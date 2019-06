Eπιτυχημένες Ελληνίδες με διεθνή ακτινοβολία

Στο παρόν τεύχος της «Γυναίκας» θα διαβάσετε για δέκα γυναίκες για τις οποίες ο Ελληνισμός μόνο υπερήφανος μπορεί να είναι.

Πρόκειται για γυναίκες στην Ελλάδα και στο εξωτερικό τις οποίες παρουσίασε η εφημερίδα «The National Herald» ως εισαγωγή στο αγγλόφωνο ένθετό της για τους πλουσιότερους Ελληνες (50 Wealthiest Greeks in America – Ειδικό τεύχος Μαϊου 2019). Οχι απαραίτητα επειδή είναι κι αυτές εκατομμυριούχοι, κάθε άλλο. Ομως πλουτίζουν με τις προσωπικότητές τους τον Ελληνισμό αλλά και το γυναικείο κίνημα.

Η σειρά που τους παρουσιάζει η «Γυναίκα» είναι αλφαβητική, καθώς η κάθε μία έχει διακριθεί στον τομέα της και αυτό τις κάνει τόσο ξεχωριστές και με διεθνή ακτινοβολία.

Από τη «Γυναίκα»

Αγγελοπούλου Λυδία, η οικοδέσποινα της νέας εποχής της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Της Γιάννας Κατσαγεώργη

Η Λυδία Αγγελοπούλου είναι από αυτούς που κυνηγάνε το πάθος τους σιωπηλά χωρίς τυμπανοκρουσίες. Δεν πίστεψε ότι όλα θα γινόντουσαν εύκολα μέσα σε μια μέρα, αλλά πίστεψε ότι θα ερχόταν μια μέρα, που θα της αποδείκνυε, ότι όλα για όσα κουράστηκε άξιζαν τον κόπο. Η μεσόφωνος της Εθνικής Λυρικής Σκηνής εξακολουθεί να τραγουδάει όπερες και οπερέτες, αλλά καθημερινά εκτελεί ένα άλλο καθήκον που της ανέθεσε η Λυρική στην καινούργια υπερσύγχρονη εγκατάστασή της στο Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, στο οποίο στεγάζεται από τον Μάρτιο του 2017.

Μέσα από μία εμπειρία πολλών ετών στην όπερα και στη διδασκαλία Μονωδίας και Μελοδραματικής που διδάχτηκε στο Εθνικό Ωδείο και στη Μουσική Ακαδημία Βιέννης, η χημικός από το Πανεπιστήμιο Αθηνών, η οποία προτίμησε το πιάνο, το θέατρο και το κλασσικό τραγούδι από τα πειράματα στα εργαστήρια, κρίθηκε ως το πλέον κατάλληλο πρόσωπο, να αναλάβει το Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων της Εναλλακτικής και της Κεντρικής Σκηνής της Λυρικής.

Από το 1995 ήδη είναι μόνιμη μονωδός της Εθνικής Λυρικής Σκηνής. Εχει εμφανιστεί σε τουλάχιστον 25 πρωταγωνιστικούς ρόλους σε όπερες και οπερέτες (Ο τροβαδούρος, Κάρμεν, Καβαλλερία Ρουστικάνα, Αδριανή Λεκουβρέρ, Ο βαφτιστικός, Η νυχτερίδα, Οι απάχηδες των Αθηνών, Ονειρο καλοκαιριάτικης νύχτας του Περικλή Κούκου, Ριγολέττος, Αΐντα, Ζορμπάς κ.ά.) στην Ελλάδα (Εθνική Λυρική Σκηνή, Φεστιβάλ Αθηνών και Επιδαύρου, Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης) και στο εξωτερικό (Βιέννη, Βαλένθια, Ζάλτσμπουργκ, Τορίνο, Σόφια κ.α.). Επιπλέον, εμφανίζεται συχνά σε συναυλίες. Εχει συνεργαστεί με την Οπερα Δωματίου Αθηνών και την ΕΡΤ. Διδάσκει επίσης στο Ωδείο Φίλιππος Νάκας και στο Εθνικό Ωδείο.

Υπεύθυνη μαζί με τον τενόρο Σταμάτη Μπερή για ένα σημαντικό κοινωνικό έργο, το «Οπερα Βαλίτσα», το οποίο αποτέλεσε τον προπομπό μέχρι να φτάσει η Λυρική στο Ιδρυμα Σταύρος Νιάρχος, είχε ήδη περάσει τις εξετάσεις με άριστα, για να αναλάβει μετέπειτα τον ρόλο της όμορφης οικοδέσποινας της Εθνικής Λυρικής Σκηνής.

Η Οπερα της Βαλίτσας ξεκίνησε το 2011 από την Εθνική Λυρική Σκηνή σαν μια καλλιτεχνική δράση, που είχε κύριο σκοπό να συναντήσει και να γοητεύσει ένα νέο κοινό, μυώντας το στον μαγικό κόσμο της όπερας και του λυρικού ρεπερτορίου. Η παραγωγή της Οπερας της Βαλίτσας ήταν ευέλικτη και ταξίδεψε σε πνευματικά κέντρα, μουσεία, βιβλιοθήκες και αρχαιολογικούς χώρους με τη συνοδεία των εξαιρετικών Μονωδών της Εθνικής Λυρικής Σκηνής, με ένα πιάνο αντί για ορχήστρα και όλα της τα σκηνικά μέσα σε μια βαλίτσα. Οι παραστάσεις αυτές πραγματοποιήθηκαν με τη δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος το οποίο ενισχύοντας την προσπάθεια της Εθνικής Λυρικής Σκηνής να καταστήσει το λυρικό θέατρο προσβάσιμο σε ένα ευρύτερο κοινό, στήριξε και στηρίζει έμπρακτα την πολιτιστική ανάπτυξη του τόπου.

Η Λυδία Αγγελοπούλου έγινε διάσημη στους λάτρεις της όπερας από κάποιους απαιτητικούς ρόλους που ερμήνευσε, όπως την Αzucena του Verdi στην όπερα Il Trovatore, την Carmen του George Bizet, την Santuzza στην όπερα Cavalleria Rusticana του Pietro Mascagni και την Adriana Lecouvreur του Francesco Cilea. Παραμένει μια από τις καλύτερες και πλέον προσφιλείς δασκάλες για τους μαθητές της «που δεν μπορεί να αποχωριστεί και ξεκλέβει λίγο χρόνο να τους αφιερώσει, γιατί τους αγαπάει και αγαπάει κάθε τι που κάνει».

Εγινε όμως ιδιαίτερα αγαπητή από το φιλανθρωπικό της έργο το οποίο είναι συγκινητικό, αν σκεφτεί κανείς ότι δεν το ξεκίνησε τώρα με την κρίση, όπως πολλοί άλλοι, αλλά εδώ και πολλά χρόνια. Ευαισθητοποιημένη από τους ανθρώπους που ζουν στο περιθώριο και στα άσυλα, αγκαλιάζει με τη φωνή και τη γενναιόδωρη παρουσία της όλους όσοι έχουν ανάγκη από μια ηθική και συναισθηματική υποστήριξη. Μέσα από ελληνικές οπερέτες και αγαπημένα τραγούδια της όπερας η Λυδία Αγγελοπούλου με ένα άξιο επιτελείο εθελοντών της ΕΛΣ δίνει τον καλύτερο εαυτό της γνωρίζοντας πως η «Κάρμεν» που ερμηνεύει μαλακώνει την απόγνωση της δυστυχίας έστω και για λίγο.

Αντωνιάδου Ελένη: Μπορείς να γίνεις ό,τι ονειρεύεσαι

Της Γιάννας Κατσαγεώργη

«Να αγαπάς τον άλλον, όταν χάνει τον εαυτό του, όταν δεν πλένεται, όταν δεν τρώει, όταν δεν νοιάζεται, αν είναι στο φως η στο σκοτάδι. Οταν έχει παραιτηθεί και θέλεις να του δώσεις μια κλωτσιά και να τον βγάλεις από το κρεβάτι. Να αγαπάς, όταν αμφιβάλλεις, αν αξίζει. Να τον θαυμάζεις πια και όταν σε κοιτάει χωρίς να σε βλέπει. Οταν υπομονή, υπομονή και μόνο υπομονή κάνεις μαζί του. Υ.Σ. Τα πιο ωραία τριαντάφυλλα για σήμερα τα κρατούσε η γυναίκα του ασθενούς μου, που περίμενε μόσχευμα. Ηταν ζωγραφισμένα πίσω από τις βιοχημικές αναλύσεις του, γιατί δεν μπορούσε να βγει έξω να της τα αγοράσει!»

Αυτά τα λόγια ανήκουν στην Ελένη Αντωνιάδου, την Ελληνίδα, η οποία έκανε την πρώτη πετυχημένη μεταμόσχευση τεχνητής τραχείας στην ιστορία της ιατρικής σε έναν νέο ασθενή, 36 ετών, που βρισκόταν σε τελικό στάδιο καρκίνου, χαρίζοντάς του τη ζωή. Ερευνήτρια στους διεπιστημονικούς τομείς της Αναγεννητικής Ιατρικής, και της Βιοαστροναυτικής, με εξειδίκευση στην ανάπλαση τεχνητών οργάνων από βλαστοκύτταρα ως εναλλακτική θεραπευτική οδό για τις μεταμοσχεύσεις, εργάζεται πάνω στη δημιουργία εγκεφαλικών εμφυτευμάτων, τεχνητού δέρματος, μυών, αυτιών, νεύρων και οισοφάγου, ενώ έχει σχεδιάσει μια σειρά βιοαντιδραστήρων και εργαλείων μηχανικής ιστών καθώς επίσης έχει δημιουργήσει την πρώτη βιοτράπεζα βλαστικών κυττάρων από αμνιακό υγρό στον Κόσμο.

Επίσης, έχει πραγματοποιήσει πειραματικές μελέτες για την ανάπτυξη βιο-νανορομπότ ως μεταφορείς φαρμάκων για στοχευμένες καρκινικές θεραπείες, καθώς και κλινικές δοκιμές για βλαστικές θεραπείες για τον καρκίνο του πνεύμονα. Είναι συν-ιδρύτρια της startup «Μεταμόσχευση χωρίς Δωρητές». Εχει αναγνωριστεί ως «BBC 100 Most Powerful Women», «Top 10 Champions for equality in the UK». Ψηφίστηκε ως «Γυναίκα της Χρονιάς» το 2013, Γυναίκα Επιχειρηματίας της Χρονιάς το 2015 στη Μεγάλη Βρετανία, το 2016 της απονεμήθηκε το διεθνές βραβείο «Ερευνας και Επιστήμης» Giuseppe Sciacca στο Βατικανό. Εχει λάβει την 3 θέση στον τομέα της υγείας στις ΗΠΑ από το Forbes 30-under-30, ανακηρύχθηκε Cartier Laureate for USA 2014, καθώς και European Young Leaders 40-under-40 2017. Συμμετέχει στη συμβουλευτική επιτροπή του Οργανισμού Ερευνας και Ανάλυσης, DIANEOSIS (ΔΙΑΝΕΟΣΙΣ) στην Ελλάδα και έχει λάβει την τιμητική θέση στην κριτική επιτροπή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας στη Γερμανία.

