Χιούστον: Πάνω από 300 χιλ. δολάρια οι δωρεές της Φιλοπτώχου για την παιδική υγεία

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΧΙΟΥΣΤΟΝ. ΤΕΞΑΣ. Η Ελληνική Ιστορία από την αρχή της έως και σήμερα μάς διδάσκει τον τεράστιο ρόλο και προσφορά των Ελληνίδων στην ανθρωπότητα. Το Σάββατο 11 Νοεμβρίου, η Φιλόπτωχος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αμερικής έκανε και πάλι το αθόρυβο θαύμα της. Το τμήμα του Ντένβερ οργάνωσε μια μεγάλη εκδήλωση μεσημεριανού γεύματος στο ξενοδοχείο «Hilton Americas» στο Χιούστον του Τέξας. Η συμμετοχή ήταν πολύ μεγάλη από όλα τα μέρη της Αμερικής και οι δωρεές για την υγεία των παιδιών ξεπέρασαν τις 300 χιλιάδες δολάρια. Το «παρών» έδωσαν ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής Ελπιδοφόρος, οι Επίσκοποι Αθηναγόρας και Κωνσταντίνος, ο πρόξενος της Ελλάδας στο Χιούστον Λάμπρος Κακίσης, πολλοί ιερείς και περισσότεροι από 500 άτομα.

Ομιλία έδωσε η Δρ Λάρα Σεκερντέμιαν (Dr. Lara Shekerdemian) πάνω στην πρόοδο της επιστήμης στην υγεία των παιδιών και τις τεράστιες αλλαγές στα νοσοκομεία. Κατόπιν η κ. Αρλέν Σιαβέλη Κελ (Arlene Siavelis Kehl), πρόεδρος της Εθνικής Φιλοπτώχου, τίμησε την κ. Θεώνη Ντίκου (Theone Dickos) για τη μεγάλη προσφορά της στους αγώνες της Φιλοπτώχου. Το ταμείο πρόσφερε 348.738 δολάρια στους εξής οργανισμούς: Children’s Cancer Fund Albuquerque, NM $20.000, The Children’s Place Kansas City, MO $32.300, Full Circle Health Boise, ID $20.000, Heroes For Children Dallas & Houston, TX $25.000, Shriners Hospital Salt Lake City, UT $20.000, Texas Children’s Hospital Houston, TX $29.196, The Will strong Cancer Foundation Highlands Ranch, CO $22.500, Adam’s Camp Englewood, CO $22.140, Baylor Scott & White McLane Children’s Temple, Texas $9.600, Children’s Hospital Colorado Aurora, CO $15.000, Driscoll Children’s Hospital Corpus Christi, TX $24.002, The Family Conservancy Kansas City, KS $17.000, Hero’s Path Palliative Care Albuquerque, NM, $20.000, Love Fund for Children Inc Kansas City, MO $20.000, Maliheh Free Clinic Millcreek, UT $10.000, RMHC Denver, CO $17.600, Tean Jack Foundation Atkinson, NE $11.000 και UT Health Northern Colorado Foundation Fort Collins, CO $13.400.

Ο πρόξενος της Ελλάδας στο Χιούστον, Λάμπρος Κακίσης, ανέφερε ότι η μεγάλη συμμετοχή στην εκδήλωση υποδηλώνει τη συμπαράσταση όλων στην αποστολή της Φιλοπτώχου, και προπαντός στα ίδια τα παιδιά που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα υγείας. Συνεχάρη τη Φιλόπτωχο για τη διοργάνωση της φιλανθρωπικής αυτής εκδήλωσης, την οποία χαρακτήρισε ως εκδήλωση συμπόνιας, γενναιοδωρίας και αγάπης.

Ο κ. Κακίσης πρόσθεσε ότι ως Ελληνες είμαστε περήφανοι για την ιστορία μας, τον πολιτισμό μας, τη συνεισφορά μας στο δυτικό πολιτισμό, αλλά και για την Ομογένειά μας και για οργανώσεις όπως η Φιλόπτωχος. Υπογράμμισε δε ότι η μητέρα πατρίδα παρακολουθεί με μεγάλο ενδιαφέρον τις δραστηριότητες της Ομογένειας, αλλά και της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας στην Αμερική. Χαρακτήρισε την Εκκλησία ως φάρο της Ορθοδοξίας και του Ελληνισμού, που προωθεί και διαιωνίζει τα καλύτερα διδάγματα και τις αρχές αμφοτέρων στις ΗΠΑ. Παράλληλα, επεσήμανε τη βεβαιότητά του ότι το μέλλον της Ομογένειάς μας στην Αμερική θα είναι λαμπρό, χάρη στις προσπάθειες και το έργο τόσο της ηγεσίας, όσο και την μελών της Ελληνορθόδοξης Εκκλησίας μας.

Η κάθε μία εκ των προαναφερθεισών δωρεών προορίζεται να καλύψει συγκεκριμένα έξοδα εξ ου και οι διαφοροποιήσεις στα διατιθέμενα ποσά. Θερμή παράκληση του γράφοντος είναι εξερχόμενοι από την Εκκλησία και βλέποντας τις κυρίες της Φιλοπτώχου με τα καλαθάκια στην έξοδο να μην αμφιβάλλει κανείς για το πού πάνε οι δωρεές. Ας λέμε ευχαριστώ για το λειτούργημα που επιτελούν αυτές οι γυναίκες για ένα καλύτερο σήμερα και ένα λαμπρό αύριο για όλους μας.