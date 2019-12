Εγκρίθηκε ομόφωνα από τη Γερουσία των ΗΠΑ το ψήφισμα για τη γενοκτονία των Αρμενίων (βίντεο)

ΟΥΑΣΙΓΚΤΟΝ. Επιφέροντας καίριο πλήγμα στην εξωτερική πολιτική της Τουρκίας, νωρίς το απόγευμα της Πέμπτης, η Αμερικανική Γερουσία υιοθέτησε το ψήφισμα για την αναγνώριση της Γενοκτονίας των Αρμενίων, παρά την αντίθεση της κυβέρνησης Τραμπ και φυσικά του τουρκικού κράτους και ολοκληρώνοντας την πρόσφατη επίσημη υπερψήφιση από την Ομοσπονδιακή Βουλή.

Πρόκειται περί μιας ιστορικής απόφασης, όπως τη χαρακτηρίζει και η εφημερίδα «USA Today», η οποία τονίζει πως θα έχει ως αποτέλεσμα τον περεταίρω κλονισμό των -έτσι κι αλλίως τεταμένων – σχέσεων ΗΠΑ-Τουρκίας.

Today, by passing my #ArmenianGenocide resolution, the Senate finally stood up to confirm history: What happened in Armenia was – most assuredly – genocide.

There is no other word for it.

There is no euphemism.

There is no avoiding it. pic.twitter.com/Kna92CZDcV

— Senator Bob Menendez (@SenatorMenendez) December 12, 2019