Οταν διαβάζεις το βιογραφικό και τα επιτεύγματα της Ελένης Αντωνιάδου, είναι σαν να ανεβαίνεις ανηφόρα, που σου κόβει την ανάσα. Το «πανέμορφο κοριτσάκι», που ήταν πάντα αριστούχος, τέλειωσε στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πληροφορική με εφαρμογή τη Βιοϊατρική και μετά έφυγε για το Λονδίνο, όπου έκανε μεταπτυχιακές σπουδές στο βρετανικό Πανεπιστήμιο UCL στη Νανοτεχνολογία και στην Αναγεννητική Ιατρική. Συνέχισε στο πανεπιστήμιο του Ιλινόις στην Αμερική και πολύ γρήγορα η NASA της έκανε την πρόταση να εργαστεί στον τομέα των βιοεπιστημών, όπου μελέτησε κυρίως τις επιπτώσεις της ραδιενέργειας και της μικροβαρύτητας στο κεντρικό νευρικό σύστημα . «Ο διακαής πόθος μου είναι ένα ταξίδι στο Διάστημα. Ο γαλαξίας μας εμπεριέχει περίπου 400 δισ. άστρα με 1,6 πλανήτες στην τροχιά τους. Θα ήταν πολύ απαισιόδοξο, αν δεν ήλπιζα σε κάποια εξωγήινη μορφή ζωής. Κάθε φορά που ταξιδεύω σε ένα νέο μέρος, μου δημιουργείται μια δίψα για το επόμενο, και όσο αργά και και αν επιστρέφω από τη δουλειά το βράδυ, πάντα προσδοκώ την επόμενη ανατολή του ήλιου».

Για την Ελένη είναι σημαντικό να μαθαίνουμε να εκτιμάμε την αξία των πραγμάτων στη ζωή, να μαθαίνουμε και να θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι, όχι απλά επιτυχημένοι. «Για να το καταφέρει κανείς αυτό, θα πρέπει να επενδύσει στην εξέλιξη του εαυτού του και να γεμίσει με πολλές και διαφορετικές εμπειρίες».

Τα λόγια της τα εφαρμόζει στην πράξη. Ακτιβίστρια κατά της παράνομης εμπορίας ανθρωπίνων οργάνων, ταξιδεύει εθελοντικά με ιατρικές αποστολές στο Περού, στην Ουγκάντα, στην Κόστα Ρίκα, όπου σώζει ζωές από το εμπόριο οργάνων. Γι’ αυτό τον λόγο ηγείται μίας εταιρείας, που στοχεύει στη δημιουργία τεχνητών οργάνων, ως εναλλακτικής μεταμοσχευτικής μεθόδου, με απώτερο σκοπό να τερματίσει αυτόν τον εφιάλτη. «Στην εταιρεία Transplants Without Donors LLC δημιουργούμε τεχνητά όργανα και επιδιώκουμε να δώσουμε ένα τέλος στο παρεμπόριο ανθρωπίνων οργάνων, που δυστυχώς ανθίζει στον Τρίτο Κόσμο. Η τεχνολογία των τεχνητών οργάνων, που κάποτε θεωρείτο σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι πλέον πραγματικότητα και εύχομαι να δούμε σύντομα την επανάσταση, που θα φέρει αυτή η θεραπευτική οδός στα κλινικά δεδομένα της υφηλίου».

Η Ελένη Αντωνιάδου είναι ένα παράδειγμα τρόπου ζωής, σκέψης και ανθρωπιάς, για τα νέα παιδιά, αλλά και για πολλούς ενήλικες που δεν έχουν βρει ένα ουσιαστικό σκοπό ύπαρξης. Μιλάει χρησιμοποιώντας την ελληνική γλώσσα με την ευχέρεια φιλόλογου, έχει αξίες ενός φιλόσοφου και οράματα μεγάλα για το μέλλον της ανθρωπότητας. «Δεν νομίζω ότι το κίνητρό μου είναι να πραγματοποιήσω τα όνειρά μου, το κίνητρό μου είναι να φτάσω σε ένα μέρος, όπου με αυτοπεποίθηση και τόλμη θα σπρώξω τη γραμμή του τερματισμού σε μια πιο μακρινή και φιλόδοξη απόσταση. Πιστεύω πως υπάρχουν άνθρωποι που θέλουν να γίνουν (αστροναύτης, ολυμπιονίκης, πρωθυπουργός, γυναίκα της χρονιάς) και άλλοι που θέλουν να κάνουν. Οσοι ανήκουν στη δεύτερη κατηγορία, είναι εκείνοι που καταφέρνουν να μεταμορφώσουν τον κόσμο και να ξαναγράψουν τους κανόνες από την αρχή».

Η Ελένη έγινε η πρώτη Ελληνίδα επιστήμων Βarbie Role Model της εταιρείας παιχνιδιών Mattel, για την 60ή επέτειό της και τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας για την Γυναίκα, σαν πρότυπο που θα εμπνεύσει τα κορίτσια, για να γίνουν ό,τι ονειρεύονται. «Εύχομαι στα κορίτσια που θα εμπνευστείτε από αυτή την καμπάνια να είστε ανυπόμονες για θετικές αλλαγές, να έχετε πεισμωμένη αισιοδοξία και πίστη στον εαυτό σας, να μάχεστε γι’ αυτούς που στάθηκαν λιγότερο τυχεροί στη ζωή και να μην ξεχνάτε να ψιθυρίζετε στον εαυτό σας στα καλά και στα άσχημα ‘Μπορείς να γίνεις, ό,τι ονειρεύεσαι!’».

Γλύκατζη Αρβελέρ Ελένη, σπάνιο είδος απειλούμενο υπό εξαφάνιση

Της Γιάννας Κατσαγεώργη

Γράφει ακόμα με μολύβι και σβήνει με γόμα τα λάθη της. Κοιμάται και ξυπνάει αγκαλιά με την Ιστορία. Στο σπίτι την φωνάζουν χαϊδευτικά «πρόεδρε και παπαγαλάκι». Η σκέψη της συναγωνίζεται σε ταχύτητα το φως και οι γνώσεις της γρονθοκοπούν τη δική μας άγνοια. Μπροστά της νοιώθεις ατελής και αμαθής και το μόνο που επιθυμείς μετά από μια συνέντευξη μαζί της, είναι να πάρεις το πρώτο έντυπο που θα βρεις μπροστά σου, να το διαβάσεις και ας είναι και ο Καζαμίας. Γράφω για την Ελένη Γλύκατζη Αρβελέρ, που με μεγάλη προθυμία δέχτηκε να δώσει συνέντευξη στον «Εθνικό Κήρυκα», κάνοντάς μου την πρώτη ερώτηση «Θύμησέ μου… πώς τον λένε τον διευθυντή σου;». Αντώνη Διαματάρη, της απαντώ. «Διαμαντάρη;» με ξαναρωτά. Οχι κυρία Αρβελέρ. Διαματάρη, της απαντώ. «Ακου. Πες του τους χαιρετισμούς μου και να του πεις να συνεχίσει την εφημερίδα στα ελληνικά. Η μητρική γλώσσα είναι η βάση του Εθνους, της προσωπικότητας και της ζωής του κάθε ανθρώπου. Οταν έρχομαι στην Αμερική και ακούω ότι πρέπει να μιλώ εγγλέζικα, όσο καλά και αν είναι τα εγγλέζικά μου, έχω διάθεση να μην ανοίξω το στόμα μου να πω κουβέντα».

Μικρασιατικής καταγωγής από την προσφυγική γειτονιά του Βύρωνα στην Αθήνα και γεννημένη το 1926, κατάφερε με την υπομονή, το πείσμα, την τύχη και την υπευθυνότητά της, να καταταχτεί ανάμεσα στις 6 πιο σημαντικές προσωπικότητες στη Γαλλία . Επίτιμη πρόεδρος σήμερα της Διεθνούς Επιτροπής Βυζαντινών Σπουδών, του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου, του Ευρωπαϊκού Πολιτιστικού Κέντρου Δελφών και της Επιτροπής Ηθικής του Εθνικού Κέντρου για την επιστημονική έρευνα στη Γαλλία, υπήρξε η πρώτη γυναίκα πρόεδρος του Τμήματος Ιστορίας στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης το 1967, η πρώτη γυναίκα πρύτανης του ιδίου πανεπιστημίου στην ιστορία των 700 χρόνων λειτουργίας του, αλλά και όλης της Ευρώπης και μετέπειτα πρόεδρος σε όλα τα πανεπιστήμια του Παρισιού, πρόεδρος του Κέντρου Ζώρζ Μπουμπιντού Μπομπούρ, επίτιμος διδάκτωρ του πανεπιστημίου Χάρβαρντ και Φρίμπουργκ με πολλά ακόμα ανώτερα αξιώματα και πλήθος διεθνών διακρίσεων ως εξέχουσα προσωπικότητα και Βυζαντινολόγος. Δυστυχώς για μας, οι γνώσεις της, οι αναμνήσεις της, το αποστομωτικό χιούμορ της και η συναρπαστική ζωή της παρέα με τους πιο σημαντικούς ανθρώπους στον Κόσμο είναι σαν τα αστέρια του ουρανού λαμπερά και αμέτρητα και ο χώρος μας μικρός να τα χωρέσει.

Παραμείναμε σε μια απλή καθημερινή κουβέντα, που κάνεις με τον άνθρωπο της διπλανής σου πόρτας, όταν παίρνεις το θάρρος για πρώτη φορά να τον ρωτήσεις, τι κάνει. Μας μίλησε για την επιτυχία της, που την οφείλει στους καλούς δασκάλους, αλλά και στην τύχη να ζήσει στο Μεσοπόλεμο, την Κατοχή, την Αντίσταση, τη πείνα και τον διχασμό, αλλά και «στα όνειρά της που τα κυνήγησε με τα πόδια στη γη και τα μάτια στον ουρανό».

Εζησε στη γερμανική κατοχή σαν έφηβη και το σύνθημά της ήταν, ότι καλύτερα είναι να πεθάνεις όρθιος, παρά γονατιστός. Πήρε μέρος στην Αντίσταση, χωρίς να επαίρεται ότι αγωνίστηκε, αλλά λέγοντας απλά, πως τουλάχιστον προσπάθησε. «Οποιος δεν προσπαθεί να πάει πιο μπρός, δεν μένει στο ίδιο σημείο, αλλά οπισθοδρομεί. Η ανάσταση δεν είναι μόνο ανάσταση θεϊκή. Η ανάσταση είναι προσωπικό καθήκον του καθενός.»

Αυτό το μικροσκοπικό και γρουσούζικο έκτο παιδί μιας προσφυγικής οικογένειας, που η μητέρα της ήθελε να «ρίξει», μάζευε τα συνομήλικα παιδάκια γύρω της στο Βύρωνα, πριν ακόμα πάει σχολείο και έβγαζε λόγο για τον Βενιζέλο, κρατώντας την εφημερίδα ανάποδα. Στα 17 της το ’43 κάπνιζε σαν φουγάρο και γύρναγε σπίτι της να πλυθεί, πριν πάει σε διαδηλώσεις, ώστε αν την βρουν σκοτωμένη σαν αριστερή που ήταν, να είναι τουλάχιστον καθαρή. Η επιθυμία της να γίνει πολιτικός μηχανικός δεν εκπληρώθηκε, γιατί δεν είχε χρήματα να κάνει φροντιστήριο. Σπούδασε όμως αυτό που δεν χρειαζόταν φροντιστήριο, φιλόλογος.

