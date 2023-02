Έφυγε από τη ζωή ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ

Κοινωνία

Έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 68 ετών, αργά το απόγευμα, ο δήμαρχος Ιωαννίνων Μωυσής Ελισάφ. Το τελευταίο διάστημα έδωσε άνιση μάχη με την ασθένεια που αντιμετώπιζε. O καθηγητής Ιατρικής Μωυσής Ελισάφ, υπήρξε ο πρώτος Εβραίος δήμαρχος που εξελέγη στην Ελλάδα.

Ο Μωυσής Ελισάφ, γεννήθηκε στα Γιάννενα το 1954. Οι γονείς του επιβίωσαν του Ολοκαυτώματος. Κατάφεραν να διαφύγουν στη Μ. Ανατολή, όμως οι οικογένειές τους χάθηκαν. Οι παππούδες οι γιαγιάδες και 10 συγγενείς του δεν επέστρεψαν από το Άουσβιτς και το Μπιρκενάου. Ο πατέρας του είχε κατάστημα µε υφάσματα και η μητέρα του ασχολούνταν µε τα οικιακά.

Δήμαρχος Ιωαννίνων εξελέγη τον Ιούνιο του 2019, ως επικεφαλής τού πολυσυλλεκτικού συνδυασμού «Γιάννενα Νέα Εποχή», τον οποίο πλαισίωσαν στελέχη της Κεντροαριστεράς και της Ν.Δ.

Ο Μωυσής Ελισάφ, διετέλεσε επί πολλά χρόνια μέλος του Δ.Σ στο Κεντρικό Ισραηλιτικό Συμβούλιο. Επί διετία διετέλεσε, γενικός γραμματέας του Δ.Σ, ενώ για 2 δεκαετίες, ήταν πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Ιωαννίνων.

Αμέσως μετά την εκλογή του ως δημάρχου Ιωαννίνων, τον Ιούνιο του 2019, το ΚΙΣΕ σε ανακοίνωση του, μεταξύ άλλων ανέφερε:

«Για τον Ελληνικό Εβραϊσμό, η επιτυχία του Μωυσή Ελισάφ σηματοδοτεί σταθμό στην ιστορία της εβραϊκής παρουσίας, τόσο στην πόλη των Ιωαννίνων, όσο και στην Ελλάδα, αφού για πρώτη φορά Έλληνας εβραϊκού θρησκεύματος εκλέγεται δήμαρχος. Μια επιτυχία που προκαλεί θαυμασμό, αλλά και συγκίνηση».

Ο Μωυσής Ελισάφ αποφοίτησε από την Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών το 1979. Εργάστηκε στο Institute of Lipids and Atherosclerosis Research, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Sackler School of Medicine του Πανεπιστημίου του Τελ-Αβίβ , Ισραήλ (1993-1994).

Διετέλεσε καθηγητής Παθολογίας της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και διευθυντής της Β’ Παθολογικής Κλινικής του ΠΓΝΙ. Ήταν επίσης υπεύθυνος των Εξωτερικών Ιατρείων Διαταραχών του Μεταβολισμού των Λιπιδίων και Παχυσαρκίας όπου παρακολουθούνται πολυάριθμοι ασθενείς.

Υπήρξε ενεργό μέλος 27 Επιστημονικών Εταιρειών, ενώ διετέλεσε κατ΄επανάληψη πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης και μέλος του Δ.Σ. Επίσης, υπήρξε αντιπρόεδρος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Μελέτης, Έρευνας και Εκπαίδευσης για το Σακχαρώδη Διαβήτη και τα Μεταβολικά Νοσήματα και Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρείας Παθολογίας Βορειοδυτικής Ελλάδας.

