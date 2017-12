«CNN»: Χριστούγεννα για τον Τραμπ με την οικογένεια, φίλους και το Twitter

ΠΑΛΜ ΜΠΙΤΣ, ΦΛΟΡΙΔΑ. Δεν ήταν όλα ήρεμα και φωτεινά στο λογαριασμό του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ στο Twitter, επεσήμανε άρθρο του «CNN», το οποίο υπέγραφαν οι Dan Merica και Kevin Liptak, ενώ συνεισφορά σε αυτό είχε και ο Noah Gray.

Οπως επεσήμαναν: Ο κ. Τραμπ περνά τα πρώτα του Χριστούγεννα ως πρόεδρος στο ιδιωτικό του κλαμπ, ισορροπώντας ανάμεσα στις παραδοσιακές τέτοια εποχή «αποστολές» -τηλεδιάσκεψη με στρατεύματα, συνομιλίες με μικρά παιδιά που αναζητούν τον Αγιο Βασίλη και προσερχόμενος στην εκκλησία- αλλά και tweets, επιθετικά, τα οποία τον βοήθησαν να γίνει από «θορυβώδης» επιχειρηματίας σε έναν μη συμβατικό αρχηγό του κράτους.

Ηταν ένα χαρακτηριστικό τέλος σε μία συχνά ταραχώδη χρονιά κατά την οποία ο Πρόεδρος βρήκε τον εαυτό του ακριβώς εκεί που ήθελε να είναι: στο επίκεντρο της προσοχής.

Τα περισσότερα παιδιά του και εγγόνια του είναι στο Mar-a-Lago, όπως η Μελάνια και οι γονείς της. Είχαν το παραδοσιακό οικογενειακό φαγητό, όλοι μαζί και ο κ. Τραμπ λέγεται πως ήταν σε καλή διάθεση, ανάμεσα σε οικογένεια και φίλους, καθώς και μία ομάδα ανεπίσημων συμβούλων, αντρών και γυναικών που βοηθούν στην καθοδήγηση του Προέδρου εκτός του Λευκού Οίκου.

Ωστόσο, ακόμη και στη «ζώνη άνεσης», το Twitter του, έβαλε προς έναν γνώριμο στόχο, όπως το FBI και τον απερχόμενο αναπληρωτή διευθυντή, Andrew McCabe και τα ΜΜΕ.

Σε ένα retweet, μοιράστηκε την εικόνα ενός χρήστη, με τον ίδιο να μιλάει στο τηλέφωνο, αλλά και μία κηλίδα αίμα με το σήμα του CNN στη μέση του πάτου του παπουτσιού του.

Ο κ. Τραμπ επιτέθηκε στον κ. McCabe για το γεγονός ότι η σύζυγός του, Δρ. Jill McCabe, έθεσε υποψηφιότητα για την πολιτειακή γερουσία της Βιρτζίνια σαν Δημοκρατική και έλαβε δωρεές από την επιτροπή πολιτικής δράσης του κυβερνήτη της Πολιτείας, Terry McAuliffe.

How can FBI Deputy Director Andrew McCabe, the man in charge, along with leakin’ James Comey, of the Phony Hillary Clinton investigation (including her 33,000 illegally deleted emails) be given $700,000 for wife’s campaign by Clinton Puppets during investigation?

The Stock Market is setting record after record and unemployment is at a 17 year low. So many things accomplished by the Trump Administration, perhaps more than any other President in first year. Sadly, will never be reported correctly by the Fake News Media!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 23, 2017