Διδάχτηκε από το σπίτι της, ότι η γυναίκα δεν είναι το ασθενές φύλο και ότι δεν είναι προνόμιο να έχεις γεννηθεί άνδρας. Εμαθε ότι η ζωή είναι πάντα μια προσπάθεια και ένας αγώνας και ότι τίποτα δεν σου είναι δοσμένο τζάμπα από την αρχή. Με αυτές τις ιδέες κατάφερε να υπηρετήσει την ευθύνη για τον Κόσμο και την Ιστορία του μέχρι σήμερα, στα 92 χρόνια της, χωρίς στάση δισταγμού σε κανένα εμπόδιο.

Από το 1953 που ζει στη Γαλλία, αν και δέθηκε στη ζωή με Γάλλο σύντροφο και έκανε «Γαλλάκια παιδιά» μιλάει τα ελληνικά λες και δεν έφυγε μια μέρα από την Ελλαδα. «Γι’ αυτό λέω ότι το μεγαλύτερο καθήκον του κάθε Ελληνα, όπου και αν βρίσκεται, είναι να θυμάται, ότι η γλώσσα του είναι η σύμπτυξη όλης της Ιστορίας. Οσο για την σμίκρυνση της γλώσσας μας ευθυνόμαστε εμείς οι ίδιοι, με το να επιτρέπουμε την εισβολή ξένων όρων, κάτι που αν συνεχιστεί, θα καταντήσει την ελληνική γλώσσα υβριδική».

Και δεν ευθυνόμαστε μόνο για την κατάπτωση της γλώσσας μας οι Ελληνες, αλλά για την διχόνοια, την ωραιοπάθεια, τον ξερολισμό, τον υλισμό και την ευθυνοφοβία που μας διακατέχει.

Κάποτε η Ελένη Αρβελέρ είπε μια ατάκα που ξεσήκωσε πολλές αντιδράσεις, ότι περάσαμε από τα τσαρούχια στα Tods. «Από τις σκηνές της Κατοχής φτάσαμε στο πάρε δάνειο, πάρε αυτοκίνητο και δεύτερο και τρίτο».

«Επαψε ο Ελληνας να έχει προτεραιότητες που ήταν εθνικές και έχει βάλει μπροστά μόνο τις ατομικές. Η πραγματική κρίση είναι μορφωτική και κρίση πολιτισμού και όχι οικονομική. Θέλει γενιές ολόκληρες για αυτή την αλλαγή. Η οικονομική κρίση όμως μπορεί να τελειώσει από την μια μέρα στην άλλη. Το κράτος, η θρησκεία και η οικογένεια πρέπει να ρίξουν το βάρος και να ασχοληθούν μόνο με τη σωστή παιδεία και να πάψουν να λένε στα παιδιά μόνο Καλή Επιτυχία, αλλά Καλή Ευτυχία».

Την ρωτήσαμε, αν πιστεύει στον Θεό. «Δεν πιστεύω στον Θεό, αλλά τον φοβάμαι. Δεν το είπα εγώ αυτό. Το είπε ο Γκαμπριέλ Γκαρσία Μαρκές».

Δεν πειράζει κυρία Αρβελέρ. Ας πει και κάποιος κάτι άλλο. Το σκέφτεται λίγο και γελάει.

«Ελάτε ντε!!!»

Το σίγουρο για μας με αυτή την αστείρευτη πηγή εμπειριών ζωής και αντοχής είναι, ότι ο Θεός δεν θα ξαναφτιάξει ξανά αυτή τη συνταγή ιδιοφυίας, θάρρους, ανυπακοής, πολυσχιδούς γνώσης, χιούμορ και ομορφιάς. Σαν τα μπλε παπαγαλάκια της Βραζιλίας απειλείται και αυτή ως είδος υπό εξαφάνιση από την ανθρώπινη βλακεία.

Δημουλά Κική, η ποιήτρια της άγνωστης στεριάς μας

Της Γιάννας Κατσαγεώργη

Ο ύπνος των αναμνήσεων της Κικής Δημουλά είναι ελαφρύς. Ευτυχώς είναι ακόμα διαθέσιμες. Δεν τις έχει εξορίσει. Αναδύθηκαν ήρεμα σε ένα πρωινό τηλεφώνημα Αθήνας – Νέας Υόρκης, σαν ένα γράμμα φυλαγμένο στο συρτάρι. Ερωτευμένη με τα ζευγάρια των λέξεων, τα χρησιμοποιεί σαν ευκίνητους ταξιδιώτες, που συναντώνται στο απροσδόκητο, κάνοντάς μας να σαστίζουμε από την πυρετώδη περιήγησή τους. Κυψελιώτισσα, γεννημένη το 1931, σήμερα 88 χρονών, με καταγωγή από την Καλαμάτα, μεγαλωμένη πολύ αυστηρά σε ένα σπιτικό με άνεση, τελειώνοντας το Γυμνάσιο της απαγόρευσε ο πατέρας της να σπουδάσει και την διόρισε στην Τράπεζα της Ελλάδος, όπου εργαζόταν και ο ίδιος. Εμεινε εκεί 25 ολόκληρα χρόνια από τα 18 της μέχρι τα 43, όπου παράλληλα με την ασφυκτική γι’ αυτήν τραπεζική εργασία, έγραφε ποιήματα, για να κρατήσει τη σκέψη της ζωντανή.

Τα βραβεία που πήρε είναι πολλά. Μεταξύ αυτών το Α’ Κρατικό Βραβείο Ποίησης, το Αριστείο των Γραμμάτων της Ακαδημίας Αθηνών, το Ευρωπαϊκό Βραβείο Λογοτεχνίας και το Μεγάλο Κρατικό Βραβείο Λογοτεχνίας, για το σύνολο του έργου της. Το 2002 εξελέγη τακτικό μέλος της Ακαδημίας Αθηνών, η τρίτη μόλις γυναίκα, που έτυχε αυτής της τιμής, από το ανώτατο πνευματικό ίδρυμα της Ελλάδας και το 2001 της απονεμήθηκε ο Χρυσός Σταυρός του Τάγματος της Τιμής από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Στεφανόπουλο.

Είναι επίσης η μοναδική γυναίκα που συμπεριλαμβάνεται στις ποιητικές συλλογές του Γαλλικού Εκδοτικού Οίκου Gallimard’s.

Για την εργογραφία της η ίδια μας λέει στο βιογραφικό της, πως «το πόσα βιβλία έγραψε κανείς, πότε τα εξέδωσε, ποιες μεταφράσεις τα μεταναστεύουν σε μακρινές ξένες γλώσσες και ποιές διακρίσεις τα χειροκροτούν, είναι τόσο τρέχοντα, όσο το να πεις, ότι μέσα σ’ έναν βαρύτατο χειμώνα υπήρξαν και κάποιες μέρες με λαμπρή λιακάδα».

Η Κική Δημουλά, μια από τις μεγαλύτερες ποιήτριες της μεταπολεμικής γενιάς, δεν χαριεντίζεται με το συναίσθημα, δεν του ξεφεύγει, δεν το φοβάται. Η πρόθεσή της αντιτίθεται σε κάθε τι που το περιφράσει, που το φυλακίζει. Αιχμαλωτίζεται και συνεπαίρνεται από αυτό προκαλώντας την δική μας «ενδοχώρα» να το αφουγκραστεί.

Ο θάνατός της προκαλεί αγωνία, καθώς συσσωρεύεται ο αριθμός των ετών πίσω της: «Πέρασαν τα χρόνια και δεν μπορώ να τα καλοπιάσω. Είναι ένα πένθος ο χρόνος που φεύγει, για τα πράγματα που έγιναν και δεν ξαναγίνονται. Είναι ένας θάνατος. Αν μου έδινε ο χρόνος παράταση, θα είχα πολύ ωραία πράγματα να σας πω».

Η φωνή της όμως εξουδετερώνει το χρόνο, γιατί επιβάλλει νόημα ακόμα και στα ασήμαντα. Αν και δηλώνει μελαγχολική εκ φύσεως, έχει την ικανότητα που λίγοι έχουν: να καταγράφουν τον αισθητό κόσμο, σαν ένα υπερευαίσθητο φιλμ μιας φωτογραφικής μηχανής. «Η μελαγχολία παρουσιάζει τα πράγματα πολύ πιο δύσκολα και άσχημα, από ό,τι είναι …χαλάει και το ωραίο… Η μελαγχολία φυτρώνει ασχέτως της ποιότητας του βιώματος.

Δηλαδή δεν είναι ανάγκη να είναι άσχημη η ζωή σου, για να νοιώσεις μελαγχολία. Μέσα στην απόλυτη θλίψη, δυσπιστία και αμφισβήτηση για όλα, λέω, δε μπορεί, κάτι είναι αλήθεια, κάτι είναι ωραίο».

Πολλά ήταν τα ωραία στη ζωή της συναρπαστικής αυτής γυναίκας, που ο συγγραφέας Νίκος Δήμου την έστεψε, ως την μεγαλύτερη Ελληνίδα ποιήτρια μετά την Σαπφώ:

«Τώρα που κοιτάζω τη ζωή μου από αυτή την ηλικία νομίζω ήμουν τρισευτυχισμένη. Τότε με ενοχλούσαν οι δεσμεύσεις, η αυστηρότητα των γονιών, ήθελα να ζήσω πιο ελεύθερα. Το περιβάλλον που εργαζόμουν στην τράπεζα, ήταν πολύ χαμηλό και η αποδοχή των γυναικών, για ό,τι καλό έβγαινε από αυτές, γινόταν με μεγάλη δυσπιστία.

Ημουν νέα και καλοφτιαγμένη. Ο πατέρας μου ήταν πολύ αυστηρός. Μέχρι που με πήγαινε στον κινηματογράφο, να με αφήσει, να μην περπατάω μόνη μου. Δεν μπορούσα να κάνω τίποτα γι’ αυτό, αλλά πάλι δεν θα ήθελα να μην υπήρχε, για να είμαι ελεύθερη. Τους νοσταλγώ τους γονείς μου!».

Και η οικογένεια, τα παιδιά, ο έρωτας, τι ρόλο έπαιξαν στη ζωή της που ταλαντεύονταν ώρες ατέλειωτες επάνω σε ένα χαρτί ποτισμένο με πόνο, μοναξιά, φθορά, έρωτα και σιωπές;

«Αυταπαρνητική, παραχωρήθηκα στο ρόλο της μητέρας και με τρυφερή γενναιότητα άκουσα να προσφωνούμαι ‘γιαγιά’. Κυλώ τώρα με ψυχραιμία και χωρίς βλέψεις διαιωνίσεως μέσα σ΄ αυτές τις νέες παρακαμπτήριες του αίματός μου».

Και ο άνδρας της ζωής της, ο έρωτάς της ο μεγάλος, ο Αθως Δημουλάς, πολιτικός μηχανικός και ποιητής;

«Οι Ανώτερες σπουδές μου ήταν η μακρά ζωή μου κοντά στον ποιητή Αθω Δημουλά. Χωρίς εκείνον, είμαι σίγουρη, ότι θα είχα αρκεστεί σε μια ρεμβαστική, αμαθή τεμπελιά, προς την οποίαν, ίσως και σοφά, ακόμα ρέπω. Δεν ήταν της γενικής αποδοχής άνθρωπος. Ηταν στεγνός αισθηματικά, αλλά ήξερε πολύ καλά όλη την ποίηση και αυτό με βοήθησε πολύ να τον έχω κοντά μου. Δεν του άρεσε το αίσθημα που χύνεται από πολλά ποιήματα. Ηταν ένα ευφυές και πολυδιαβασμένο πλάσμα. Εγώ μπροστά του έσβηνα από τον χάρτη. Πάντα ήθελα να περπατάμε στο δρόμο αγκαζέ.