Ο εκλιπών διετέλεσε διευθυντικό στέλεχος σύνταξης και μέλος της συντακτικής επιτροπής, 47 διεθνώς αναγνωρισμένων ιατρικών περιοδικών, αλλά και κριτής σε 118 διεθνή ιατρικά περιοδικά. Έχει 772 ξενόγλωσσες δημοσιεύσεις σε έγκυρα διεθνή επιστημονικά περιοδικά στη βασική και κλινική έρευνα, στο αντικείμενο της υπέρτασης, των λιπιδίων, της αθηροσκλήρωσης, καθώς και στις διαταραχές της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών. Έχει εκδώσει 2 βιβλία, με αντικείμενο τις διαταραχές τής οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών, καθώς και τις δυσλιπιδαιμίες. Είχε οργανώσει πολλά συνέδρια και συμπόσια στο αντικείμενο της υπέρτασης, της δυσλιπιδαιμίας, της αθηροσκλήρωσης, της αντιμετώπισης των παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα καθώς και της οξεοβασικής ισορροπίας και των ηλεκτρολυτών.

Ήταν Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του Satellite Meeting on Secondary Dyslipidemias of the European Atherosclerosis Society (EAS), το 1999.

Έχει συμμετάσχει σε πολλές διεθνείς πολυκεντρικές κλινικές μελέτες που σχετίζονται με τη θεραπεία των υπερλιπιδαιμιών, της υπέρτασης, του διαβήτη και άλλων παραγόντων κινδύνου για καρδιαγγειακά νοσήματα.

Διετέλεσε επανειλημμένα δημοτικός σύμβουλος και ήταν πρόεδρος της Κοινωφελούς Επιχείρησης Πολιτισμού, Περιβάλλοντος, Νεολαίας και Άθλησης του Δήμου Ιωαννιτών από το 2011 έως το 2014.

Υπήρξε ιδρυτικό μέλος και αντιπρόεδρος στο Δ.Σ. του Ομίλου Πολιτικού και Κοινωνικού Προβληματισμού Ιωαννίνων.

Έκτακτη σύγκληση του Δημοτικού Συμβουλίου Ιωαννίνων-Ματαίωση εκδηλώσεων για τα Ελευθέρια της πόλης

Μετά τον θάνατο του Δημάρχου Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ συγκαλείται σε έκτακτη συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο. Η συνεδρίαση για την απόδοση τιμής θα γίνει αύριο Σάββατο στις 11 το πρωί στην ισόγεια αίθουσα του Δημαρχείου.

Από τον Δήμο Ιωαννιτών αποφασίστηκε η ακύρωση όλων των εκδηλώσεων -πολιτιστικών και αθλητικών- που τελούν υπό την αιγίδα του και εντάσσονται στο πρόγραμμα για τα Ελευθέρια της πόλης.

H κηδεία του Μωυσή Ελισάφ θα γίνει την Κυριακή στις 13:00 στην Ιερά Συναγωγή Ιωαννίνων. Στον ίδιο χώρο η οικογένειά του θα δεχθεί συλλυπητήρια.

Επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να γίνουν δωρεές υπέρ της Ιεράς Συναγωγής.

Δήλωση ΠτΔ Κατερίνας Σακελλαροπούλου για την απώλεια του Δημάρχου Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ

Με συγκίνηση και βαθύτατη θλίψη η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου αποχαιρετά τον Δήμαρχο Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ, ο οποίος έφυγε από τη ζωή, μετά από μια άνιση μάχη με τον καρκίνο, σε ηλικία 69 ετών.

Σε δήλωσή της η Κυρία Σακελλαροπούλου τονίζει ότι «ο αδόκητος θάνατός του αφήνει την πόλη πιο φτωχή, τους Γιαννιώτες στερημένους από έναν δημοτικό άρχοντα με σπάνια ακεραιότητα χαρακτήρα, αδέσμευτο, πολέμιο της μισαλλοδοξίας και του φανατισμού, που έχτιζε γέφυρες ανάμεσα στους ανθρώπους και ενέπνεε με το ήθος και το όραμά του».

Επισημαίνει, επίσης, ότι «Ρωμανιώτης Εβραίος, γέννημα θρέμμα της ακμαίας εβραϊκής κοινότητας που αφανίστηκε στο Ολοκαύτωμα, πιστός στην παράδοσή της, αντλούσε από το οδυνηρό παρελθόν δύναμη για την υπεράσπιση της δημοκρατίας, της ελευθερίας, του συνανήκειν».

