του είναι οπουδήποτε αλλού εκτός από το Λούισβιλ του Κεντάκι (The Missoulian (MT) 8 Σεπτεμβρίου 1940)». Για τους σκοπούς μας εδώ από αυτό το σημείο και μετά θα εξετάσουμε μόνο τους ελληνικούς χαρακτήρες του Γκίλμπερτ.

Ακολουθούν μόνο δέκα αναμφισβήτητα ελληνικοί χαρακτήρες που ο Γκίλμπερτ εμφανίστηκε ως κινηματογραφικός χαρακτήρας: «Shot in the Escape» (1943) ως Alexsos- Sleepytime Gal (1942) ως Chef Popodopolis, «One Night in Lisbon» (1941) ως Popopopoulos, «Maid’s Night Out» (1938) ως Mr. Papalapoulas, «Broadway Melody of 1938» ως George Papaloopas, «Mr. Doodle Kicks Off» (1938) ως καθηγητής Minorous, «Once Over Lightly (A short feature)» (1938) ως καθηγητής Dimitrius Kapouris, «On The Avenue» (1937) ως Joe Papaloupas, «Bulldog Edition» (1936) ως George Poppupoppalas και «Millions in the Air» (1935) ως Nikolas Popadopolis.

Αυτά δεν είναι παρά ένα μέρος των εμφανίσεων του Γκίλμπερτ ως Ελληνα – και οι έπαινοι για αυτές τις ελληνικές απεικονίσεις ήταν συνήθεις. Οπως ακούμε για τη δουλειά του Γκίλμπερτ στο «On The Avenue»: «Ο Μπίλι Γκίλμπερτ, του οποίου ο Τζο Παπαλουπάς είναι από μόνος του ένα διαμάντι κωμωδίας (Piqua Daily Call 8 Μαρτίου 1937)». Στο «Hollywood Musicals Nominated for Best Picture» του Φρέντερικ Γ. Βόγκελ (Frederick G. Vogel) αναφέρεται ότι ο Γκίλμπερτ ξεχώριζε «κυρίως από τις συχνές ελληνικής χροιάς λανθασμένες προφορές του (2015: 137)». Και άλλες δημοσιευμένες περιπτώσεις επαίνων για το ότι ο Γκίλμπερτ υποδύθηκε έναν Ελληνα ήταν συχνές.

Το 1943, η «Columbia Pictures» έδωσε στον Γκίλμπερτ τη δική του σειρά μικρών κωμωδιών, αλλά προέκυψαν μόνο λίγες ταινίες. Το 1944, η «Monogram Pictures» ένωσε τον Γκίλμπερτ με τον γνωστό κωμικό Σεμπ Χάουαρντ (Shemp Howard) (από τους «Three Stooges») και τον Μάξι Ρόζενμπλουμ (Maxie Rosenbloom) για τρεις ταινίες μεγάλου μήκους χαμηλού προϋπολογισμού. Συνολικά ο Γκίλμπερτ εμφανίστηκε σε πάνω από 200 ταινίες μεγάλου μήκους του Χόλιγουντ, μικρού μήκους και τηλεοπτικές εκπομπές. Θα υπέθετε κανείς, αφού ακούσει όλα αυτά, ότι η πλήρης διάσταση του Μπίλι Γκίλμπερτ είναι καλά καταγεγραμμένη. Ωστόσο, δεν είναι.

Ενώ ο Νταν Γεωργακάς (Dan Georgakas) συντόνιζε τις προσπάθειες για την ανακάλυψη και τη σύνταξη μιας πλήρους καταγραφής της εμφάνισης των ελληνικών χαρακτήρων σε αμερικανικές ταινίες, ο Τσαρλς Στάθης (Charles Stathis) έστειλε ένα εκπληκτικά λεπτομερές ηλεκτρονικό μήνυμα. Ο Στάθης απαρίθμησε (μαζί με μερικές εικόνες) πολυάριθμες ταινίες μικρού μήκους του Μπίλι Γκίλμπερτ όπου ο ηθοποιός αυτός υποδύθηκε έναν Ελληνοαμερικανό. Η συντριπτική πλειονότητα αυτών των μικρών ταινιών μεγάλου μήκους δεν περιλαμβάνονταν σε καμία διαθέσιμη λίστα με το έργο του Γκίλμπερτ.