Εκείνος όχι. Το θεωρούσε γελοίο. Ημουν πάντα παραπονούμενη».

Η Κική Δημουλά τα πρωινά βρίσκεται στην Ακαδημία Αθηνών, αλλά τον τελευταίο χρόνο δεν γράφει ποιήματα. «Φαίνεται πως στέρεψε η φαντασία μου. Αν σταματήσει οριστικά θα χάσω το σύμπαν μου».

Και τι μπορεί να ξεσηκώσει τη νόσο της ποίησης, κυρία Δημουλά; Σκέφτεται και γελώντας σοφά και αυτοσαρκαστικά απαντά:

«Ενας έρωτας θα μπορούσε, αλλά στα 88; Μακάρι να βρισκόταν. Δεν θα ντρεπόμουν καθόλου να ερωτευτώ, αλλά με ποιον; Με τον αέρα; Εχω κάθε διάθεση να αναστήσω αυτό το αίσθημα, ο άλλος το έχει; Που τον εξασφαλίζουμε τον άλλον; Το πρόβλημα ήταν πάντα στη ζωή όλων μας και κυρίως των γυναικών, ο άλλος και η σύγκρουση μαζί του. Ο έρωτας κρύβει τον κίνδυνο να σε απελπίσει. Οι έρωτες δεν είναι Αγγελοι. Είναι η στιγμιαία μεταμόρφωση που σου κάνει ο ενθρονισμός ενός αισθήματος καινούργιου».

Τι ωραία που μας τα λέτε κυρία Δημουλά!

«Να σας τα ξαναπώ; Φοβάμαι ό τι θα πλήξετε!»

Καραμπέτη Καρυοφυλλιά, ένας κύκνος με τα φτερά ενός αετού

Της Γιάννας Κατσαγεώργη

Μια αθέατη συνοδεία ηρωίδων οδηγεί τα βήματά της. Περπατώντας σε τεντωμένο σχοινί από το ξεκίνημα της καριέρας της, ισορροπεί με απόλυτη πειθαρχία και συνέπεια στις ταλαντώσεις απαιτητικών ρόλων. Τα περάσματά της από τη Γερτρούδη του Σαίξπηρ, στη Μήδεια του Ευριπίδη και από την Γκέρντα του Στρίνμπεργκ, στην Ατοσσα του Αισχύλου, έχουν αφήσει τα ίχνη τους στην ιστορία του ελληνικού θεάτρου. Από τους πολλούς, που δεν κατάφεραν να την δουν να ανασταίνει το θέατρο της Επιδαύρου, αγαπήθηκε σαν την Μάρθα, το αγρίμι με τα «Βαμμένα Κόκκινα Μαλλιά», βγαλμένη από το μυθιστόρημα του Κώστα Μουρσελά, που το 1992 έγινε μια από τις πιο επιτυχημένες τηλεοπτικές σειρές.

Αρχίζει να αφηγείται. Το τηλεφώνημα μαζί της είναι μια παράσταση, όχι συνέντευξη. Ανοίγει η αυλαία και ο πρόλογος σε καθηλώνει. Ο ήχος της φωνής της μεστός, τα σύμφωνα και τα φωνήεντα γιορτάζουν στο στόμα της την ομορφιά του λόγου. Σας παρουσιάζουμε την Καρυοφυλλιά Καραμπέτη!

Από γονείς αγρότες ανθρώπους του χωριού, διδάχτηκε να αγαπάει και να σέβεται τη φύση, τη γη και τους ανθρώπους που την καλλιεργούν, τους πρώτους ανθρώπους άλλωστε που αντίκρυσε στη Δόξα, ένα χωριό στο Διδυμότειχο, όπου γεννήθηκε. Τα καλοκαίρια και οι χειμώνες της κουβαλάνε μαζί τους ιστορίες. Θυμάται τα καλοκαιρινά νυχτέρια στις αυλές τις στρωμένες με πολύχρωμα κιλίμια, όπου ξεφλούδιζαν τα καλαμπόκια την εποχή της συγκομιδής. Και μετά τα ηλιοτρόπια που τα χτύπαγαν με ξύλα και πετάγονταν οι σπόροι!

«Εμείς τα παιδιά φτιάχναμε μικρά αμαξάκια με ξύλο και για ρόδες βάζαμε τους ήλιους. Ηταν πανέμορφα αυτά τα χρόνια με γιορτές, γάμους, γλέντια, θρακιώτικα τραγούδια, και γέλια άφθονα. Οι χειμώνες ήταν κατάλευκοι από το χιόνι και για γλειφιτζούρια είχαμε τους σταλακτίτες των σπιτιών. Τα καλοκαίρια παίζαμε με τα παιδιά όλη τη μέρα και τα βράδια κυνηγούσαμε πυγολαμπίδες. Μου λείπει πολύ αυτό. Τα κρατάω μέσα μου πολύ γερά».

Είδε τις πρώτες ελληνικές ταινίες στον τοίχο του καφενείου της πλατείας του χωριού, πάνω σε ένα άσπρο σεντόνι και κοιμόταν αγκαλιά με ένα μεγάλο ραδιόφωνο, καταγράφοντας στο αρχείο του 8χρονου μυαλού της όλο το κλασσικό ρεπερτόριο, που ερμήνευαν τότε στις ραδιοφωνικές εκπομπές για το θέατρο, όλοι οι σπουδαίοι ηθοποιοί του Εθνικού Θεάτρου. Ο Ιψεν, ο Τένεσι Ουίλιαμς, ο Στρίνμπεργκ μπήκαν στη ζωή της μέσα από τις φωνές της Κατίνας Παξινού, του Αλέξη Μινωτή, της Αντιγόνης Βαλάκου, της Ελένης Χατζηαργύρη, σφραγίζοντας το μέλλον της. Ηταν ήδη ηθοποιός, χωρίς να το ξέρει.

Αριστη μαθήτρια μπήκε στο Πολυτεχνείο το 1976 στο τμήμα Πολιτικών Μηχανικών και παράλληλα έδωσε εξετάσεις στη Δραματική Σχολή του Κρατικού Θεάτρου Β. Ελλάδας στη Θεσσαλονίκη. Τελειώνοντας τη Δραματική Σχολή, σταμάτησε και τις σπουδές της στο Πολυτεχνείο. Ηξερε πια τι ήθελε να κάνει. Εγινε ιδρυτικό στέλεχος στην Πειραματική Σκηνή της Τέχνης στη Θεσσαλονίκη και συνέχισε αργότερα με παραστάσεις στο Θεατρικό Εργαστήρι. Το 1984 πήγε στην Αθήνα στο Ανοιχτό Θέατρο. Οι συνεργασίες της είναι πολλές και οι μετέπειτα ρόλοι της στο θέατρο, στον κινηματογράφο και στην τηλεόραση ακόμα περισσότεροι. Στο ευρύ κοινό έγινε γνωστή από τις τηλεοπτικές σειρές «Η αγάπη άργησε μια μέρα», «Βαμμένα κόκκινα μαλλιά», «Ο κίτρινος φάκελος», ενώ οι ερμηνείες της στην αρχαία τραγωδία και η αναμέτρησή της με τους ρόλους της Κλυταιμνήστρας, της Ηλέκτρας, της Αντιγόνης, της Μήδειας, της Ατοσσας και τόσοι άλλοι, την κατέταξαν ανάμεσα στις πιο σημαντικές νεώτερες τραγωδούς στο αρχαίο ελληνικό θέατρο. Βραβεύτηκε κατ’ επανάληψη για πρωταγωνιστικούς ρόλους, τόσο στο θέατρο, όσο και στον κινηματογράφο, με τις πιο πρόσφατες βραβεύσεις της από την Ενωση Κριτικών Θεάτρου τον Φεβρουάριο του 2019 για την ερμηνεία της ως Ατοσσα στους «Πέρσες» του Αισχύλου, ενώ τον Νοέμβριο του 2016 ήταν υποψήφια για το ίδιο βραβείο για την ερμηνεία της ως Κλυταιμνήστρα στην «Ορέστεια» του Αισχύλου.

Τι αποκόμισε από όλα αυτά; Ας μας το πει η ίδια: «Εκανα κάτι που λάτρευα και με δίδαξε πολλά. Ηρθα σε επαφή με όλα τα οντολογικά προβλήματα των μεγάλων αυτών συγγραφέων και τα έκανα δικά μου, τη ζωή, τον θάνατο, την ελευθερία, την ηθική, τη δικαιοσύνη, τις σχέσεις, τον έρωτα. Τα σκοτάδια της ψυχής μας. Μου δόθηκε έτσι η ευκαιρία να διερευνήσω βαθειά τον εαυτό μου, αλλά και να αποκτήσω κατανόηση για τους άλλους. Η ανθρώπινη περιπέτεια, τα όνειρα, οι φόβοι, οι αγωνίες, ο έρωτας, οι χαρές και οι λύπες, είναι τα ίδια για όλους τους ανθρώπους».

Η προσωπικότητά της είναι ένας σπάνιος συνδυασμός ευαισθησίας, σοβαρότητας, πειθαρχίας και μιας απρόσμενης έντονης δυναμικής θηλυκότητας εκπαιδευμένης να υποστηρίζει τον καθολικό θαυμασμό.

Θεωρεί τον εγωισμό και τον ναρκισσισμό, σαν τα μεγάλα μειονεκτήματα στον χαρακτήρα ενός ανθρώπου και θέτει πάντα τον εαυτό της στην υπηρεσία του συνόλου. Υπάκουη και συνεπής στη σκηνοθετική γραμμή του σκηνοθέτη που την κατευθύνει, υπηρετεί την άποψή του με το 100% της ψυχής της, ακόμα και αν διαφωνεί με αυτήν.

Τα υπαρξιακά ερωτήματά της είναι πολλά. Η ζωή γι’ αυτήν είναι ένα υπέροχο δώρο, εντελώς ακατανόητο, που μας χαρίστηκε και οφείλουμε να τιμήσουμε το πέρασμά μας από αυτήν.

«Ερχόμαστε από το άγνωστο και φεύγουμε προς το άγνωστο και ανάμεσα σ’ αυτά τα δυο σκοτάδια, υπάρχει η φωτεινή γραμμή της ζωής, η οποία για κάποιο λόγο μας έχει δοθεί. Δεν μπορεί να είναι μόνο μια σειρά τυχαιότητας, γιατί αυτό ακούγεται άγριο, τρομακτικό και απαισιόδοξο. Γι’ αυτό πιστεύω, ότι ο καθένας οφείλει αυτή την ύπαρξη να την ζήσει με τρόπο ωραίο και ηθικό. Εύχομαι οι άνθρωποι, να αντιληφθούν την θνητότητά τους και να επικεντρωθούν μόνο στα ωραία πράγματα, μακριά από τους πολέμους, τη βία, τον φασισμό, την τρομοκρατία, το φόβο του διαφορετικού, τον ρατσισμό. Μακάρι να εξαφανιστούν όλα αυτά από την ανθρώπινη σκέψη και ο πλανήτης να γνωρίσει μέρες αγάπης και φωτός. Αυτό είναι η μεγάλη ευχή που κάνω. Αυτό είναι το όνειρό μου, αυτή είναι η ανάγκη μου.

