Ενα ταξίδι 4000 χρόνια πίσω στην Αρχαία Μεσόγειο

Ταξίδι

Ενας επιβλητικός τοίχος με τρία κεφάλια ταύρων που δεσπόζουν πάνω από μια αναλογικά μικροσκοπική ανθρώπινη φιγούρα, που ανήκει σε έναν βοηθό ή ικέτη σε ιερό.

Μια μητέρα σε καθιστή στάση που κρατά το νεκρό παιδί της στο αριστερό χέρι και με το άλλο προσεύχεται. Ενα μωρό στα τέσσερα που κοιτάζει σε εγρήγορση καθώς μπουσουλάει.

Αυτά είναι τρία μόνο από τα δεκάδες ιστορικά εκθέματα μιας έκθεσης στο Μουσείο Fitzwilliam του Πανεπιστημίου του Cambridge που εξιστορούνται ιστορίες γέννησης, ζωής και θανάτου σε τρία από τα νησιά της Μεσογείου, και συγκεκριμένα στην Κρήτη, την Κύπρο και τη Σικελία. Η έκθεση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι και τις 4 Ιουνίου 2023.

Η έκθεση Islanders: The Making of the Mediterranean αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου πολυετούς ερευνητικού προγράμματος, με τίτλο: Being an Islander: Art and Identity of the Large Mediterranean Islands, το οποίο περιλαμβάνει επίσης ανοιχτές εκδηλώσεις για το κοινό και ένα ντοκιμαντέρ που γυρίστηκε στη Σίφνο και εξετάζει μέσα από μια σύγχρονη ματιά την ενίοτε παράδοξη φύση της νησιωτικής ζωής.

Την ίδια στιγμή που η θάλασσα χωρίζει και περιθωριοποιεί τα νησιά, τα συνδέει μέσα από εμπορικούς δρόμους και ταξίδια. Η έκθεση διερευνά τις έννοιες της κοινής -και διαφορετικής – νησιωτικής ταυτότητας και της μετανάστευσης, την τεχνολογία της εποχής, τη διατροφή και τις τελετουργίες από τη νεολιθική έως τη ρωμαϊκή περίοδο μέσα από 180 αντικείμενα, τα περισσότερα από τα οποία δεν έχουν εκτεθεί ποτέ εκτός των νησιών καταγωγής τους.

Η έκθεση που προσκαλεί τους επισκέπτες να προβληματιστούν σχετικά με τη σύγχρονη νησιώτικη ταυτότητα ολοκληρώνεται με τρία ποιήματα, ένα από τα οποία είναι ένα από τα πιο γνωστά και αγαπημένα ελληνικά ποιήματα: «Ιθάκη» του Καβάφη.

Η Ιθάκη σ’ έδωσε τ’ ωραίο ταξίδι. Χωρίς αυτήν δεν θα ‘βγαινες στον δρόμο.

Πηγή: ΙΣΝ