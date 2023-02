Διαδικτυακές προβολές από την Hellenic Film Society

ΟΜΟΓΕΝΕΙΑ

ΑΣΤΟΡΙΑ. Με δυο ιδιαίτερα ενδιαφέρουσες ταινίες του Ελληνα σκηνοθέτη, Γιώργου Γεωργόπουλου, επανεκκινούν οι διαδικτυακές προβολές on demand για την Ελληνική Κοινότητα Κινηματογράφου (Hellenic Film Society), αρχής γενομένης από τις 3 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, πρόκειται για τις ταινίες «Tungsten» και «Δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος αλλά πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό» («Not to Be Unpleasant but We Have to Talk about Something Serious»), οι οποίες θα παραμείνουν στις πλατφόρμες της hellenicfilmusa.org μέχρι και τις 12 Φεβρουαρίου. Πρόκειται για ταινίες οι οποίες θεωρήθηκαν, από κριτικούς και επιτροπές, από τις κορυφαίες του σύγχρονου ελληνικού κινηματογράφου, αναδεικνύοντας την ιδιαίτερη σκηνοθετική ματιά του Γιώργου Γεωργόπουλου.

Στην ασπρόμαυρη ταινία «Tungsten», παραγωγής 2011, η πλοκή εξελίσσεται μια καλοκαιρινή μέρα στην Αθήνα. Ενας ελεγκτής εισιτηρίων (Βαγγέλης Μουρίκης) έχει πολλά χρέη και προβλήματα με την οικογένειά του. Δύο έφηβοι φίλοι (Ομηρος Πουλάκης και Προμηθέας Αλειφερόπουλος) τριγυρνούν στην πόλη έχοντας κρυμμένο στην τσάντα τους ένα περίστροφο. Ενα στέλεχος εταιρείας (Τάσος Νούσιας) συμπεριφέρεται βίαια στη σύντροφό του (Κόρα Καρβούνη). Οι τρεις ιστορίες θα συναντηθούν μεταξύ τους και στο τέλος ο καθένας δεν θα αποφύγει τις συνέπειες των πράξεων και των επιλογών του.

Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι και η υπόθεση της δεύτερης ταινίας, με τον μακροσκελή τίτλο «Δεν θέλω να γίνω δυσάρεστος αλλά πρέπει να μιλήσουμε για κάτι πολύ σοβαρό», η οποία εντάσσεται στο είδος της μαύρης κωμωδίας. Πρωταγωνιστεί ξανά ο Ομηρος Πουλάκης, στον ρόλο του Αρη, ενός πετυχημένου στελέχους μιας μεγάλης εταιρείας. Η ζωή του θα αλλάξει για τα καλά όταν μάθει πως είναι φορέας ενός σεξουαλικώς μεταδιδόμενου ιού, ο οποίος είναι θανατηφόρος μόνο για τις γυναίκες. Ο Αρης όμως είναι και η μοναδική ελπίδα για τη δημιουργία ενός εμβολίου. Αρκεί να βρει ποια από τις πρώην συντρόφους του, του μετέδωσε τον ιό αρχικά.

Οι διαδικτυακές προβολές «on demand» ήταν μια καινούργια πραγματικότητα για την Ελληνική Κοινότητα Κινηματογράφου, η οποία εντάχθηκε στο πρόγραμμα κατά την διάρκεια της πανδημίας, όταν δεν υπήρχε η δυνατότητα για διά ζώσης προβολές. Πλέον, παρά το γεγονός ότι οι μηνιαίες προβολές στο Μουσείο Κινούμενης Εικόνας συνεχίζονται, η διοίκηση του Οργανισμού έκρινε το σκόπιμο να ξεκινήσει ξανά τις προβολές «on demand», προκειμένου να προσελκύσει κοινό από κάθε γωνιά του Πλανήτη, χωρίς να περιορίζεται στους φίλους του ελληνικού κινηματογράφου στη Νέα Υόρκη.