Το δικό μας όνειρο είναι να την δούμε να παίζει τον «Δίκαιο Λόγο» στις «Νεφέλες» του Αριστοφάνη στις 2 και 3 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Καλή επιτυχία Καρυοφυλλιά. «Εσύ που με συνήθειες καλές, ηθικές, τους προγόνους στεφάνωνες πάντα, έλα μίλησε, βάλε φωνή, τη φωνή που αγαπάς και φανέρωσε τι είσαι» (απόσπασμα από την κορυφαία του Δικαίου Λόγου στις «Νεφέλες» του Αριστοφάνη)

Κομνηνού Μαρία, η κειμηλιάρχης της Ταινιοθήκης της Ελλάδας

Της Γιάννας Κατσαγεώργη

Η Μαρία Κομνηνού κουβαλάει στις πλάτες της μια πολύ βαριά κληρονομιά, που δεν κατάφερε να της ξεφύγει. Την Ταινιοθήκη της Ελλάδας, όπου μόλις πριν ένα χρόνο ανέλαβε ως πρόεδρος τη συνέχιση και την προώθησή της, ως επίσημου φορέα διαφύλαξης της κινηματογραφικής μας κληρονομιάς, αλλά και της επαφής μας με τις κινηματογραφικές δημιουργίες σκηνοθετών από όλο τον κόσμο.

Η μητέρα της Αγλαϊα Μητροπούλου, μανιώδης συλλέκτης κινηματογραφικών ταινιών, ίδρυσε το 1950 την πρώτη Κινηματογραφική Λέσχη στην Ελλάδα, η οποία το 1963 μετεξελίχτηκε στην «Ταινιοθήκη της Ελλάδος» και διέσωσε πολύτιμες πληροφορίες για τους μελετητές του μέλλοντος, που διαφορετικά θα είχαν οριστικά χαθεί.

Δεν μας εκπλήσσει λοιπόν, το ότι η Μαρία Κομνηνού μεγάλωσε ακούγοντας από την μητέρα της, αντί για παραμύθια, ιστορίες από τον Κάφκα, τον Χέρμαν Μελβίλ, την Γερτρούδη Στάιν και ζώντας στο μαγικό κόσμο των ταινιών που καθόρισαν όλη την ζωή της. Η προσωπικότητά της πλάστηκε μέσα από τα όνειρα ενός Λουκίνο Βισκόντι, ενός Λουίς Μπουνιουέλ, ενός Αλέν Ρενέ και σημάδεψαν όλη την ζωή της δημιουργώντας μια προσωπικότητα σημαντική και ικανή να συνεχίσει το δύσκολο έργο της Ταινιοθήκης της Ελλάδας.

Καθηγήτρια στο Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, η Μαρία Κομνηνού έχει συμβάλει στη δημιουργία του εργαστηρίου οπτικοακουστικών μέσων του τμήματος.

Είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας, Κοινωνιολογίας και Οικονομικών (P.S.E Brunell University) και έκανε το διδακτορικό της στην Κοινωνιολογία στο London School of Economics. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν, την Πολιτική Επικοινωνία και τις πολιτιστικές και κινηματογραφικές σπουδές. Στη βιβλιογραφία της περιλαμβάνονται τα έργα «Κοινωνία, εξουσία και ΜΜΕ», «Κοινότητα, κοινωνία και ιδεολογία», και «Από την αγορά στο θέαμα: η συγκρότηση της δημόσιας σφαίρας και του κινηματογράφου στη σύγχρονη ελληνική κοινωνία 1950-1996». Επίσης, πολλά άρθρα της περιλαμβάνονται σε αγγλικούς readers και περιοδικά.

Ως Γενικός Γραμματέας του Δ.Σ. της Ταινιοθήκης της Ελλάδας πολλά χρόνια πριν, ήδη είχε αναλάβει την πρωτοβουλία διοργάνωσης του Πρωτοποριακού Φεστιβάλ της Αθήνας, το οποίο έγινε πάλι το 2018 και στα πλαίσια του οποίου διοργανώθηκαν εξαιρετικά αφιερώματα σε σημαντικές προσωπικότητες όπως η Valie Export, ο Harum Farochi, ο Leo Carax, η Abigail Chil, ο Κώστας Γαβράς, ο Ελία Καζάν, ο Αντρέι Ταρκόφσκι και η Sally Potter. Διετέλεσε επίσης εκλεγμένο μέλος της Executive Commitee της ACE (Association des Cinematheques. Européennes).

Μέσα στον πρώτο χρόνο ως πρόεδρος, η Μαρία Κομνηνού πραγματοποίησε με χρηματοδότηση του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος, την αποκατάσταση της πιο σημαντικής ταινίας του 1950 «Οι Απάχηδες των Αθηνών», σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Γαζιάδη και σενάριο του Γιάννη Πρινέ. Πρόκειται για διασκευή της ομώνυμης οπερέτας του Νίκου Χατζηαποστόλου, που μας μεταφέρει στην παλιά Αθήνα της εποχής του 1920, όπου και οι κωμικές ερωτικές περιπέτειες ενός απάχη παρουσιάστηκαν ως η πρώτη «ηχητική και άδουσα ελληνική ταινία», με τον ήχο της γραμμένο –τα τραγούδια μόνο– σε δίσκους γραμμοφώνου.

Παράλληλα με τη συντήρηση και την αποκατάσταση του πολύτιμου αρχείου της Ταινιοθήκης και τη διάδοση της κινηματογραφοφιλίας στη νέα εποχή, που προωθεί η νέα πρόεδρος, έχει κάνει επίσης σημαντικά βήματα για την ψηφιοποίηση μέρους της συλλογής της Ταινιοθήκης, η οποία έχει συνδεθεί με δύο ψηφιακές βάσεις δεδομένων: το Filmarchives Online (www.filmarchives-online.eu), όπου έχει καταχωρηθεί και είναι προσβάσιμη στους μελετητές η μη μυθοπλαστική συλλογή της, και την Ευρωπαϊκή Κινηματογραφική Πύλη EFG (www.europeanfilmgateway.eu), η οποία συνδέεται με την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη «Europeana».

Η Ταινιοθήκη βρίσκεται σήμερα στη συμβολή της Ιεράς Οδού με την οδό Μεγάλου Αλεξάνδρου, στον Κεραμεικό. Με κονδύλια από το Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, το κτίριο του παλιού κινηματογράφου «Λαΐς» διαμορφώθηκε το 2002 σε χώρο αντάξιο ενός σύγχρονου ιδρύματος διαφύλαξης της κινηματογραφικής κληρονομιάς, με δύο αίθουσες προβολών, θερινό κινηματογράφο, βιβλιοθήκη, μουσείο κινηματογράφου, αναγνωστήριο, οπτικοακουστικά αρχεία και γραφεία. Η Ταινιοθήκη διαθέτει επίσης ιδιόκτητο χώρο στην Αγία Παρασκευή, όπου φυλάσσεται και συντηρείται όχι μόνο η δική της συλλογή –με 10.000 περίπου τίτλους– αλλά κι εκείνη του Ελληνικού Κέντρου Κινηματογράφου.

Παρ’ όλο το τεράστιο πρόβλημα, που αντιμετωπίζει ο οπτικοακουστικός τομέας στην Ελλάδα με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας της τάξης του 85%- 90%, η Μαρία Κομνηνού παραμένει αισιόδοξη και όπως μας λέει: «Δεδομένης της μαύρης κατάστασης που υπάρχει στη χώρα μας, βλέπουμε μια κινητικότητα, μια αντίσταση στις καταστροφικές αυτές συνθήκες. Με την κατάρρευση της παραγωγής στην τηλεόραση και την ιδιωτική και την δημόσια, οι περισσότεροι άνθρωποι βρέθηκαν χωρίς δουλειά, αλλά από την άλλη πλευρά δεν σταματά να μας εκπλήσσει ευχάριστα, είτε με τις ταινίες μεγάλου μήκους, είτε με τις ταινίες μικρού μήκους, η ανάγκη όλων, να επιβιώσουν και μετά την κρίση. Μια μεγάλη δύναμη για την Ταινιοθήκη είναι η αναγνώριση και η υποστήριξη από αντίστοιχα ιδρύματα στο εξωτερικό από σημαντικές προσωπικότητες, που στέκονται πολύτιμοι σύμμαχοι παράλληλα με τον ελληνικό κινηματογραφικό κόσμο, που ξέρει, ότι η Ταινιοθήκη είναι το σπίτι του».

Λαμπράκη Μαρίνα, η αφέντρα της Εθνικής Πινακοθήκης

Της Γιάννας Κατσαγεώργη

Δεν ξέρω αν η Μαρίνα Λαμπράκη ξέρει να φτιάχνει χοχλιούς μπουμπουριστούς και απάκια, αλλά οι συνταγές που έχει χρησιμοποιήσει, για να νοικοκυρέψει την Εθνική Πινακοθήκη, το από χρόνια παραμελημένο μουσείο εικαστικών τεχνών, είναι ποτισμένες με τις αξίες της αφέντρας και κυράς, που χαρακτηρίζουν τις παραδοσιακές, δύσκολες και γοητευτικές γυναίκες της Κρήτης. Γεννημένη στο Αρκαλοχώρι Ηρακλείου από πατέρα σιδηρουργό και μητέρα αγρότισσα, περιφραγμένη από παντού, μη και την αγγίξει κανείς, γιατί ήταν εύμορφη και λεύτερη ψυχή, δούλευε στο παντοπωλείο του χωριού στα 15 της, αφού οι γονείς της επέτρεψαν να παρακολουθήσει μόνο δυο τάξεις γυμνασίου στο Ηράκλειο. Ενα πρωί Σαββάτου, άνοιξε η πόρτα του παντοπωλείου και μέσα μπήκε ένας ψηλός και όμορφος 26χρονος αδιόριστος καθηγητής φιλόλογος, ο Δημήτρης Πλάκας, ο άνθρωπος που έμελλε να αλλάξει το πεπρωμένο της.

Παντρεύτηκε τον άνθρωπο που την μύησε στην ομορφιά της γνώσης και έγινε αριστούχος παντού. Τέλειωσε με άριστα την Αρχαιολογία στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και συνέχισε με κρατικές υποτροφίες, μεταπτυχιακές σπουδές Ιστορίας και Κοινωνιολογίας της Τέχνης στο Παρίσι, στο Πανεπιστήμιο της Σορβόννης, ενώ το 1973 πήρε το κρατικό διδακτορικό δίπλωμα, από το ίδιο πανεπιστήμιο. Το 1975 εξελέγη παμψηφεί, η πρώτη γυναίκα τακτική καθηγήτρια στην έδρα της Ιστορίας της Τέχνης, στην Ανωτάτη Σχολή Καλών Τεχνών. Δίδαξε ως επισκέπτρια καθηγήτρια σε ξένα πανεπιστήμια της Γαλλίας, των ΗΠΑ και στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης στο Ρέθυμνο ενώ οι περγαμηνές και τα βραβεία που έχει στο βιογραφικό της είναι πάρα πολλά.

