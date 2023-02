Κηδείες

Τον πολυαγαπημένο μας πατέρα και παππού

ΔΡ. ΜΙΧΑΗΛ Π. ΓΑΒΡΙΗΛ

από την Αγρα Λέσβου

ετών 94

που απεβίωσε το Σάββατο 25 Φεβρουαρίου 2023

κηδεύουμε το Σάββατο 4 Μαρτίου

από το νεκροπομπείο ΜCLAUGHLIN & SONS FUNERAL HOME 9620 3rd Ave., Brooklyn, NY 11209 (718) 238-3600 www.mclaughlinandsons.com

Ωρες επισκέψεων: Παρασκευή 3 Μαρτίου 2-5 μ.μ. και 6-9 μ.μ.

Η Εξόδιος Ακολουθία θα τελεστεί στον ιερό ναό του Τιμίου Σταυρού 8401 Ridge Blvd., Brooklyn, NY 11209 (718) 836-3510 και ώρα 12 το μεσημέρι.

ΟΙ ΤΕΘΛΙΜΜΕΝΟΙ:

Τα παιδιά

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ΚΑΛΙΤΣΑ

ΑΝΝΑ

ΜΙΧΑΛΗΣ και ΙΩΑΝΝΑ

Τα εγγόνια

ΜΙΧΑΛΗΣ και ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ, ΙΩΑΝΝΗΣ, ΧΡΥΣΟΥΛΑ και ΜΙΧΑΛΗΣ

και οι λοιποί συγγενείς εδώ και στην Ελλάδα.

~~~~

Αντί ανθέων παρακαλούνται όσοι επιθυμούν να προσφέρουν δωρεά στη μνήμη του, να στείλουν το αντίτιμο ως εξής:

The Guild for Exceptional Children 260 68th. Street, Brooklyn, NY 11220 www.gecbklyn.org/donate-now

ή Ιερός Ναός Τιμίου Σταυρού Holy Cross Greek Orthodox Church 8401 Ridge Blvd., Brooklyn, NY 11209, (718) 836-3510

Ο παιδίατρος Μιχαήλ Γαβριήλ γεννήθηκε στη Μυτιλήνη και αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή Αθηνών. Ξεκίνησε την πρακτική του εξάσκηση στο St. Mary’s Hospital, στην πόλη Χομπόκεν της Νέας Ιερσέης και την ολοκλήρωσε στην Παιδιατρική του νοσοκομείου «Kings County Hospital», στο Μπρούκλιν της Νέας Υόρκης. Στην συνέχεια, έκανε ειδικότητα στην Παιδιατρική στο νοσοκομείο «Good Samaritan Hospital» στο Σινσινάτι του Οχάιο. Το 1966 άνοιξε ιδιωτικό παιδιατρικό ιατρείο στην περιοχή του Μπέι Ριτζ, στο Μπρούκλιν. Παντρεύτηκε την αγάπη της ζωής του, την αείμνηστη γιατρό Σταυρούλα Αγγελάκου-Γαβριήλ και απέκτησαν τρία παιδιά, που τα μεγάλωσαν στην ίδια γειτονιά που είχε το ιατρείο του. Υπηρέτησε με αφοσίωση τους ασθενείς του και τις οικογένειές τους, πραγματοποιώντας κατ’ οίκον επισκέψεις, ενώ το τηλέφωνο του ιατρείου ήταν συνδεδεμένο με αυτό του σπιτιού του, ώστε να είναι διαθέσιμος στους ασθενείς του οποιαδήποτε στιγμή, μέρα ή νύχτα. Η Gabriel Pediatrics εξελίχθηκε σε μία από τις κορυφαίες κλινικές στο Μπέι Ριτζ. Το 2009, ο Ελληνικός Ιατρικός Σύλλογος Νέας Υόρκης (Hellenic Medical Society of New York) του απένειμε εύφημο μνεία «για τα 50 χρόνια αφοσίωσης στην παροχή ιατρικών υπηρεσιών στο κοινό», ενώ το περιοδικό «New York Magazine» τον συμπεριέλαβε στους καλύτερους παιδιάτρους («Top Doctor») το 2001 και το 2003. Το 2009, τιμήθηκε από τους προσκόπους της Μείζονος Νέας Υόρκης («The Greater New York Councils of the Boys Scouts of America») για τις «εξαιρετικές υπηρεσίες στην κοινότητα». Το 2011, ο «Εθνικός Κήρυκας» παρουσίασε την ιστορία της ζωής του στην εβδομαδιαία έκδοση του « To Περιοδικού», με τίτλο «Δρ. Μιχαήλ Γαβριήλ: Το πάμπτωχο παιδί που έγινε μεγάλος γιατρός και παράδειγμα για τους νεότερους». Το 2011, 2012 και 2013, η Gabriel Pediatrics αναδείχθηκε, κατόπιν ψηφοφορίας, ως η «Καλύτερη Κλινική στο Δημοτικό Διαμέρισμα», από τις εφημερίδες «The Spectator» και «Home Reporter». Ο εκλιπών ήταν μέλος στον Ιατρικό Σύλλογο της Κομητείας Κινγκς, τον Ιατρικό Σύλλογο της Πολιτείας Νέας Υόρκης, την Αμερικανική Ακαδημία Παιδιατρικής και τον Αμερικανικό Ιατρικό Σύλλογο. Παράλληλα, κατόπιν εισήγησης του μακαριστού Αρχιεπισκόπου Βορείου και Νοτίου Αμερικής Ιακώβου, του αποδόθηκε το αξίωμα του Άρχοντος του Τάγματος «Αγιος Ανδρέας» του Οικουμενικού Πατριαρχείου, για το φιλανθρωπικό του έργο στη στήριξη των μη προνομιούχων, των ΑμεΑ και των ελληνικών κοινοτήτων. Παρά τα σημαντικά επαγγελματικά του επιτεύγματα, ο Δρ. Γαβριήλ είναι περισσότερο γνωστός για τις ειλικρινείς σχέσεις που ανέπτυξε αλλά και την επιρροή που είχε σε κάθε άνθρωπο με τον οποίο ήρθε σε επαφή. Ο Δρ. Γαβριήλ παρείχε εξαιρετική πρωτοβάθμια περίθαλψη σε χιλιάδες νεογνά, παιδιά, έφηβους και νεαρούς ενήλικες, δίνοντας έμφαση στο ίδιο το παιδί και όχι μόνο στην αντιμετώπιση της ασθένειας. Ήταν ο μέντορας και καλό παράδειγμα για γενιές παιδιάτρων, νοσοκόμων και άλλων επαγγελματιών υγείας σε υψηλού επιπέδου ιατρική φροντίδα, διαγνωστικά κέντρα και προσωπική ενασχόληση με τον ασθενή. Ήταν αυτή η αφοσίωση, η φροντίδα και η συμπόνια προς τους ασθενείς του και τους γονείς τους που επέτρεψαν στο ιατρείο του να επεκταθεί στο Στάτεν Άιλαντ, καθώς και η προσθήκη επτά ειδικοτήτων υγείας που συνεχίζουν να παρέχουν φροντίδα για δεύτερη και τρίτη γενιά παιδιών.