Καταλήγοντας σημειώνει ότι «Γιατρός, πανεπιστημιακός καθηγητής, παθιασμένος με τα κοινά, υπήρξε ταγμένος στην ανάδειξη του πολιτιστικού αποτυπώματος του μικρού τόπου του που χώρεσε τόσους πολιτισμούς. Η ήπια, ενωτική, τολμηρή και οραματική προσωπικότητά του θα λείψει από τους συμπολίτες του και από όλους εμάς που τον γνωρίσαμε, συνομιλήσαμε, συνεργαστήκαμε και συνδεθήκαμε μαζί του με μια φιλία ανεκτίμητη».

Συλλυπητήρια Κυρ. Μητσοτάκη για το θάνατο του Μωϋσή Ελισάφ: “Ήταν ένας σπουδαίος δήμαρχος, άξιος επιστήμονας και ένας φωτεινός άνθρωπος”

Για έναν “σπουδαίο δήμαρχο, άξιο επιστήμονα και πάνω απ’ όλα έναν φωτεινό άνθρωπο” έκανε λόγο ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συλλυπητήρια δήλωσή του για την απώλεια του Μωϋσή Ελισάφ

“Τα Γιάννενα και η Αυτοδιοίκηση, η Ιατρική και η Ισραηλιτική Κοινότητα, θρηνούν μαζί με όλους μας τον Μωυσή Ελισάφ. Έναν σπουδαίο δήμαρχο, άξιο επιστήμονα και πάνω απ’ όλα, έναν φωτεινό άνθρωπο. Γιατί ο Μωυσής υπηρέτησε με δημιουργικό πάθος την πόλη του και την κοινωνία, από όποια θέση και αν βρέθηκε” ανέφερε ο κ.Μητσοτάκης. Προσέθεσε ότι Μωυσής Ελισάφ “άφησε βαθύ αποτύπωμα στην επιστήμη του, διδάσκοντας στο Πανεπιστήμιο, αλλά και διευθύνοντας ενεργά την Β΄ Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Ιωαννίνων. Τα γράμματα του οφείλουν πολλά ως Πρόεδρο του Πνευματικού Κέντρου του τόπου του. Όπως και η δημόσια ζωή την οποία κόσμησε ως πρώτος πολίτης της γενέτειράς του και μέλος του Κεντρικού Ισραηλιτικού Συμβουλίου”.

Ο κ.Μητσοτάκης κατέληξε λέγοντας:

“Υπήρξε ο πρώτος Εβραίος δήμαρχος στην Ελλάδα, από την Ρωμανιώτικη κοινότητα, την παλαιότερη ίσως της χώρας μας. Και ως απόγονος μαρτύρων των στρατοπέδων συγκέντρωσης, αγωνίστηκε για τη δικαίωση των θυμάτων. Για όσους, όμως, είχαν την τύχη να τον γνωρίσουν και να συνεργαστούν μαζί του, αυτό ήταν το επιστέγασμα και η δίκαιη ανταμοιβή μιας ζωής αφιερωμένης στο κοινό καλό.

Μόνιμη έγνοια του στην πλούσια πολιτική του δραστηριότητα ήταν η ενότητα και η συνεννόηση στις κοινές προκλήσεις. Με γέφυρα, την επιβλητική του μετριοπάθεια. Αυτήν που μας έκανε να συνεργαστούμε αρμονικά στη διάρκεια της δημαρχίας του και να οικοδομήσουμε μία ζεστή και ειλικρινή σχέση.

Στην αγαπημένη του σύζυγο Κλεοπάτρα, στους οικείους του, στους αμέτρητους φίλους του στα Γιάννενα και σε όλη την Ελλάδα απευθύνω τα πιο θερμά μου συλλυπητήρια. Θα τον θυμόμαστε πάντοτε με πολλή αγάπη”.