Από το 1992 διορισμένη στην Εθνική Πινακοθήκη από την Υπουργό Πολιτισμού κα Αννα Ψαρούδα -Μπενάκη και έχοντας πάντα στο νου και στην ψυχή της, τη φράση του Νίκου Καζαντζάκη «Φτάσε, όπου δεν μπορείς», πήρε στα χέρια της τη διεύθυνση ενός έργου ολότελα διαφορετικού από αυτό της διδασκαλίας, που είχε μάθει μέχρι τότε.

«Το βασικό σημείο της πολιτικής μου και ο στόχος που έβαλα, όταν έγινα διευθύντρια της Εθνικής Πινακοθήκης, ήταν να την μετατρέψω σε ένα μεγάλο σχολείο για τον Ελληνισμό, ένα μεγάλο σπίτι ανοιχτό για όλο τον κόσμο και όχι μόνο για τις προνομιούχες τάξεις. Ηξερα ότι δεν είναι δυνατόν να μοιράσουμε ισότιμα τα υλικά αγαθά στον Δυτικό κόσμο. Τα πνευματικά αγαθά όμως ανήκουν σε όλους και αυτό έπρεπε να γίνει συνείδηση στον κόσμο για να μάθουν να τα διεκδικούν και να τα απολαμβάνουν. Τα πολιτιστικά αγαθά αποτελούν ένα όχημα φυγής από την καθημερινότητα, από τα βάσανα του καθενός, από τις απογοητεύσεις και τις ματαιώσεις του χρόνου. Ο άνθρωπος που έχει επαφή με την τέχνη και το βιβλίο και την τέχνη δεν γερνάει».

Ακολουθώντας τις τεχνικές του μάρκετινγκ της σύγχρονης αγοράς, σε συνδυασμό με την εξαιρετική διπλωματική της ικανότητα, τον εθιμοτυπικό της επαγγελματισμό και την σοβαρότητά της, χτύπησε την πόρτα του Μητροπολιτικού Μουσείου της Νέας Υόρκης, με συνδιοργανώτρια την κα Αννα Ψαρούδα Μπενάκη το 1992, μόλις διορίστηκε, διοργανώνοντας την πρώτη έκθεση ανταλλαγής.

Η μνημειώδης έκθεση «Από τον Θεοτοκόπουλο στον Σεζάν», η οποία έφερε τον πρωτόγνωρο αριθμό των 600.000 ατόμων στην Εθνική Πινακοθήκη και περιλάμβανε 72 αριστουργήματα, που προέρχονταν από το Μητροπολιτικό Μουσείο της Ν. Υόρκης και από την Εθνική Πινακοθήκη της Ουάσιγκτον, καθιέρωσε την Μαρίνα Λαμπράκη σαν τον ιδανικό άνθρωπο, που θα μπορούσε να αλλάξει την ιστορία της Εθνικής Πινακοθήκης. Στα δυο αυτά μουσεία σαν ανταλλαγή φιλοξενήθηκε η έκθεση «The Greek Miracle», όπου για πρώτη φορά μεταφέρθηκαν γλυπτά του 5ου αιώνα έξω από την Ελλάδα.

«Οταν είδα τόσες χιλιάδες κόσμο να περιζώνει την Πινακοθήκη, απλούς ανθρώπους, νοικοκυρές, καθαρίστριες, παιδιά, ηλικιωμένους, τότε κατάλαβα, ότι είχα μπει στον πραγματικό μου ρόλο του διαμεσολαβητή ανάμεσα στο ευρύ κοινό και στην τέχνη, του δασκάλου, ο οποίος δεν θέλει να απογοητεύεσει τους μαθητές του», μας λέει η Μαρίνα Λαμπράκη. Στη συνέχεια, μέσα από πανελλήνιους εράνους που διοργάνωσε, και με την πίστη ότι η αγορά ενός έργου τέχνης αποτελεί εθνική υπόθεση, κατάφερε να φέρει στην Πινακοθήκη δυο σπουδαία έργα του Θεοτοκόπουλου, τον «Αγιο Πέτρο» και την «Ταφή του Χριστού».

Οι επιτυχίες οι οποίες επισφράγισαν την προσωπική της συμβολή στην πολιτιστική ανάπτυξη της Ελλάδας θα καταγραφούν στην ιστορία του πολιτισμού μας, αφού πήρε στα χέρια της ένα μουσείο κτιριολογικά γερασμένο και ανεπαρκές, το οποίο τώρα ανακαινίζεται, επεκτείνεται, με την προσθήκη 11.040 τ.μ. στους χώρους του και εκσυγχρονίζεται μουσειολογικά, αισθητικά και λειτουργικά. Με χρηματοδότηση από κοινοτικά και κρατικά κονδύλια, και από μια γενναία δωρεά του Ιδρύματος Νιάρχου, με την βοήθεια λαμπρών αρχιτεκτόνων και με ημερομηνία παράδοσης τον Ιούνιο του 2020. Με την βοήθεια των άξιων συνεργατών της, η Μαρίνα Λαμπράκη διοργάνωσε 200 σημαντικές εκθέσεις Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών, με περίπου 5.500.000 επισκέπτες. Στην προϋπάρχουσα Κουμαντάρειο Πινακοθήκη Σπάρτης, προστέθηκαν με δικές της ενέργειες τρία νέα παραρτήματα, στο Ναύπλιο (με χορηγία του Ιδρύματος Ωνάση), στην Κέρκυρα και το Μουσείο Καπράλου στην Αίγινα. Στην Εθνική Γλυπτοθήκη στο Γουδή δημιουργήθηκε ένα υπέροχο μουσείο, όπου εκτίθεται η άστεγη έως τότε ελληνική γλυπτική.

Κατά την θητεία της ψηφιοποιήθηκαν τα 20.000 έργα των συλλογών του Μουσείου, η βιβλιοθήκη και τα αρχεία της, το φωτογραφικό αρχείο, το εργαστήριο συντήρησης, ενώ δημιουργήθηκαν εκπαιδευτικά προγράμματα περιήγησης και πληροφόρησης για τα έργα, προσιτά σε ένα ωραίο site στο internet στα ελληνικά και αγγλικά. Ολες αυτές οι δράσεις καλύφθηκαν κατά ποσοστό 70-100% με χορηγίες, με χρηματοδότηση από κρατικούς πόρους, με κονδύλια από το ΕΣΠΑ.

Η εκτίμηση και η αγάπη της για τον Ελληνισμό της Αμερικής είναι μεγάλη. «Θυμούμαι μια φράση που έλεγε ο Τσαρούχης: ‘Ελληνας γίνεσαι, όταν φύγεις εκτός Ελλάδος’. Αυτό ισχύει για τους ομογενείς μας. Με έχουν τιμήσει οι Κρητικοί, συγκεκριμένα η Παγκρητική Ενωση Β. και Ν. Αμερικής, με το μεγάλο βραβείο ‘Αριάδνη’ και εκεί διαπίστωσα από κοντά, πόσο βαθιά είναι μέσα στους εκεί Ελληνες η Ελλάδα και πόσο είναι πατριώτες. Γι’ αυτό τους στέλνω ένα βαθύ και πολύ συγκινητικό χαιρετισμό και εύχομαι να διατηρήσουν τον Ελληνισμό ψηλά, όπως υψηλά και υπερήφανα κυματίζει η σημαία μας».

Μεντζελοπούλου Κορίνα: Αλήθειες από τους αμπελώνες του Chateau Margaux

Της Γιάννας Κατσαγεώργη

Η ιστορία αυτή μοιάζει με παραμύθι, που δεν ξέρεις από πού να το αρχίσεις. Ξεκίνησε κάπου γύρω στο 1500 στο Μargaux, μια μικρή πόλη στη Νότιο Γαλλία, όταν ο νέος ιδιοκτήτης του πύργου Pierre de Lestonnac μετέτρεψε τις εκτάσεις με τα δημητριακά, που παρέλαβε από τους προκατόχους του σε αμπελώνες. Οι αμπελώνες αυτοί γράφουν ακόμα ιστορία εδώ και πέντε αιώνες. Τα 262 εκτάρια γης άλλαξαν πολλά χέρια και το κρασί που φτιάχτηκε από τα πολύτιμα αυτά σταφύλια ονομάστηκε Chateau Margaux. Σήμερα αποτελούν μια από τις ελάχιστες παραγωγές που τους έχει απονεμηθεί η σημαντική διάκριση Premier Cru, μια διάκριση που απονεμήθηκε από τον Ναπολέοντα τον Τρίτο το 1855, για να χαρακτηρίσει τις καλύτερες περιοχές του Μπορντό στην παραγωγή κρασιού. Ας έρθουμε όμως στον εικοστό αιώνα.

Το 1977 το Chateau Margaux αγοράστηκε προς μεγάλη και χαιρέκακη έκπληξη των πολλών από ένα πολύ πλούσιο Ελληνα επιχειρηματία που ζούσε στο Παρίσι, τον Αντρέα Μεντζελόπουλο, με καταγωγή από την Πελοπόννησο. Ο ιδιοφυής αυτός άνθρωπος βλέποντας πολύ μακριά, αποφάσισε να επενδύσει στο Chateau Margaux, που είχε χάσει την υπόληψή του για αρκετά χρόνια και κυρίως μετά την πετρελαϊκή κρίση του 1973, όπου η αγορά του ακριβού κρασιού παγκοσμίως βρέθηκε σε βαθιά ύφεση.

Μέσα σε δύο χρόνια κατάφερε να το επαναφέρει στη θέση που ανήκε. Το έκανε πάλι ένα από τα καλύτερα και ακριβότερα κρασιά στον Κόσμο, που λίγοι μπορούν να απολαύσουν! Το 1980 ο Αντρέας Μεντζελόπουλος έφυγε από την ζωή σε ηλικία μόλις 65 ετών. Είχε χάσει τον 18χρονο γιο του μόλις πέντε χρόνια πριν το 1975. Η απώλεια ήταν θανατηφόρα γι’ αυτόν. Εψαξα να βρω την κόρη του Κορίνα Μεντζελοπούλου, την μοναδική δισεκατομμυριούχο κληρονόμο και έναν από τους 6 πιο πλούσιους ανθρώπους στη Γαλλία, για να μας μιλήσει στη γλώσσα του Chateau Margaux.

Κλείσαμε τηλεφωνικό ραντεβού Νέα Υόρκη –Margaux ώρα Γαλλίας 3 μ.μ. Ηρθε ασθμαίνοντας στο τηλέφωνο. Μόλις είχε βγει από ένα κελάρι που χτίστηκε το 1982, το οποίο επισκευάζουν από την αρχή, για να δημιουργήσουν καλύτερες συνθήκες για τα βαρέλια.

«Οταν κάνουμε τη συγκομιδή των σταφυλιών τα βάζουμε σε ανοιχτά βαρέλια και τα αφήνουμε για δυο χρόνια. Τα βαρέλια είναι δρύινα και έχουν και αυτά επάνω τους ιστορία. Φύονται μόνο σε ένα μέρος στην κεντρική Γαλλία, εκεί που τα πρωτοφύτεψε ένας υπουργός του Λουδοβίκου 14ου, όταν ανέλαβε την βασιλεία».

Μια γυναίκα γελαστή, αισιόδοξη, γεμάτη καλοσύνη, με σπαστά ελληνικά απαντάει στις ερωτήσεις μου. Οι λεπτομέρειες γι’ αυτήν είναι ό,τι πιο σημαντικό, γιατί δεν υπάρχει τίποτα πολύτιμο που να μην φτιάχτηκε με λεπτομέρεια. «Το Chateau Margaux είναι τόσο πολύτιμο, τόσο μεγάλο, τόσο σπουδαίο, που δεν μπορείς να το αφήσεις από τα χέρια σου. Πρέπει να συνεχίσουμε αυτή την παράδοση».

