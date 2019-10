«Eat like a Greek»: Τα ελληνικά προϊόντα τοποθετούνται στα ράφια των σούπερ μάρκετ στις ΗΠΑ

ΝΕΑ ΥΟΡΚΗ. «Eat like a Greek». Μια πρωτοβουλία δύο νέων παιδιών, από την Καλαμάτα και την Κύπρο, οι οποίοι ξεκίνησαν το ταξίδι τους στην Αμερική από την Βοστώνη για να σπουδάσουν ενέργεια και μάνατζμεντ. Τρία χρόνια μετά κατάφεραν να βάλουν τα ελληνικά προϊόντα στα ράφια των αμερικανικών σούπερ μάρκετ.

Ο Κωνσταντίνος Παπαλουκάς και η Κατερίνα Μπάρκα εμπνευστές και ιδρυτές της «Olive Roots» μίλησαν στον «Ε.Κ» για το όραμα τους. Να μπουν όσα περισσότερα ελληνικά προϊόντα γίνεται στην αμερικανική αγορά. Τα πιο δημοφιλή προϊόντα που επελέγησαν είναι λάδι, μέλι, ταχίνι, τραχανάς, τυρί, παξιμάδια, τσάι, μπισκότα.

«Όλα ξεκίνησαν επειδή δεν βρίσκαμε τα ελληνικά προϊόντα στα σούπερ μάρκετ. Το Olive Roots ιδρύθηκε το 2016 και η δουλειά που κάνουμε ουσιαστικά είναι να επανασυστήσουμε τα ελληνικά προϊόντα στην αγορά της Αμερικής και να βγουν στα αμερικανικά ράφια. Γνωριστήκαμε με τους ανθρώπους από το ‘Fairway Market΄ και τους φέραμε την τρελή μας πρόταση να κάνουν ένα αφιέρωμα στην Ελλάδα. Δουλεύουμε ένα χρόνο πάνω σε αυτό. Την ιδέα μας στήριξαν πολλοί φορείς όπως η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης, το υφυπουργείο Τουρισμού της Κύπρου, ο ΕΟΤ».

#EatlikeaGreek Savor the flavors of #Greece & #Cyprus through October 17th @FairwayMarket Warmest congratulations on your initiative @RootsOlive #NYC @VisitGreecegr @CyprusinNewYork pic.twitter.com/OARCKn4JlK

— Greek Consulate NY (@GreeceinNewYork) September 30, 2019