Συλλυπητήρια του Κων. Τασούλα για την εκδημία του δημάρχου Ιωαννιτών Μωυσή Ελισάφ: Τα Γιάννενα αποχαιρετούν απόψε τον «καλό καγαθό» τους δήμαρχο

«Με αισθήματα βαθιάς θλίψης και μεγάλης αναγνώρισης», αποχαιρετά τον Μωυσή Ελισάφ, ο πρόεδρος της Βουλής των Ελλήνων, Κωνσταντίνος Τασούλας, πληροφορηθείς την εκδημία του δημάρχου Ιωαννιτών.

Σε σχετική δήλωσή του, ο κ. Τασούλας αναφέρει ότι ο δήμαρχος Ιωαννιτών, καθηγητής Μωυσής Ελισάφ, επέλεξε να αφήσει την τελευταία του πνοή «στα αγαπημένα του Γιάννενα [..] έπειτα από σύντομη αλλά ραγδαία επιδείνωση της υγείας του. Τον συνοδεύει η πάνδημη θλίψη, και η αναγνώριση για μια σπουδαία προσωπικότητα που ξεχώρισε από νωρίς στην επιστήμη, στην διδασκαλία της ιατρικής αλλά και στην προσφορά στα κοινά. Προσωπικά» σημειώνει ο κ. Τασούλας, «είχα την ευκαιρία τα τελευταία χρόνια γόνιμης θητείας του στον δημαρχιακό θώκο να συνεργαστώ στενά μαζί του, αντικρίζοντας πάντα στο πρόσωπό του, έναν αφοσιωμένο, στο καθήκον και στο καλό των Ιωαννίνων, λειτουργό».

«Τα Γιάννενα αποχαιρετούν απόψε τον “καλό καγαθό” τους δήμαρχο, μια πολυμερή προσωπικότητα που τιμήθηκε από τους πολίτες, αλλά και τίμησε με την συμπεριφορά του και το έργο του, την προ τετραετίας, εντολή τους. Αποχαιρετώ τον Μωυσή Ελισάφ με αισθήματα βαθιάς θλίψης και μεγάλης αναγνώρισης, τόσο για την εν γένει προσφορά του όσο και για το ανεξίτηλα ποιοτικό του αποτύπωμα που θα εξακολουθεί να μας συντροφεύει. Προς τους οικείους του εκφράζω τα πλέον θερμά μου συλλυπητήρια» αναφέρει στη δήλωσή του ο πρόεδρος του ελληνικού κοινοβουλίου, Κ. Τασούλας.

Συλλυπητήρια Ν. Δένδια για την απώλεια του Μωυσή Ελισάφ

Τα ειλικρινή του συλλυπητήρια για την απώλεια του δημάρχου Ιωαννιτών Μωυσή Ελισάφ εκφράζσει στους οικείους του, ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας. Επίσης, ο Νίκος Δένδιας τονίζει ότι «ο δήμαρχος Ιωαννιτών Μωυσής Ελισάφ ήταν ο πρώτος εκλεγμένος Εβραίος δήμαρχος στην Ελλάδα, συνέβαλε ουσιαστικά στην ελληνική προεδρία της Διεθνoύς Συμμαχίας Μνήμης Ολοκαυτώματος (IHRA) και συνεργάσθηκε άψογα με το υπουργείο Εξωτερικών στη διοργάνωση Συνεδρίου».

Γερμανός πρέσβης για την απώλεια του Μωυσή Ελισάφ: Τόσο λυπηρό – Ένα τόσο ευγενικό και έξυπνο άτομο

Τη λύπη του για τον θάνατο του δημάρχου Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ, εκφράζει με ανάρτησή του στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, ο πρεσβευτής της Γερμανίας στην Ελλάδα.

«Τόσο λυπηρό» σχολίασε χαρακτηριστικά την είδηση με τον θάνατο του Μωυσή Ελισάφ. Επίσης, εξήρε την προσωπικότητα του εκλιπόντος: «Ένα τόσο ευγενικό και έξυπνο άτομο».