Οταν ανέλαβε την επιχείρηση η Κορίνα Μεντζελοπούλου δεν έπινε καν κρασί και ό,τι είχε σχέση με αυτό, της ήταν ολότελα άγνωστο. Ηξερε όμως να ακούει και να μαθαίνει. «Ο πατέρας μου είχε διαλέξει εξαιρετικό προσωπικό και ήταν εύκολο για μένα να προσαρμοστώ. Δεν ήμουν μόνη μου. Ομως το μόνο που έκανα στην αρχή, ήταν να ακούω, να ακούω, να ακούω. Το μόνο που ήξερα, ήταν ότι δεν ήξερα τίποτα για τα κρασιά».

Σπούδασε Ελληνικά και Λατινικά και συνέχισε με ΜΒΑ στα Οικονομικά στο Παρίσι. Αρχικά δούλεψε στον τομέα της διαφήμισης και ως στέλεχος στο οικονομικό και λογιστικό τμήμα του Felix Potin, μιας αλυσίδας καταστημάτων που κατείχε ο πατέρας της στο Παρίσι. Θεωρεί πολύ τυχερό τον εαυτό της, που ανέλαβε μια έτοιμη και υγιή επιχείρηση αλλά και περήφανη, που την διατηρεί. «Είναι υποχρέωσή μου, να αξίζω αυτό το δώρο που μου έκανε ο πατέρας μου και είμαι ευγνώμων σ’ αυτόν τον άνθρωπο, που αν ερχόταν τώρα να δει τι έχω καταφέρει, θα μου έβρισκε χίλια λάθη!!», είπε.

Από το 1980 που πήρε την επιχείρηση στα χέρια της, την έκανε αυτοκρατορία. Τα κρασιά της ταξιδεύουν πλέον στην Αμερική στην Αυστραλία, στην Κίνα, στη Ρωσία, στο Μεξικό και σε τόσα άλλα μέρη και οι μνηστήρες που εποφθαλμιούν να αγοράσουν την επιχείρηση αυξάνονται, αφού το κρασί είναι πλέον το δεύτερο είδος πολυτελείας στον Κόσμο.

Το κτήμα εκτάσεως 3.200 στρεμμάτων παράγει 280.000 μπουκάλια κρασί ανά έτος, που κοστολογούνται από 200 ευρώ μέχρι το ακριβότερο 225.000. «Ενα καλό κρασί εξαρτάται από το χώμα και τις καιρικές συνθήκες περισσότερο παρά από τον τρόπο παρασκευής του. Εχουμε λοιπόν «κολλήσει» σε ένα μέρος, όπου το έδαφος είναι ιδανικό και οι εποχές σε αρμονική συνύπαρξη με τα σταφύλια μας. Η παράδοσή μας αυτή βασίζεται σε γνώση, σκληρή δουλειά και έλεγχο. Δεν μπορώ να πάω φερ’ ειπείν αύριο και να φυτέψω 10 εκτάρια σε άλλη γη, για να φτιάξω το ίδιο κρασί. Είναι αδύνατον.

Τα εδάφη αυτά έχουν διαλεχτεί εδώ και γενιές για την ιδιαίτερη αξία τους. Το Chateau Margaux είναι ένα σπάνιο μοναδικό μέρος στον Κόσμο ενώ στο Μπορντώ υπάρχουν τα καλύτερα κρασιά από οπουδήποτε αλλού».

Το Chateau Margaux έχει περίπου 100 εργαζόμενους. Είναι η πιο φημισμένη μικρή επιχείρηση που υπάρχει στην αγορά των κρασιών. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τόμας Τζέφερσον το 1784 το χαρακτήρισε σαν «το καλύτερο κρασί που ήπιε ποτέ και ο πρόεδρος Δημοκρατίας Βαλερί Ζισκάρ Ντ’ Εστέν το αποκάλεσε εθνικό θησαυρό. Τραγουδήθηκε σε όπερα του Μanuel Fernandez Caballero, ο Edgar Allan Pore το συμπεριέλαβε στη σύντομη ιστορία μυστηρίου ‘Thou art the man’, ενώ ο Bruce Wayne ερμηνεύοντας τον Batman ξυπνάει από έναν εφιάλτη και βάζει να πιεί ένα ποτήρι Chateau Margaux. Ποιο να είναι άραγε το μυστικό της επιτυχίας της Κορίνας Μεντζελοπούλου;

«Είμαι πολύ ανταγωνιστική, αλλά καθόλου πονηρή. Δουλεύω σκληρά. Αξιοποιώ σωστά τη γη, που μου άφησε ο πατέρας μου και την καλλιεργώ με γνώση και σοφία, που απόκτησα σε όλα αυτά τα χρόνια. Εχω στα χέρια μου κάτι μοναδικό στον Κόσμο και θα πάει στα παιδιά μου. Είμαι ευγνώμων για την οικογένειά μας και τα τρία παιδιά μας. Η Αλεξάνδρα η κόρη μου θα συνεχίσει να τιμά την κληρονομιά που μου άφησε ο πατέρας μου».

Πολιτοπούλου Μαριάννα, ο άσσος στο μανίκι της NN Hellas

Της Γιάννας Κατσαγεώργη

Το όνομα της Μαριάννας Πολιτοπούλου είχε εκρηκτικές συνέπειες και προκάλεσε μεγάλη αναστάτωση στην αρένα των ασφαλιστικών εταιρειών, όταν το 2016 από Γενική Διευθύντρια Διαχείρισης Απαιτήσεων Τραπεζικής Λιανικής του Ομίλου Εθνικής Τράπεζας, διορίστηκε από τους Ολλανδούς υπεύθυνους του Ομίλου Διευθύνουσα Σύμβουλος στην ΝΝ Hellas, τη μεγαλύτερη πολυεθνική ασφαλιστική στην Ελλάδα. Το έμπειρο τραπεζικό στέλεχος αποχώρησε από την Εθνική Τράπεζα στις 31 Μαρτίου 2016, για να ασχοληθεί με ένα ολότελα καινούργιο γι’ αυτήν αντικείμενο, για το οποίο «δεν είχε ιδέα». Ηταν η πρώτη Ελληνίδα γυναίκα επικεφαλής της ΝΝ Hellas, την οποία η ολλανδική κεντρική διοίκηση εμπιστεύτηκε μετά από 36 χρόνια για να βελτιώσει και αναμορφώσει τη μεγάλη ασφαλιστική εταιρεία.

Δεν θα μπούμε σε λεπτομέρειες για τα πώς και τα γιατί. Τα στοιχήματα όμως έπεφταν βροχή για την «δεδομένη» σύμφωνα με τους επαΐοντες αποτυχία της. Η Μαριάννα Πολιτοπούλου η νεώτερη Διευθύνουσα Σύμβουλος στην Ελλάδα, η οποία δεν γνώριζε την ασφαλιστική αγορά, το 2018 αναδείχτηκε ως CEO της Χρονιάς για τον Ευρωπαϊκό Ασφαλιστικό κλάδο, από τους αναγνώστες του περιοδικού «European Business Magazine», ανάμεσα σε ισχυρό ανταγωνισμό κορυφαίων εταιρειών της ευρωπαϊκής ασφαλιστικής αγοράς και μετά από αυτή την επιτυχία της άρχισαν πολλά στόματα να μπαίνουν στη θέση τους.

Αφού πρώτευσε στις Πανελλήνιες εξετάσεις, εισήχθη στο Μετσόβιο Πολυτεχνείο Αθηνών και συγκεκριμένα στο Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών, από το οποίο αποφοίτησε και πάλι πρώτη. Παρ’ όλα αυτά, δεν ανέλαβε την κατασκευαστική εταιρεία του πατέρα της στη Λαμία, απ’ όπου κατάγεται, αλλά πέταξε με το πρώτο αεροπλάνο που βρήκε μπροστά της, για το πανεπιστήμιο Wharton στην Αμερική, ένα από τα καλύτερα και πιο δύσκολα πανεπιστήμια στον Κόσμο, το οποίο την δέχτηκε για ΜΒΑ, γιατί ήταν στο Top 2%, των ειδικών εξετάσεων GMAT. Μετά το τέλος των σπουδών της ξεκίνησε η επαγγελματική της σταδιοδρομία στο εξωτερικό και την Ελλάδα, όπου κυρίως από το 1994 ανέλαβε ανώτατες διευθυντικές θέσεις, όπως, μεταξύ άλλων, στην Honeywell Europe,στην EFG Eurobank ως CEO Group Retail Collections, στην Credit Agricole Indosuez Luxembourg καθώς και στην Inchape Hellas Group. Σήμερα είναι μέλος των Δ.Σ του Ελληνο – Ολλανδικού Εμπορικού & Βιομηχανικού Συνδέσμου, της Ένωσης Ασφαλιστικών Εταιριών Ελλάδος και του Σωματείου Επιχειρηματικότητας Νέων. Ταυτόχρονα, συμμετέχει στην Επιτροπή Ηγεσίας του Ελληνο – Αμερικανικού Επιμελητηρίου και στο Δ.Σ. του The Wharton Business School Club of Greece.

Η εκτενής και πολυσχιδής θητεία της σε όλες αυτές τις εταιρείες και η βαθιά γνώση του χρηματοοικονομικού κλάδου, συνετέλεσαν στο να εισαγάγει στην NN Hellas βέλτιστες πρακτικές για την εταιρική διακυβέρνηση. Σχεδίασε και υλοποίησε, με άμεσα θετικά αποτελέσματα, τη νέα στρατηγική του οργανισμού, εστιάζοντας στην ανθρωποκεντρικότητα, την ομαδικότητα, την καινοτομία και την ψηφιοποίηση. Μοναδική θεωρείται η πρωτοβουλία της να είναι η ΝΝ Hellas χρυσός χορηγός της Ελληνικής Ολυμπιακής Ομάδας, για την περίοδο 2018-2020, που όπως είπε και η ίδια αποτελεί τη σημαντικότερη χορηγία της ΝΝ, στα σχεδόν 40 χρόνια της διαδρομής της στην Ελλάδα.

Από οικογένεια εύπορη, με υψηλό μορφωτικό επίπεδο και με γονείς που στήριζαν κάθε πρωτοβουλία της, δούλεψε πολύ σκληρά για να ανεβεί στην ιεραρχία και να ακολουθήσει την καριέρα που αυτή επέλεξε για τον εαυτό της. Ενα πανέμορφο, αριστούχο σε όλα, κορίτσι από την Λαμία με ανήσυχο πνεύμα, μεσαία αδελφή ανάμεσα σε δυο αγόρια, πήγε σε Δημόσιο σχολείο και πήρε τον δικό της δημιουργικό δρόμο, βασιζόμενη μόνο στις δυνάμεις της. Κοιτώντας τα μεγάλα πανέξυπνα καταγάλανα μάτια της απορεί κανείς πώς τα κατάφερε να είναι «top model» στον ανδροκρατούμενο κόσμο των διευθυνόντων συμβούλων τόσα πολλά χρόνια.