Δυστυχώς, όταν το μέιλ του Στάθη έφτασε στον Γεωργακά, αυτοί οι ρόλοι σε ταινίες μικρού μήκους δεν μπορούσαν να συμπεριληφθούν στο «The Greek American Image in American Cinema»(Queens College, City University of New York (cuny.edu).

Ευτυχώς, αυτή η λεπτομερής αναφορά των ελληνικών απεικονίσεων στον αμερικανικό κινηματογράφο είναι ένα έργο σε εξέλιξη. Οπως θα περίμενε κανείς από την αρχική της δημοσίευση αυτή η συλλογή ταινιών έχει δει σχόλια από πλήθος ατόμων που προσφέρουν περαιτέρω προσθήκες. Κατά συνέπεια, οποιαδήποτε επικαιροποίηση, προσθήκη ή επέκταση αυτής της συλλογής ταινιών θα βασιστεί αναμφίβολα στη συμβολή και τις συνεισφορές του Τσαρλς Στάθη.

Και ενώ τέτοια προσοχή πρέπει να δίνεται στο έργο οποιουδήποτε ηθοποιού που υποδύεται έναν Ελληνα, ο Γκίλμπερτ παραμένει κάτι σαν ειδική περίπτωση. Η διαρκής αγάπη για τις κινηματογραφικές ερμηνείες του Γκίλμπερτ είναι αναμφισβήτητη. Ως ένα μόνο παράδειγμα της επαγγελματικής εκτίμησης στην οποία εξακολουθεί να βρίσκεται ο Γκίλμπερτ από τους συναδέλφους του ηθοποιούς θα πρέπει να αναφέρουμε τις τελετές της 8ης Φεβρουαρίου 1960 γύρω από την απονομή αστεριού στον Γκίλμπερτ στο Walk Of Fame του Χόλιγουντ (βλ. 6263 Hollywood Blvd).

Αν και ο Γκίλμπερτ εργάστηκε για λίγο στην τηλεόραση κατά τη δεκαετία του ’50 (μεταξύ άλλων εμφανίστηκε σε τηλεοπτικά σκετς με τον συνάδελφό του κωμικό Μπάστερ Κίτον (Buster Keaton)), αποσύρθηκε τελικά το 1962. Ο Μπίλι Γκίλμπερτ πέθανε από εγκεφαλικό επεισόδιο στις 23 Σεπτεμβρίου 1971, σε ηλικία 77 ετών. Οι στάχτες του σκορπίστηκαν στους κήπους με τις τριανταφυλλιές στο Κοιμητήριο Odd Fellows στο Λος Αντζελες.

Η διαρκής επιρροή του Μπίλι Γκίλμπερτ σε άλλους κωμικούς αποτελεί αντικείμενο συνεχούς συζήτησης. Διάφορες πηγές υποστηρίζουν ότι οι ερμηνείες του Γκίλμπερτ ως χαρακτήρα ζηλιάρη συζύγου σε μικρού μήκους ταινίες του Χαλ Ρόουτς (Hal Roach) μπορεί στην πραγματικότητα να ενέπνευσαν τον χαρακτήρα του Τζάκι Γκλίσον (Jackie Gleason), Ραλφ Κράμερ (Ralph Kramer), στην τηλεοπτική εκπομπή «Honeymooner». Ο,τι κι αν κάνουν οι μελλοντικοί κωμικοί και ερευνητές με τη μακρά και πλούσια καριέρα του Μπίλι Γκίλμπερτ, οι εμφανίσεις του ως Ελληνα μετανάστη στην Αμερική κατά τη διάρκεια της χρυσής εποχής του χολιγουντιανού κινηματογράφου εξακολουθούν να απαιτούν προσεκτική επανεξέταση.