Δήλωση του περιφερειάρχη Ηπείρου για την απώλεια του δημάρχου Ιωαννίνων Μωυσή Ελισάφ

«Η απώλεια του Δημάρχου Ιωαννίνων Μωϋσή Ελισάφ, προκαλεί μεγάλη θλίψη και δημιουργεί ένα μεγάλο κενό στην κοινωνία της πόλης. Υπηρέτησε με πάθος την ιατρική επιστήμη, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο μέχρι την ημέρα της εκλογής του στο αξίωμα του δημάρχου» επισημαίνει σε δήλωση του ο περιφερειάρχης Ηπείρου κ. Αλ. Καχριμάνης. Και προσθέτει «Είχα τη χαρά να συνεργάζομαι μαζί του επί πολλά χρόνια, για θέματα που αφορούσαν την Εβραϊκή κοινότητα της οποίας αποτελούσε το βασικό στήριγμά της για πολλές δεκαετίες. Στα 3 χρόνια της Δημαρχιακής του θητείας, είχα τη δυνατότητα να διαπιστώσω τη μεγάλη αγάπη και τον οραματισμό του για την πόλη και την αγωνιστικότητα του για την επίλυση προβλημάτων και τη δρομολόγηση σημαντικών παρεμβάσεων για τη βελτίωση της καθημερινότητας των πολιτών. Δυστυχώς, πρώτα για τον ίδιο και μετά για την πόλη, έφυγε νωρίς αφήνοντας ανεκπλήρωτα τα σχέδια και τα όνειρά του για ένα καλύτερο μέλλον, όπως ο ίδιος το είχε φανταστεί. Συλλυπητήρια στους οικείους του».

Συλλυπητήριο μήνυμα της υπουργού Πολιτισμού Λίνας Μενδώνη για την απώλεια του Μωυσή Ελισάφ

Τον Μωυσή Ελισάφ, «τον ευγενή, δημοκράτη, επιστήμονα, διανοούμενο, ο οποίος τίμησε τους συμπολίτες του με το έργο και τα επιτεύγματά του» αποχαιρετά η υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη, πληροφορούμενη τον θάνατο του δημάρχου Ιωαννίνων. «Η απώλειά του είναι μεγάλη, όχι μόνο για τους πολίτες των Ιωαννίνων, αλλά για όλους όσους είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, να συνεργαστούμε μαζί του, να εκτιμήσουμε το ήθος του» αναφέρει η Λίνα Μενδώνη στο ακόλουθο συλλυπητήριο μήνυμα της: «Με βαθιά θλίψη και πραγματική οδύνη αποχαιρετώ έναν καλό φίλο, τον Μωυσή Ελισάφ, τον ευγενή, δημοκράτη, επιστήμονα, διανοούμενο, ο οποίος τίμησε τους συμπολίτες του με το έργο και τα επιτεύγματά του. Η εκλογή του ως δήμαρχος Ιωαννιτών, δεν ήταν μόνο μία πολιτική νίκη. Είχε έναν υψηλό συμβολισμό, καθώς υπήρξε ο πρώτος, εβραϊκού θρησκεύματος, δήμαρχος, σε μια πόλη με έντονη πολυπολιτισμική ιστορία. Ο Μωυσής Ελισάφ, με την ηπιότητα και τη γλυκύτητα του, ένωσε τους πολίτες ως δήμαρχος όλων των Ιωαννιτών. Είχαμε μια σταθερή, εξαιρετική και πολύ αποδοτική συνεργασία και πάντα χαιρόμουν να συζητώ μαζί του για τον προγραμματισμό δράσεων και έργων που αναδεικνύουν όλες τις πτυχές της Ιστορίας της πόλης. Η απώλειά του είναι μεγάλη, όχι μόνο για τους πολίτες των Ιωαννίνων, αλλά για όλους όσους είχαμε την τύχη να τον γνωρίσουμε, να συνεργαστούμε μαζί του, να εκτιμήσουμε το ήθος του. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στην αγαπητή Πάτρα και στην οικογένειά του».