«Αν με ρωτάς τι είναι αυτό που διαφέρει σε μένα, θα σου έλεγα ότι δεν είναι η μεγάλη επιτυχία στη δουλειά μου, γιατί υπάρχουν και άλλοι πολλοί επιτυχημένοι στις δουλειές τους. Η διαφορά μου, πιστεύω, βρίσκεται στο ότι εκπέμπω θετική ενέργεια, είμαι πάντα χαρούμενη και δεν μελαγχολώ ποτέ και αυτό εμπνέει τον κόσμο γύρω μου. Παράλληλα, είμαι οργανωτική, διοικώ με δικαιοσύνη, είμαι πολύ προσιτή και πολύ ξεκάθαρη. Δεν νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ έξυπνη ούτε κάτι το ιδιαίτερο. Αυτό που εγώ θεωρώ μεγάλη επιτυχία, είναι ότι νιώθω ευτυχισμένη, ισορροπημένη και ολοκληρωμένη».

Η Μαριάννα Πολιτοπούλου, η ιδιοφυής αυτή νέα γυναίκα, που δεν θεωρεί τον εαυτό της «πολύ έξυπνο», έχει τρία παιδιά που λατρεύει και ανάμεσα στην τόσο δύσκολη διαχείριση του χρόνου της, γυμνάζεται από έφηβη με απόλυτη πειθαρχία. «Εφυγα από το συνέδριο πωλήσεων σήμερα και ήρθα άρον άρον, ώστε όταν τελειώσουν οι γιοι μου το μάθημα Γερμανικών, να είμαι μαζί τους. Εχω τρία αγόρια, ο μεγάλος μου γιος είναι 21 και τα δίδυμα 14. Χώρισα από έναν εξαιρετικό άνδρα και πατέρα, με τον οποίο δεν μπορέσαμε να συνεχίσουμε λόγω ασυμφωνίας, αλλά είμαι περήφανη που είναι ο πατέρας των παιδιών μου και διατηρώ μαζί του μια καλή σχέση. Δεν είμαι business woman. Δουλεύω, γιατί θέλω να μεγαλώσω τα παιδιά μου».

Η Διευθύνουσα Σύμβουλος που ίδρυσε κάποτε την πρωτοποριακή εταιρία των «κόκκινων δανείων» Eurobank FPS με την καθοδήγηση του γνωστού τραπεζίτη Νίκου Νανόπουλου, θέλει μόλις μεγαλώσουν τα παιδιά να ασχοληθεί με την μουσική και να μάθει να παίζει ένα μουσικό όργανο. «Είμαι καλλιτεχνική φύση. Τραγουδούσα όταν ήμουν μικρή στη χορωδία. Θα ήθελα να έχω ασχοληθεί με τη μουσική πιο επαγγελματικά».

Η Μαριάννα Πολιτοπούλου, σε αντίθεση με τη θέση που κατέχει, δεν είναι κακομαθημένη, δεν έχει το ύφος διευθύνοντος συμβούλου, δεν έχει υποκρισία καμία. Είναι βαθειά συναισθηματική, αγαπάει την οικογένεια, είναι αγωνίστρια και υποστηρίζει τους ανθρώπους. Είναι η μαέστρος, που με την μαγική της μπαγκέτα διευθύνει μία ικανή ομάδα 430 εργαζομένων και 1200 συνεργατών.

«Συνεργάζομαι με μια καταπληκτική ομάδα ανθρώπων. Παρέχουμε υπηρεσίες που έχουν να κάνουν με την υγεία, με νοσοκομειακά προγράμματα και με ασφάλεια ζωής. Αγαπάω πολύ το αντικείμενο εργασίας μου. Είναι πολύ πιο κοντά στον άνθρωπο και στο συναίσθημα, απ’ ό,τι μια τράπεζα. Η ΝΝ είναι το τέταρτο παιδί μου και η ασφαλιστική αγορά ο χώρος, που θαρρώ πως ήταν μοιραίο να ενταχτώ».

Σκότη Ελένη, από την έρημο της Υεμένης σκηνοθέτης και δασκάλα στο θέατρο «Επι Κολωνώ»

Της Γιάννας Κατσαγεώργη

Σε πολλά θυμίζει τον Κάρολο Κουν τον μεγάλο παιδαγωγό του Θεάτρου που άφησε ένα τεράστιο κενό, το 1987, όταν έφυγε από την ζωή. Ακόμα και ο τρόπος που μεγάλωσαν σε σπίτια πλούσια, με μορφωμένους γονείς, σε σχολεία που λίγοι μπορούσαν να πλησιάσουν, ακόμα και το ότι γεννήθηκαν έξω από την Ελλάδα και αποφάσισαν να επιστρέψουν και να προσφέρουν στον τόπο τους ξεκινώντας και οι δυο από το Αμερικανικό Κολλέγιο Deree και διδάσκοντας υποκριτική και θέατρο. Η Ελένη Σκότη η σκηνοθέτης και δημιουργός της ομάδας ΝΑΜΑ και δασκάλα υποκριτικής, θα μπορούσαμε να πούμε, ότι όταν ήρθε το 1993 στην Ελλάδα ήταν γραφτό της να συνεχίσει τη διδασκαλία που άφησε ο Κάρολος Κουν, επαναπροσδιορίζοντας όμως το θεατρικό τοπίο, αρνούμενη το επιτηδευμένο παίξιμο και το εξεζητημένο των σκηνικών και φέρνοντας μαζί της καινοτόμα θεατρικά εργαλεία.

Ελληνοαμερικανίδα γεννημένη στη Βυρηττό με πατέρα Ελληνοαμερικανό, ο οποίος ήταν ο νεώτερος πρέσβης των ΗΠΑ και αυτός που άνοιξε την πρεσβεία των ΗΠΑ στη Συρία επί Κίσινγκερ και μητέρα Ελληνίδα από την Περσία, ευτύχησε να δει και να ζήσει σπάνια μέρη και ιδιαίτερους ανθρώπους.

Ξεκίνησε τις σπουδές της στα 17 της από την American Academy of Drama στη Νέα Υόρκη, συνέχισε στο κολλέγιο Sarah Lawrence στο Bronxville σκηνοθεσία και αργότερα πήγε στο Λονδίνο στο Royal Holloway και New Bedford College. Το μεγάλο κεφάλαιο που ονομάζεται Ελλάδα, άνοιξε όταν ήταν 27 χρονών.

«Το μυαλό μου σκέφτεται σαν να είμαι Αμερικανίδα και η ψυχή μου είναι ξεκάθαρα ελληνική. Γι’ αυτό και είμαι εδώ. Τελικά ακολούθησα την ψυχή μου, και κατέληξα στην Ελλάδα. Δεν ήθελα να είμαι στο αγγλόφωνο αμερικανικό γκέτο αλλά ήθελα να μπω στην νοοτροπία των Ελλήνων. Αγαπάω αυτή χώρα και τους ανθρώπους. Οι Ελληνες είναι συμπονετικοί, φιλόξενοι, και δεκτικοί στο καινούργιο».

Ξεκινώντας από μικρά υπόγεια θέατρα σαν ηθοποιός και σκηνοθέτης, έχοντας πάντα δίπλα της το alter ego της, τον Γιώργο Χατζηνικολάου, τον γνωστό θεατράνθρωπο, που την εμπιστεύτηκε και την στήριξε από την πρώτη στιγμή, που την συνάντησε κατάφερε μετά από πολλές δυσκολίες σαν γυναίκα και σαν «ξένη»,να αναγνωριστεί μέσα σε 20 χρόνια σκληρής δουλειάς σαν μια απ τις σπουδαιότερες γυναίκες σκηνοθέτες που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα και να γίνει περιζήτητη για τον ιδιαίτερο τρόπο διδασκαλίας της, που δεν αφήνει λεπτό την ψυχή του καλλιτέχνη να ξαποστάσει, να κρυφτεί, να βρει δικαιολογίες.

Οι ηθοποιοί δυσκολεύονται και αμύνονται πολλές φορές σε αυτή τη βαθιά ψυχαναλυτική προσέγγισή της, η οποία ξεκινάει από τις μεθόδους του Στανισλάφσκι αποδομώντας τις έννοιες που ο ηθοποιός έχει για τον εαυτό του.

Οπως η ίδια είπε στον «Ε.Κ.», «δουλεύω πάρα πολύ με τον ηθοποιό. Δεν με ενδιαφέρει να φανώ εγώ. Δεν επιβάλλομαι με φαντασμαγορικά εφφέ. Χαίρομαι τόσο πολύ τη διαδικασία να βρούμε τον χαρακτήρα σε σχέση με την ιστορία που θέλουμε να πούμε. Θα τον κουράσω τον ηθοποιό, θα ιδρώσει ο εγκέφαλος και το σώμα μου».

Γι’ αυτό άλλωστε έχουν αναγνωριστεί τα σημαντικά έργα που έχει ανεβάσει η ομάδα ΝΑΜΑ της Ελένης Σκότη, η οποία δουλεύει το ψυχολογικό ρεαλιστικό θέατρο καλύτερα από όλους σήμερα στην Ελλάδα, επιλέγοντας ηθοποιούς όχι για το όνομά τους, αλλά για το ταλέντο και το ήθος τους. Ο «Αγριος Σπόρος», «Αγαπητή Ελενα», «Η δύναμη του Σκότους», «Οι Αλεπούδες», «Ποτέ μην κολυμπάς μόνη», «Με λένε Εμμα», «La Chunga» είναι λίγες από τις πολλές επιτυχημένες και βραβευμένες παραστάσεις μεγάλων θεατρικών συγγραφέων που έχει ανεβάσει το σύγχρονο Θέατρο «Επι Κολωνώ», όπως ονομάζεται ο χώρος που στεγάζει την ομάδα ΝΑΜΑ.

Ο ανταγωνισμός δεν την απομάκρυνε ποτέ από τον στόχο της . Το ένστικτο επιβίωσης στο δύσκολο χώρο που αποφάσισε να εισχωρήσει σε συνδυασμό με το ήθος της, αλλά και την ιδιαίτερη κουλτούρα που έφερνε μαζί της και ως καταγωγή, αλλά και ως γνώση, την περιόρισαν σε ένα στενό κύκλο αξιόλογων ανθρώπων, με τους οποίους ανταλλάσσει ακόμα επί ίσοις όροις, αγάπη, σεβασμό και γνώσεις.

Οι συμβουλές της στους νέους ανθρώπους που θέλουν να ασχοληθούν με το θέατρο είναι πολύτιμες:

«Για να γίνεις ηθοποιός πρέπει να νιώθεις, ότι θα πεθάνεις σαν το ψάρι έξω από το νερό αν δεν γίνεις! Φυσικά, αν το ψάρι βγει έξω απ’ τη γυάλα, τότε πρέπει να το παλέψει. Αλλά αυτή η πάλη είναι άγρια. Γιατί θα ακούσει πολλά ‘όχι’ αλλά και θα αισθανθεί αβεβαιότητα. Και η αγάπη για το θέατρο, ξαφνικά μπορεί να γίνει μια πολύ πικρή διαδικασία. Βγάλε ένα σίγουρο μισθό καλύτερα και κράτα το θέατρο σε ερασιτεχνικό επίπεδο.

Η εκπαίδευση στο θέατρο είναι για όλους μια όμορφη και χρήσιμη εμπειρία, αλλά το επάγγελμα βιοποριστικά είναι δύσκολο. Λίγοι το αντέχουν και λίγοι τα καταφέρνουν. Κράτα το απλά όμορφο!»