Δωρεά $11 εκατ. του Μιχάλη Ψαρού στο Πανεπιστήμιο Georgetown (Βίντεο)

Category

ΒΟΣΤΩΝΗ. Η οικογένεια του επιχειρηματία Μιχάλη Ψαρού έκανε δωρεά ύψους $11 εκατομμυρίων δολαρίων στο Πανεπιστήμιου Georgetown στο οποίο σπούδασε ο ίδιος και ο γιος του Λίο. Σύμφωνα με ανακοινωθέν της Σχολής Επιχειρήσεων McDonough θα ιδρυθεί το Psaros Center for Financial Markets and Policy (Κέντρο Ψαρού για τις Οικονομικές Αγορές και Πολιτική).

Στο ανακοινωθέν αναφέρεται ότι «το Κέντρο θα παράσχει ηγεσία σκέψης η οποία επηρεάζει απευθείας την παγκόσμια οικονομία, τον διάλογο γύρω από τις δημόσιες και ιδιωτικές Αγορές, διεξαγωγή απροκατάληπτης έρευνας η οποία επηρεάζει την πολιτική, θα συγκεντρώνει επιστήμονες, επιχειρηματίες και νομοθέτες και επίσης θα καλλιεργεί φοιτητές να γίνονται η επόμενη γενιά των παγκόσμιων μυαλών και κορυφαίων ηγετών».

Τονίζεται επίσης πως «έπειτα από δέκα χρόνια από την ημέρα που ρίχτηκε ο σπόρος για τη δημιουργία Κέντρου, ο Μιχάλης και η Ρόμπιν Ψαρού παρέχουν το ποσό των $11 εκατομμυρίων για το καινούργιο Κέντρο Ψαρού για τις Οικονομικές Αγορές και Πολιτική – Psaros Center for Financial Markets and Policy -. Η δωρεά αυτή οικοδομήθηκε επί χρόνια μεταξύ του Μιχάλη Ψαρού και της μέντορος του Reena Aggarwal, καθηγήτριας οικονομικών της Σχολής Επιχειρήσεων Robert E. McDonough και διευθύντριας του Κέντρου Ψαρού για τις Οικονομικές Αγορές και Πολιτική – Psaros Center for Financial Markets and Policy».

Σε δήλωση του Μιχάλη Ψαρού που συμπεριλαμβάνεται στο ανακοινωθέν αναφέρεται πως «η οικογένεια μου είναι χαρούμενη που επενδύει στο Κέντρο του Georgetown, ιδιαίτερα τώρα σε μία εποχή βαθιάς παγκόσμιας αλλαγής».

Ο κ. Ψαρός ο οποίος είναι μέλος της Εφορίας του Πανεπιστημίου Georgetown και αντιπρόεδρος στην Εκτελεστική Επιτροπή της Σχολής Επιχειρήσεων McDonough. είπε επίσης πως «το Κέντρο θα συγκεντρώνει ηγέτες από τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα και θα λειτουργεί ως ένας διανοούμενος μεσάζων, διευκολυντής και εκπαιδευτικός».

Ο Πρόεδρος του Πανεπιστημίου Georgetown, John J. DeGioia είπε «δεν μπορώ να σας πω πόσοι ενθουσιασμένοι και ευγνώμονες είμαστε να ανακοινώσουμε την ίδρυση του Κέντρου Ψαρού για τις Οικονομικές Αγορές και Πολιτική». Πρόσθεσε πως «αυτή είναι μία κορυφαία στιγμή για το Georgetown, για τη Σχολή μας επιχειρήσεων McDonough, αλλά επίσης και για το Εθνος μας, καθώς σκεπτόμαστε για το είδος της εργασίας, ανάλυσης, ακαδημαϊκότητας και έρευνας θα μπορεί να κάνει αυτό το καινούργιο Κέντρο».

Ακόμα ο Πρόεδρος του Georgetown, John J. DeGioia είπε πως «ο Μιχάλης κομίζει ένα αξιοσημείωτο πάθος για οτιδήποτε κάτι, ιδιαίτερα για το Georgetown. Εχει όραμα για το έργο που μπορούμε να επιτύχουμε και μας βοηθά να πραγματοποιήσουμε αυτό το όραμα».

Ο κοσμήτωρ της Σχολής Επιχειρήσεων McDonough, Paul Almeida, είπε πως «με αυτό το δώρο θα είμαστε καθ’ οδόν να γίνουμε ένα από τα καλύτερα κέντρα για την παγκόσμια οικονομία. Είμαστε ευγνώμονες στην οικογένεια Ψαρού».

Επισημαίνεται ότι η οικογένεια Ψαρού έχει προβεί σε δωρεές οι οποίες συνδέονται με την Εκκλησία και τον Ελληνισμό στην Αμερική ύψους πάνω από είκοσι εκατομμύρια δολάρια, συμπεριλαμβανομένων και των $6.4 εκατομμυρίων τον Οκτώβριο του 2021.